Premieră pentru industria românească de apărare/ Carfil S.A, producător român de tehnică militară, va semna un acord strategic cu Periscope Aviation, producător american de drone militare și civile 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul Societății Carfil SA, subsidiară a companiei naționale Romarm SA, va semna un acord strategic de cooperare industrială cu producătorul american de drone militare și civile – Periscope Aviation, la BSDA 2024, anunță un comunicat al organizatorilor.

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, cel mai mare eveniment regional dedicat apărării şi securităţii are loc, între 22 şi 24 mai, la Bucureşti, pe platforma Romaero Băneasa, scrie Monitorul Apărării. Ajunsă la cea de-a IX-a ediţie, expoziţia, desfăşurată pe o suprafaţă de 50.000 mp reuneşte, în acest an, peste 400 dintre cei mai mari producători globali de tehnică militară, din mai mult de 30 de state membre sau partenere NATO, care îşi vor prezenta cele mai noi produse şi servicii din portofoliu. Alături de companiile expozante, vor ajunge la Bucureşti şi mai mult de 300 de delegaţi străini de nivel înalt, reprezentanţi ai 55 de state, de pe toate continentele, se arată într-un comunicat de presă.

Semnarea Acordului de Asociere de Participare va avea loc vineri, 24 mai 2024, la ora 11:00, la standul CN Romarm SA.

Acest acord marchează o premieră pentru industria românească de apărare, fiind primul parteneriat strategic al unei companii autohtone în domeniul construcției de drone militare și civile. Proiectul vine ca răspuns la cererea tot mai mare de astfel de echipamente din diverse industrii, cu accent deosebit pe domeniul apărării.

Societatea Carfil SA, cu o istorie de peste 100 de ani în producția de armament și muniție pentru artilerie, se numără printre cele mai importante companii din industria de apărare a României.

Periscope Aviation reprezintă divizia de drone a Chartis Federal, fiind cea mai recentă investiție a companiei americane, renumită pentru inovația sa în sistemele UAV (unmanned aerial vehicle – vehicule fără pilot) tactice de înaltă performanță.