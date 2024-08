Antreprenor cu valoare adăugată: Urban Bag vinde obiecte handmade, realizate inclusiv de persoane defavorizate / Provocările business-ului: sunt puține tăbăcării, iar cererea are de suferit din cauza vremurilor „interesante”

Urban Bag este o afacere românească ce produce rucsacuri, portofele, agende și accesorii, multe dintre ele fiind realizate handmade de către persoane care au dificultăți financiare. În spatele proiectului se află Dorin Tambrea, în vârstă de 42 de ani, din București, absolvent al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” și al Academiei de Studii Economice. Antreprenorul a spus cum a ajuns să realizeze peste 50% dintre produse în România, care sunt provocările cu care se confruntă, pe lângă lipsa tăbăcăriilor, și ce planuri de viitor are afacerea.

Înainte de a deschide business-ul Urban Bag, Tambrea a avut un magazin online din domeniul fashion.

„Timp de aproximativ 10 ani a funcționat bine. Într-adevăr, era și o perioadă de început a comerțului online în România și nu aveai nevoie de multe cunoștințe în domeniu, iar concurența era foarte slabă. Pe parcurs, pe măsură ce marii jucători au intrat pe piață, regulile jocului s-au schimbat. Lipsa de resurse, neadaptarea la noile cerințe, greșelile cu privire la poziționarea pe piață și multe alte lucruri greșit făcute la acel moment au fost decisive și a trebuit să renunț”, a declarat Dorin pentru Economedia.

Acea experiență l-a „forțat” pe antreprenor să fie într-o permanentă căutare de furnizori și să se conecteze cât mai bine cu piața. „Astfel, am identificat o nișă pe care eu am considerat-o atunci oportună pentru a putea schimba direcția. În plus, am observat o creștere a cererii pentru brandurile locale”, explică Tambrea.

Tranziția de la „white label” spre producție locală

Inițial, proiectul a pornit cu produse „white label”, realizate în afara țării și vândute sub brand local, în proporție de 100%. Intenția a fost încă de la început, potrivit lui Dorin, să aducă cât mai mult din producție în România. În acest moment, după aproximativ 7-8 ani, peste 50% dintre produse sunt realizate pe plan local, fiind în special handmade. „Accesoriile sunt realizate în proporție de peste 90% în România”, explică Dorin.

Pentru produsele realizate local, Urban Bag colaborează cu una dintre puținele tăbăcării încă funcționale din România.

Profitul se lasă încă așteptat, spune el, deoarece „ultimii ani, după cum se știe, nu au fost foarte prietenoși cu economia în general”. El este încrezător că Urban Bag are potențial și perspective mari de creștere. Cifra de afaceri a crescut de la an la an, iar în 2023 a fost undeva în jurul cifrei de 200.000 de euro.

Cei mai mulți clienți provin, nesurprinzător, din mediul urban. „Avem clienți cu vârsta cuprinsă între 25 și 44 de ani, persoane din clasa medie și peste, cu studii superioare și care încurajează brandurile locale. Rucsacurile și portofelele realizate handmade sunt preferatele clienților noștri”, a spus Tambrea.

În afacere lucrează patru oameni, fondatorul și trei angajați.

Primele provocări și dificultățile de astăzi

Antreprenorul a declarat pentru Economedia că la început cele mai mari provocări au fost legate de finanțare, dar cu ajutorul unei bănci și a unui program de finanțare a start-up-urilor creat de aceasta, proiectul a trecut peste etapa respectivă. Ultimii ani au fost, însă, foarte „interesanți”, potrivit lui: „Costurile cu materiile prime au crescut, iar puterea de cumpărare este tot mai mică. Produsele noastre nu sunt unele de necesitate imediată și astfel vânzările nu au crescut proporțional cu creșterea cheltuielilor.”

Din cauza mediului economic dificil, Urban Bag și-a pus „la naftalină” planul de a ieși pe piețele externe. A reușit, însă, să deschidă un concept store. Acesta include un showroom pentru produse și o cafenea. În viitorul apropiat vor adăuga și un atelier pentru workshop-uri de creație pentru produse din piele naturală. „Obiectivele pentru viitor sunt de a crea o comunitate cât mai mare și apropiată de brand și de a crește vânzările”, a mai spus Dorin Tambrea.

