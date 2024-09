Autostrada Sudului: CNAIR nu poate semna cu Acciona (Spania) contractul pentru studiul de fezabilitate al Lotului 4 Caransebeș-Lugoj/CNSC admite, în parte contestația Activ Proiectare

Compania de Drumuri nu poate semna cu Acciona (Spania) contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al lotului Caransebeș-Lugoj, lotul 4 al ,,Autostrăzii Sudului ” Filiași-Lugoj.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a admis, vineri, 30 august, în parte, contestația firmei de proiectare Activ Proiectare și a dispus CNAIR să reevalueze ofertele, potrivit informațiilor publice pe care le-a consultat Economedia.

Până în prezent au fost semnate și se află în derulare contractele pentru 3 loturi ale drumului de mare viteză Filiași – Lugoj:

– Lotul 1 (Filiași-Drobeta Turnu Severin), în lungime de 70 km. Contractul a fost semnat în data de 10 iunie 2023 și are o perioadă de derulare de 20 de luni (18 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate)

– Lotul 2 (Drobeta Turnu Severin – Domașnea) în lungime de 65 km. Contractul a fost semnat în 4 iulie 2023 și are o durată de 28 de luni (26 de luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate).

– Lotul 3 (Domașnea-Caransebeș) cu o lungime de 45 km. Contractul a fost semnat în 13 septembrie 2023 și are o durată de 24 de luni (22 de luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate).