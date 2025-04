De ce se ține un antreprenor IT de succes din România, extins în SUA, departe de contractele cu statul român. Printre cele trei motive invocate: sistemul de dezvoltare și mentenanță cerut pentru soluții

Daniel Ilinca, fondator al dezvoltatorului software Softbinator Technologies, care și-a deschis birou în SUA, nu a avut niciodată un contract cu statul român. Într-un interviu acordat Economedia, antreprenorul a invocat mai multe motive pentru care evită acest tip de colaborare.

Ilinca spune că are prieteni în industrie care lucrează cu statul și care simt că lucrurile s-au îmbunătățit.

„N-am avut niciodată contracte în spațiul public, spre exemplu, dar știu de la alți antreprenori, prieteni pe care îi am în IT – că eu am același feeling, nu m-aș apropia vreodată de asta – care îmi zic: «Băi, eu sunt destul de implicat în proiecte cu statul, în proiecte publice, și lucrurile arată foarte bine. Adică, în primul rând, licitațiile sunt făcute pe bune, lucrurile arată destul de pe bune»”, a declarat Ilinca, care a adăugat că asta i se pare „foarte încurajator pentru România”.

Totuși, el nu este în continuare convins că merită să lucreze cu statul și a invocat trei motive pentru care se ține departe de astfel de proiecte. „Statul român vine și cere să-i construiești un sistem după un caiet de sarcini în care vrea ca lucrurile astea să se întâmple. Ei înțeleg că, ok, lucrurile alea costă și au un volum și așa mai departe, dar după ce se termină dezvoltarea, se așteaptă să intre în mentenanță. Ori, într-un sistem complex, conceptul ăsta de mentenanță nu există, de fapt. Adică ar trebui, pe măsură ce-i folosit, oamenii să continue să dezvolte la el. Nu există un produs software care a început astăzi și a rămas, nu știu, a fost înghețat și funcționalitatea e aceeași, care să ajute cetățeanul sau utilizatorul și azi, și peste 5 ani. Cu siguranță, cetățeanul evoluează, soluțiile, piața evoluează, problemele evoluează, și soluțiile trebuie să evolueze în continuare”, a explicat reprezentantul Softbinator.

El a adăugat că riști să dezvolți o soluție destul de complexă, care nu mai are bugete pentru a continua dezvoltarea. „Cumva, temerea mea e că aș ajunge să dezvolt un sistem, de exemplu pentru ANAF, și îl dezvolt, și arată foarte bine, intră în mentenanță, oamenii se bucură de el. Ani mai târziu, soluția aia nu mai e de actualitate. Adică au apărut diverse probleme, s-au schimbat diverse lucruri, cetățenii sunt obișnuiți, nu știu, pe telefon, cu aplicații mult mai sofisticate și mai complexe și o să vrea și ca aia să fie la fel. Aia, dacă n-are suficient buget cât să continue dezvoltarea și e doar într-un proiect de mentenanță, la un moment dat va claca. Și în momentul în care va claca… «Ei, cine a făcut aplicația asta?» – «Firma X». Păi, uite de asta n-aș intra. Ăsta e unul dintre motive”, a continuat Ilinca.

El a enumerat apoi și alte motive, făcând și o recapitulare. Unu: Ilinca nu crede că lucrurile sunt chiar atât de curate în relația cu statul. Doi: „Este această poveste că n-ai cum să dezvolți o soluție tehnică de actualitate dacă o gândești într-un proces de dezvoltare și mentenanță; ar trebui să aibă o dezvoltare continuă.”

„Și trei: mi-am bătut vreo un deceniu capul ca să activez în piețe mari și inovative, unde, până la urmă – na – iau doar piața din SUA, care pentru mine e unlimited money. (…) Și dacă ai acces la o piață nelimitată, de ce? De ce m-aș uita vreodată la o piață care are foarte multe probleme, când deja am acces la cealaltă?”, a concluzionat Daniel Ilinca.

VIDEO – Interviul complet acordat de Daniel Ilinca pentru Economedia: