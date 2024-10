EXCLUSIV Corina Crețu va conduce interimar super-agenția AMEPIP, până când Guvernul finalizează selecția noilor șefi pe guvernanța corporativă

Corina Crețu, fost europarlamentar român și fost comisar european, va conduce interimar AMEPIP, super-agenția care va controla toate companiile de stat, până când Guvernul va finaliza seleecția noilor șefi pe guvernanța corporativă, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia și G4Media.

Corina Crețu a declarat pentru Economedia și G4Media: „Mi-am afirmat disponibilitatea încă de când am plecat din Parlametnul European de a-mi pune toată experiența și cunoștințele în efortul de modernizare a României. după 16 ani de Bruxelles, din care cinci ani am avut onoarea de a fi comisar european și de a rezolva probleme de acest gen în multe din cele 27 de state pentru are am fost responsabilă”.