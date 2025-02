Situație critică la Liberty Galați. Furnal oprit de 9 luni, energie scumpă, salarii plătite cu întârziere, datorii neplătite către furnizori/ 5.000 de angajați și sute de firme partenere în pericol

Soarta combinatului siderurgic Liberty Galați se va juca în următoarele luni. Deși zeci de firme i-au cerut deja insolvența, implicarea statului român în administrarea colosului siderurgic va fi esențială pentru salvarea lui.

Incertitudinea planează de peste un an asupra viitorului combinatului siderurgic Liberty de la Galați. Furnizorii colosului siderurgic au cerut cu zecile insolvența acestuia pentru că nu le-au mai fost achitate facturile, salariile celor 5.000 de angajați sunt plătite cu întârziere, iar furnalul 5, singurul care a rămas operațional, este oprit de 9 luni.

Era chiar de așteptat ca vineri, 28 februarie, combinatul siderurgic să fie deconectat de la rețeaua electrică, dar nu s-a întâmplat, pentru că asta ar fi însemnat cu siguranță falimentul Liberty Galați.

În acest context, statul român a decis zilele trecute să intre în Consiliul de Administrație al combinatului siderurgic prin numirea în funcție a lui Dan Sandu, directorul general al Băncii de Investiții și Dezvoltare, controlată de Ministerul de Finanțe.

Nu este însă clar la acest moment dacă statul va finanța sau nu compania. Rolul lui Dan Sandu va fi de „consiliere și supraveghere”, au declarat surse din conducerea Liberty Galați pentru Europa Liberă. Atât statul român, cât și administrația combinatului siderurgic păstrează tăcerea în acest moment.

G4Media a încercat să ia legătura cu Liberty Galați pentru un punct de vedere, dar reprezentanții săi nu au putut fi contactați.

Administrația combinatului nu discută nici cu sindicatul de pe platforma siderurgică. Pe 3 februarie 2025, Sindicatul Siderurgistul AMG a cerut „0 întâlnire în regim de urgență” cu conducerea combinatului și a prezentat și o listă de solicitări.

„Solicităm informații cu privire la data pornirii producției de oțel, la unitatea de la Galați:

– promisiunea făcută a fost ca de la momentul accesării împrumutului (Liberty Galați a primit, în decembrie 2024, aprobare pentru un împrumut de 150 milioane de euro, prin Eximbank – n.r.), producția să fie reluată în 10 zile, fapt care nu s-a realizat;

– solicităm respectarea zilelor de plată a salariilor pentru toți salariații indiferent de funcție, meserie și profesie, conform CCM 2025;

– solicităm respectarea datei de plată lunare, către toți salariații a tichetelor de masă;

– solicităm respectarea Legii 319, a Sănătății și a Securității în Muncă, în ceea ce privește refacerea organismului persoanelor care beneficiază de alimentație de protecție pentru salariații afectați.

Suntem îngrijorați de situația actuală a societății Liberty Galați, iar lipsa cadrului informațional duce la nesiguranța locurilor de muncă și face ca o mare parte din salariații noștri să își exprime dorința de a părăsi societatea, căutând stabilitate la alte firme”, a precizat Gheorghe Bezman, președintele Sindicatului Siderurgistul AMG, în adresa trimisă conducerii combinatului.

Liberty Galați a accesat un împrumut de 150 de milioane de euro de la Eximbank în cursul anului trecut, din care a primit jumătate în decembrie 2024, iar cealaltă jumătate ar fi trebuit virați la începutul lui 2025.

Sindicatul Siderurgistul AMG face parte din Confederația Sindicală Cartel Alfa, iar președintele filialei gălățene a organizației, Romică Gîrneață, a oferit în exclusivitate pentru Economedia mai multe detalii despre situația financiară actuală a Liberty Galați și ce se poate face în viitorul apropiat pentru a-l readuce pe linia de plutire.

„Situația este dificilă. Noi am făcut demersuri și la primul ministru și Ministerul Economiei, am făcut demersuri la Prefectura din Galați, ne-am întâlnit. Nimeni nu răspunde la întrebarea ce se poate face. Acum, dacă e să le aducem niște circumstanțe atenuante, siderurgia este într-un impas acum, datorită politicii, datorită prețului la energie, datorită cererii, dumping-ului făcut de chinezi, turci. Strategia e proastă. Guvernul român trebuie să țină seama că siderurgia e o industrie strategică, fără asta o țară nu se poate dezvolta. Am văzut o mutare din partea lor, că au pus acum în staff un om de la banca aia de investiții. Mi se pare o chestie de siguranță”, spune Gârneață.