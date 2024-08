ALTRNTV Shop, un marketplace social care vinde produse sustenabile de la designeri români, ajută copii din mediul rural să meargă la dentist / Cum să nu „îngheți” într-un mediu de afaceri imprevizibil

ALTRNTV este un spațiu, fizic dar și online, din București dedicat produselor vestimentare, accesoriilor, cosmeticelor și produselor home-deco create de către designeri români, din materiale sustenabile și utilizând tehnici de producție prietenoase cu mediul înconjurător și cu pielea. Proiectul atrage atenția prin faptul că este un startup social, care donează integral profitul proiectelor umanitare ale asociației Merci Charity. Printre acestea se numără oferirea de servicii stomatologice copiilor din zone rurale.

Cofondatoarea Daniela Staicu a povestit, într-un interviu acordat Economedia, cum a apărut proiectul, ce designeri promovează, cine sunt competitorii săi, care sunt provocările și ce planuri de viitor există.

Cum a apărut ALTRNTV

Pe măsură ce acțiunile Merci Charity, asociație care le oferă copiilor din zone rurale acces la servicii stomatologice, deveneau mai vizibile, mulți îi contactau pentru cabinetele mobile, însă sponsorizările primite erau direcționate doar către anumite comunități.

„Pentru a ne câștiga independența, să-i ajutăm și pe cei pentru care nu erau fonduri, ne-am gândit să facem un business, al cărui profit să-l direcționăm către cabinetele stomatologice mobile. Și așa a apărut prima afacere socială, Atelier Merci”, relatează Daniela Staicu, cofondatoare a afacerii. Atelierul a crescut printr-un grant în valoare de 3.000 de euro, acordat acum 10 ani, de Fundația Unicredit Bank.

Atelier Merci a aplicat și a fost selectat în 2021 la proiectul Alist Designers Boutique, spațiu pus la dispoziție gratuit designerilor români pentru o perioadă scurtă de timp – un fel de pop-up store. Acolo s-a înfiripat prima idee a conceptului ALTRNTV.

Vânzările de la magazinul Alist au mers atât de bine încât persoanele care cumpărau erau interesate și de alți designeri care să propună produse fabricate în același stil – cu materiale naturale, fabricate conștiincios.

„Cererea ne-a dat ideea de a crea un marketplace fizic cu produse sustenabile: haine, accesorii, home decor, cosmetice, încălțăminte. Așa a apărut ALTRNTV, dintr-o cerere sesizată în piață, cu dorința de a face un spațiu fizic și mai târziu, adică anul trecut în decembrie, un spațiu online”, ne spune Daniela. Magazinul a crescut printr-un grant de la Fundația NESsT România și Polonia, un grant rambursabil pe trei ani, de 50.000 de dolari.

Cum sunt aduși designeri de pe platformă

„Inițial, noi am făcut o bază de date cu designeri pe care i-am abordat înainte de deschiderea magazinului. Acum, procesul e din ambele direcții: și ei ne caută, dar și noi căutăm în continuare, tocmai ca să propunem o varietate de produse. Lucrăm destul de mult cu clientul sau potențialul client, întrebăm ca să aflăm ce așteptări are și căutăm designerii producători care să răspundă acelor așteptări”, așa descrie Daniela procesul de căutare a designerilor locali sustenabili.

„Am început de la 15 designeri români cu aproape 3 ani în urmă și acum cred că trecem de 150. Aceștia sunt și din mediul rural și din urban, sunt în general mici business-uri de la 1 la 15 angajați, cu mici ateliere, care produc serii limitate din produsele pe care le expunem. Cu toții trec printr-un proces de evaluare a sustenabilității produselor, pornind de la materialul din care este făcut, modul în care este făcut, dacă este cunoscută provența materialului, ambalajul, transportul.”

Concurența nu este un motiv de îngrijorare

Întrebată despre competitori, Daniela ne spune că ALTRNTV concurează direct cu OTOTO, deși ei au început cu produse străine sustenabile, acum adăugând și designeri români. Indirect se raportează la brand-urile mari care au început să scoată colecții de produse făcute din materiale reciclate: de exemplu H&M are colecții de in reciclat, bumbac reciclat, bumbac organic.

Cu toate acestea, concurența nu este un motiv de speriat. Dimpotrivă, Daniela ne spune că este nevoie de o piață mai largă pentru acest tip de produse: „Concurența în principal stimulează creativitatea și determinarea antreprenorilor. E bine să fie altă concurență, mai multe șocuri sau mai multe alternative, pentru că asta va demonstra consumatorilor că nu este doar ceva nesemnificativ, ci că asta este direcția în care merge societatea.”

Am observat acest fenomen de intrare lentă în mainstream cu mașinile electrice: „La început, câteva, acum deja intră într-o obișnuință, până când vor deveni majoritare”, spune Daniela. Pentru Norvegia, de exemplu, a fost nevoie de 35 de ani pentru a populariza condusul electric.

„Trebuie să ai răbdare. Când produsele astea vor fi percepute ca fiind ceva normal, atunci își vor îndrepta majoritatea consumatorilor achizițiile acolo. Deci, trebuie o piață mai competitivă și mai multe instrumente de finanțare care să determine oamenii care vor să devină antreprenori să deschidă un business pe acest segment care ține de sustenabilitate.”

