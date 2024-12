VIDEO Circulație deschisă pe primul tronson din Lotul 3 Nord din Autostrada A0 Centura București / Porțiunea construită de chinezi are doi kilometri / Șoferii pot merge acum pe A0 între DN1 și DN2

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că, începând de joi, de la ora 13.00, se va putea circula între lotul 2 din Autostrada 0 Nord şi DN2 şi a adăugat că speră ca la sfârşitul anului viitor să se poată merge pe autostradă de la DN1 până la A2, transmite News.ro.

”Este foarte important că am ajuns astăzi să facem această legătură între lotul 2 şi lotul 3, adică într-un final să folosim A0 tot de la DN1 până la DN2. Anul trecut noi am terminat 20 de kilometri lotul 2, din care puteam folosi aproximativ jumătate. Cealaltă jumătate din cauza inteligenţei unor domni din trecut care au făcut această lotizare, cealaltă jumătate era muzeu. Am rugat constructorii împreună cu colegii de la CNAIR să se focuseze pe aceşti doi kilometri astfel încât să facem această legătură până la DN2 şi să folosim şi ceilalţi nouă kilometri care nu erau folosiţi din lotul 2. Astăzi, undeva după amiază, vom putea să dăm drumul la circulaţie să facem această legătură de care vă vorbeam încă de anul trecut”, a declarat, joi, Sorin Grindeanu.

El a adăugat că speră să fie respectate termenele pentru ca la finalul anului 2025 să se poată cirula pe autostradă de la DN1 la A2.

”Eu sper ca termenele de anul viitor atât pentru lotul 3 cât şi pentru lotul 4, unde s-a început, se lucrează, să fie respectate astfel încât la sfârşitul anului viitor de la DN1 până la A2 să se poată merge pe autostradă. E un lucru important, e un lucru pe care indiferent cine va veni la guvernare, indiferent cine va fi ministru, trebuie să-l urmărească”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Cu câteva ore înainte ca traficul să fie deschis pe acestă porțiune de drum, secretarul de stat, Ionel Scrioșteanu, a făcut o simulare a respectivului traseu parcurs cu mașina.

“Este vorba despre tronsonul de autostradă curprins între A3 și DN2, cu descărcare provizorie în DN2, iar în acest live, vă arăt cum se va circula începând de astăzi de la DN2 – A3 – DN1.”, a scris Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, spunea în vară că China Civil Engineeering (China) are șanse reale ca până la finalul acestui an să termine „ciotul” de 2 kilometri până la Afumați din Autostrada A0 Nord, astfel încât să poată fi deschisă circulația și pe lotul „muzeu” de 9 kilometri terminat de constructorul băcăuan UMB încă din anul 2023, dar pe care nu se poate încă circula.

„Constructorul chinez este mobilizat în șantier cu 180 de muncitori și 50 de utilaje și lucrează cu prioritate pe sectorul de 2,3 km, care va asigura descărcarea traficului rutier în DN2. Dacă se păstrează ritmul sunt șanse reale ca la finalul acestui an să se circule continuu pe 21 de km ai semiinelului nordic al A0, între intersecțiile cu DN1, A3 și DN2.”, afirma Pistol în august.