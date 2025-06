Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat luni că a agreat cu Comisia Europeană un pre-acord pentru absorbția integrală a banilor nerambursabili, permutări pentru ca proiecte mature să fie introduse pe componenta de împrumut și o simplificare a țintelor și jaloanelor, în timp ce reformele care au un cost bugetar mare sunt împinse pe cererile de anul viitor. El spune că Guvernul se va concentra până în noiembrie să deblocheze sumele suspendate din cererea 3 de plată și să depună cea de-a patra cerere de plată, astfel încât sumele să intre în bugetul statului până la finalul anului.

Principalele declarații:

Vestea pozitivă: Am agreat cu Comisia Europeană un plan de lucru. În următoarele două săptămâni lucrăm intens cu CE pentru a lămuri situația celor două paliere.

Avem un pre-acord legat de componenta nerambursabilă, unde stăm bine, avem o abordare care permite României să absoarbă toți banii nerambursabili din PNRR.

Trebuie să existe niște permutări pentru că am adus proiecte bune, mature și le-am permutat pe componenta de împrumut, am agreat că vom încerca să păstrăm toate proiectele cu grad de risc scăzut pe implementare până în 2026 și să discutăm proiectele cu risc mediu. Am inițiat o consultare și monitorizare complexe pe aceste proiecte.

Avem ziua de miercuri pentru a primi această situație și încă două săptămâni pentru a verifica ce mai este de verificat.

O altă veste bună, vom încerca să simplificăm țintele și jaloanele, să avem această clarificare, să putem să aducem un pachet bun de reforme care pot fi îndeplinite rapid și să ne asigurăm că reformele care au un cost bugetar mare sunt împinse pe cererile de anul viitor.

Ceea ce aș vrea să menționez este că, cu ocazia întâlnirii, am discutat o invitație pentru 14-15 iulie, această invitație este în linie cu calendarul pe care ni l-am propus.

Dacă lucrurile vor merge, pe 14-15 iulie avem un acord, trimitem PNRR pentru aprobare, procesul de aprobare va dura 2-3 luni, chiar 3 luni jumătate, pentru că este august.

Până pe 25 noiembrie ne concentrăm să deblocăm banii suspendați de pe cererea de plată 3 – 860 milioane de euro și să depunem cererea de plată 4 imediat cum vom avea acordul de plată revizuit.

Dacă totul e lucrat bine, putem avea inclusiv plata aferentă cererii de plată 4 până la finalul anului.