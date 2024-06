GRAFICE Carburanți mai scumpi de la 1 iulie, din cauza majorării accizelor. Cât va costa plinul de benzină și motorină

Carburanţii se scumpesc, din nou, de 1 iulie, după ce s-au ieftinit, în ultimele săptămâni. Guvernul a decis, încă de la sfârşitul anului trecut, să crească accizele la benzină şi motorină, în două etape.

Prima etapă a avut loc la 1 ianuarie. Atunci, preţurile la pompă au crescut, imediat. Benzina s-a scumpit cu 29 de bani pe litru, iar motorina cu 26 de bani pe litru, în comparaţie cu sfârşitul anului trecut.

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Conform calendarului stabilit de autorităţi, a doua majorare a accizelor la carburanţi va avea loc la 1 iulie.

De exemplu, accizele la benzina fără plumb vor fi majorate cu 363,24 lei / 1.000 de litri, iar cele la motorină cu 332,9 lei / 1.000 de litri, în comparaţie cu nivelul stabilit la 1 ianuarie.

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Astfel, ca urmare a creşterii accizei, litrul de benzină va fi mai scump cu 36 de bani, iar cel de motorină, cu 33 de bani. Dacă adăugăm şi TVA de 19%, atunci litrul de benzină va costa mai mult cu circa 43 de bani, iar cel de motorină, cu circa 40 de bani, potrivit calculelor Economedia.

Preşedintele Asociaţiei Benzinarilor Particulari, Ion Tache, a declarat, pentru Economedia: „ Această creştere va fi în jur de 50 de bani pe litru, plus, minus. Dacă vor fi benzinari care vor creşte mai mult, nu ştiu cât va ţine. Piaţa îi va taxa. Vor fi taxaţi şi de către consumatori. Probabil că de data aceasta şi Consiliul Concurenţei va trebui să intervină ”.

Economiştii pun necesitatea majorării accizelor la carburanţi mai ales pe seama situaţiei bugetare. Numai în primele patru luni, deficitul bugetar a urcat la 57,2 mld. lei, respectiv 3,24% din PIB, în condiţiile în care ţinta pentru totul anul e de 5% din PIB.

Analistul economic Alexandru Bodislav, a explicat pentru Economedia: „Accizele majorate de la 1 iulie sunt conforme cu limitele calendarului stabilit de Comisia Europeană și fac parte din planul de construcție bugetară a economiei europene. România beneficiază de pe urma acestuia pentru că statul colectează aproximativ 0,21 lei/l motorină neaditivată și 0,24 lei/l benzină neaditivitata care ar aduce un plus la veniturile bugetare până la sfârșitul anului de 6,5% pe componenta de accize, dacă cererea internă de produse petroliere rămâne neschimbată. S-ar traduce într-un plus la veniturile bugetare de 3,7 miliarde de lei, ceea ce ar acoperi aproximativ 3,6% comparat cu anul 2023, oferind o gură de aer Guvernului actual”.