Clienții ALTRNTV

„Relația cu clientul e un dans care nu se termină. Tot timpul trebuie să existe un ritm, să nu pierzi ritmul, că altfel dispari” – acesta este sfatul Danielei pentru interacțiunea cu clienții.

ALTRNTV își găsește și reține clienții prin varii moduri. De exemplu, prin feedback-ul cules de la ei, s-a observat că majoritatea văd pe Instagram despre magazin, sau Facebook, pentru cei de 40 de ani plus. Daniela ne spune și despre baza de clienți Atelier Merci de peste 1200 de persoane, care au migrat către ALTRNTV: „Am început să le comunicăm trecerea către ALTRNTV și au rămas în continuare fidele propunerilor noastre. Trimitem bilunar newsletter, care are o rată bună de răspuns, undeva 25-30%. Facem evenimente, cum ar fi workshop-uri susținute de designerii din comunitate, vizite ale elevilor și studenților unde încercăm să le prezentăm ce înseamnă economia circulară cu exemple de produse. Recent am găzduit și o întâlnire, un exchange între artiști americani și artiștii din comunitatea noastră.” Acum, baza de clienți abonați la newsletter-ul ALTRNTV a cresut la peste 3.000 de persoane.

Profilul consumatorului arată cam așa: 25 de ani plus, câștigă undeva peste 5.000 lei pe lună, iar 90% sunt femei. Asta poate și pentru că majoritatea produselor ALTRNTV sunt de femei, deși recent au început să introducă mai multe și pentru bărbați, cum ar fi brand-ul De Ionescu.

Targetarea merge în principal către femeile din București, cele din provincie care vizitează capitala și străini. „La străini, în ce am văzut, în general intră cupluri care vin să viziteze Bucureștiul, între 30 și 60 de ani și cumva sunt deja inițiați în ce înseamnă produse sustenabile, cel mai probabil au deja în țara lor un astfel de magazin și atunci achiziția se face și mult mai repede, poate au nevoie de mai puține explicații, citesc eticheta și înțeleg foarte bine ce despre ce e vorba. Și coșul de cumpărături e mai mare.”

Despre obstacolele întâmpinate: „Important e să fii capabil să nu îngheți”

Daniela ne dezvăluie cât de imprevizibil poate fi mediul de afaceri: „Tu poți face efortul să-ți imaginezi toate condițiile de la început, dar autoritățile sau pur și simplu viața te va surprinde. Important e să fii capabil să nu îngheți.”

„Noi când am închiriat fosta clădire ALTRNTV, am verificat la autoritate și nu apărea cu risc seismic, doar că între timp ea fusese clasificată, fără să fie nimeni notificat. Nu am avut cum să știm de această decizie unilaterală și ne-am trezit cu o lege dată peste noapte care spunea că nu mai aveai voie să faci comerț într-o astfel de clădire, care ne-a pus într-o situație grea. Nu era ceva predictibil, a fost unul din evenimentele alea, așa lebădă neagră, care ne-a forțat să luăm o decizie. Ne-am mutat într-un alt spațiu în care în momentul de față nu mai este un spațiu cu risc seismic.” Acum, ALTRNTV are sediul fizic pe strada Constantin Mille numărul 18, la etajul 1.

Și din punct de vedere fiscal antreprenorii întâmpină obstacole, din imposibilitate de a planifica precis. „În ultimii ani guvernul ne-a anunțat de pe o zi pe alta că de luna viitoare se introduce ceva nou, pe când un business nu funcționează așa. Tu îți faci un plan de venituri și cheltuieli estimate la finalul anului, îl mai ajustezi pe durata anului, dar nu poți să-l ajustezi lună de lună sau cu un impact foarte mare. Aceste modificări fiscale efectiv te împing către niște decizii, fie să concediezi, fie să mărești prețurile”, ne spune Daniela.

Planuri pentru viitor

ALTRNTV arată că efortul pentru sustenabilitate a fost și este în continuare holistic. „Încercăm cu fiecare lună nouă să aducem îmbunătățiri. Am încheiat un contract cu un curier pe bicicletă, anume Sinapseria”, ne spune Daniela. Astfel, clienții ALTRNTV din București și câteva localități din județul Ilfov au posibilitatea să selecteze livrarea de către acest curier pe bicicletă, la comenzile de pe site.

Cât despre motivarea consumatorilor într-o direcție conștiincioasă, aici va fi nevoie de o schimbare la nivel mai larg al modului în care consumăm. „Nimeni nu va începe dintr-o dată, cum se trezește dimineața, să fie mai conștient. Trebuie să facem niște acțiuni care să ducă consumatorul într-o zonă de atenție față de ce cumpără. De aceea și organizăm cu licee din București și din provincie, plus cu studenți de la ASE și nu numai, vizite în shop, tocmai ca să-i facem conștienți de faptul că există și produse non-tradiționale, care poluează mai puțin. Îi facem conștienți de existența acestor alternative, le explicăm cum se formează prețul produsului respectiv, să înțeleagă ce punem în el. În ideea și în speranța că, în momentul în care vor avea un salariu și se vor duce la cumpărături, vor fi mai atenți la ce cumpără și se vor gândi, totuși, dacă produsul de la raft valorează cât scrie pe etichetă sau este, să zicem, 80% marketing”, încheie Daniela.