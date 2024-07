BREAKING Hidroelectrica a atribuit retehnologizarea hidrocentralei Vidraru, după șase încercări eșuate / Cine a câștigat contractul de aproape 190 milioane de euro

Hidroelectrica anunță luni că a atribuit contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, una dintre cele mai importante și strategice investiții în infrastructura energetică din România. Câștigătorul în valoare de 188 milioane de euro a fost câștigat de singura asociere care a depus ofertă, respectiv asocierea Electromontaj (lider)/ Butan Grup/ Koncar Engineering.

Retehnologizarea Vidraru a fost încercată de cinci ori, din 2016 până în prezent. Precedentele cinci au eșuat din cauza neconformității ofertelor primite. Aceasta a fost a șasea procedură de licitație pentru hidrocentrala Vidraru. La anterioara licitație, tot acest consorțiu a depus ofertă, care a fost declarată, într-un final, neconformă. Între timp hidrocentrala a continuat să se deterioreze. Această unitate este importantă pentru tot Sistemul Energetic Național, întrucât participă la reglajul putere-frecvență, asigurând totodată servicii de sistem.

De precizat, suma prevăzută de Hidroelectrica pentru această procedură a tot crescut, de-a lungul timpului.

Electromontaj este o companie românească de construcții montaj, lider pe piața construcțiilor energetice din România, potrivit propriei descrieri. Din grup fac parte companiile Emfor, Iproeb, Electrotehnica și Hidroconstrucția. Din grup mai face parte și Stația de Încercări Stâlpi, din București, destinată testării stâlpilor de înaltă tensiune.

Barajul Vidraru a fost, la momentul inaugurării, al cincilea în Europa și al nouălea în lume între construcțiile similare. Amenajarea asigură o producție anuală de energie electrică de circa 400 GWh.

Károly Borbély, CEO Hidroelectrica, a declarat: „Atribuirea acestui contract reprezintă un pas important pentru modernizarea și eficientizarea infrastructurii hidroenergetice a companiei. Retehnologizarea Vidraru va asigura nu doar o capacitate crescută de producție a energiei regenerabile, dar și un impact pozitiv asupra stabilității rețelei energetice naționale. Suntem încrezători că parteneriatul cu Electromontaj și asociații săi va aduce rezultate remarcabile. Această investiție majoră subliniază angajamentul Hidroelectrica de a moderniza și optimiza capacitățile sale de producție, asigurând astfel o contribuție semnificativă la obiectivele naționale și europene de energie regenerabilă și sustenabilitate.”

La rândul său, Bogdan Badea, director de investiții al Hidroelectrica, a subliniat: „Succesul pe care îl marcăm vine ca rezultat al unei analize de profunzime a pieței care a permis înțelegerea cauzelor care au blocat anterior investițiile majore la Vidrau. Am actualizat indicatorii la valorile corecte, am ascultat și am înțeles provocările ridicate pentru eventualii contractanți de un proiect de asemenea anvergură și am flexibilizat anumiți parametri astfel încât demersul să devină realizabil.

Proiectul de retehnologizare a Vidraru este unul complex și ambițios, implicând tehnologii de ultimă generație și soluții inovatoare. Așteptăm cu nerăbdare să începem lucrările și să vedem impactul pozitiv pe termen lung asupra producției de energie și asupra mediului înconjurător. Mulțumim echipei noastre și partenerilor pentru eforturile depuse până acum și suntem pregătiți să ducem acest proiect la bun sfârșit”.