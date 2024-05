De la pizzerie pe roți, la un restaurant cu pizza napoletană. Povestea bucătarului care a riscat toate economiile pentru a deveni antreprenor. „Lipsa forței de muncă a fost cea mai mare piedică”

„Am avut un văr care a lucrat în Italia ca pizzar. Urma să deschidă un restaurant la Craiova și mi-a propus să lucrez cu el în bucătărie, ceea ce s-a și întâmplat în 2009. Acesta a fost primul meu job, unde am lucrat un an și jumătate până când vărul meu a vândut afacerea. Pentru că mi-a plăcut domeniul, am decis să rămân în continuare în această meserie. Așa am ajuns să lucrez într-o altă pizzerie unde am avut norocul să întâlnesc un bucătar profesionist, care m-a învățat să gătesc cu adevărat. După 2 ani, am ajuns să fiu șef de tură”, povestește Andi Știrbu.