Autostrada Transilvania : Webuild și-a retras contestația pentru ,,lotul Meseș”/CNAIR anunță câștigătorul contractului de 8 miliarde lei până la sfârșitul lunii

Constructorul WeBuild (Italia) și-a retras contestația de la Curtea de Apel București pentru lotul Poarta Sălajului-Zalău-Nușfalău, ,,lotul Meseș” al Autostrăzii A 3 Transilvania, cel mai mare contract al CNAIR de până acum. Vineri, 10 mai, la CAB a fost termenul pentru contestația împotriva deciziei CNSC favorabilă Makyol (Turcia), dar Instanța a luat act de retragerea constructorului din Italia și a dispus plata a 6000 de lei, cheltuieli de judecată. După mai multe amânări, CNAIR ar putea desemna câștigătorul până la sfârșitul lunii, 31 mai fiind termenul estimat comunicat în SEAP. Evaluarea tehnică s-a finalizat încă din 23 ianuarie 2024.

Potrivit datelor din contestație pe care le-a consultat Economedia, pe 26 ianuarie 2024, în etapa de evaluare financiară, CNAIR a transmis o solicitare către Makyol pentru a justifica prețurile din oferta declarată admisibilă (80 % din valoarea estimată). Deși anonimizată, din contestație se poate înțelege că oferta Makyol ar putea fi semnificativ sub estimarea CNAIR, situație care obligă Autoritatea contractantă să ceară explicații suplimentare așa cum a fost și cazul altor contracte. Makyol arată că a răspuns clar și detaliat solicitării de clarificare, dar că nu recunoaște legalitatea clarificării CNAIR, însă a dat curs acesteia pentru a nu-i fi descalificată oferta.

Solutia pe scurt: Ia act de cererea de renuntare la judecata plangerii. Obliga petenta catre intimata Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS la plata sumei de 6000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Definitiva. Pronuntata azi, 10 mai 2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei. Document: Hotarâre 10.05.2024″ –decizia CAB

Licitația pentru lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău cu tunel de 3 kilometri la Meseș a fost lansată în urmă cu mai bine de un an, pe 10 februarie 2023, iar în august au fost depuse 7 oferte: UMB, asociat cu EuroAsfalt din Bosnia Herțegovina pentru experință la tuneluri (Asocierea de pe A1 Lugoj – Deva), WeBuild și cinci constructori din Turcia: Ictaș, Nurol, Mapa, Makyol – Ozaltin și Tekfen (Ozaltin a depus singura ofertă pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică scoase din contractul cu UMB). Ictas și Tekfen nu au contracte semnate cu CNAIR, iar Mapa (în asociere cu Cengiz) a început lucrările pregătitoare la Boița pe lotul 2 Boița –Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Makyol este al doilea constructor din România după UMB după numărul kilometrilor de autostradă contractați (68 km. A13 Sibiu – Făgăraș), iar WeBuild începe lotul de 37 km dintre Tigveni și Cornetu pe A1 Sibiu – Pitești cu termen de 45 luni.

– Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN-Dogus

TUNELUL MESEȘ

Tunelul Meseș are o lungime de 2,8 kilometri și două galerii. Viteza de proiectare este de 120 km/h.