BREAKING Ministerul Energiei prelungește plafonarea facturilor la electricitate cu 3 luni și la gaze cu un an / Actualele plafoane urmau să expire la finalul lui martie

Plafonarea prețurilor la energie va continua în actuala formă, timp de 3 luni pentru furnizarea de energie electrică și timp de încă un an pentru furnizarea de gaze naturale, arată un proiect de ordonanță lansat în dezbatere vineri seară de Ministerul Energiei.

Ulterior, până în data de 15 iunie, ministerul Muncii și alte instituții vor trebui să identifice consumatorii vulnerabili, astfel încât Guvernul să poată acorda ajutoare pentru energie țintit, celor care au nevoie.

Guvernul motivează prelungirea plafonării în facturi prin mai multe motive: continuarea războiului Rusiei în Ucraina, care a majorat prețurile la gaze inclusiv la începutul acestui an, iarna mai friguroasă față de obicei, care a dus la golirea accelerată a depozitelor de gaze, sprijinul energetic acordat Republicii Moldova de România, sărăcia energetică persistentă în România.

Astfel, pentru consumatorii de energie electrică, în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025, prețul energiei va fi:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat de către: (i) clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; (ii) clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică; (iii) clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani (26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ, (iv) clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani (26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ);

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori: (i) întreprinderile mici şi mijlocii, (ii) operatorii/operatorii regionali din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, Metrorex, aeroporturile din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; (iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03; (iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale; v) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private, al unităţilor de învăţământ publice şi private, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale;

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România;

f) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e).

Pentru consumatorii de gaze naturale, în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, prețurile vor fi:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică şi al clienţior noncasnici din cadrul parcurilor industriale, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise.

În perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, componenta de furnizare pentru activitatea de furnizare a energiei electrice este de 73 lei/MWh. În perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, componenta de furnizare pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

În perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, componenta de furnizare din preţurile aplicate clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă este de 80 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. În perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, componenta de furnizare din preţurile aplicate clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă este de 15 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.

În perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, producătorii de gaze naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 120 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori/PET client direct/operatori rețea. Acest preț va putea fi însă modificat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.

Până la data de 31 decembrie 2026, pentru perioada de aplicare a schemei de sprijin instituite prin această ordonanță se va efectua regularizarea sumelor decontate de la bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, după transmiterea către ANRE, pentru fiecare lună din perioada şi pentru fiecare categorie de clienţi beneficiari ai preţului final plafonat, a informaţiilor privind cantităţile de energie facturate pentru lunile de consum din perioada de aplicare, ca urmare a intervenirii unor modificări asupra sumelor deja decontate de la bugetul de stat.

Ordonanța prevede creșterea procentului de plată privind efectuarea de plăți către furnizori la valoarea de 50% din suma solicitată, față de 40% cât este acum, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare, în limita sumelor disponibile, urmând ca diferență de plată dintre respectiva valoare și valoarea stabilită de către autoritatea națională de reglementare să se efectueze la 10 zile de la primirea notificării din partea ANRE.