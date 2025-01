BREAKING Standard&Poor’s a revizuit de la stabilă la negativă perspectiva ratingului României/ Agenția vede deficite de peste 6% din PIB până în 2028

Economiștii ING Bank avertizau recent că rating-ul de credit al României va primi o perspectivă negativă în acest an de la principalele agenții de rating din lume și există riscul ca țara noastră să fie retrogradată la o economie nefavorabilă investițiilor, dacă nu reduce deficitul bugetar, cum și-a asumat prin planul fiscal. „În România (Baa3/BBB-/BBB-), Fitch a revizuit perspectiva țării de la stabilă la negativă în decembrie anul trecut, ca urmare a eșecului consolidării fiscale și a incertitudinii politice generate de alegerile generale și prezidențiale. Fitch a reafirmat capacitatea României de a reacționa cel mai rapid la evoluțiile negative din regiunea ECE. Prin urmare, ING Bank estimează că în acest an alte agenții vor revizui ratingurile, ceea ce ar putea conduce la perspective negative. România va trebui să îndeplinească criteriile de consolidare ale Comisiei Europene în acest an pentru a evita noi acțiuni negative din partea agențiilor de rating”, au transmis ei.