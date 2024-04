EXCLUSIV Țigările se scumpesc din nou de luni, 8 aprilie / Cinci majorări de prețuri la țigări de la începutul anului trecut

Prețurile țigărilor se majorează din nou, pentru a doua oară în acest an, de luni, 8 aprilie, conform informațiilor obținute în exclusivitate de Economedia. British American Tobacco, cel mai mare jucător din piață, va adăuga un leu în plus la pachetul de țigări. Ultimul an a adus o avalanșă de scumpiri pentru fumători, aceasta fiind a cincea scumpire a țigărilor de la începutul lui 2023.

Astfel, din data de 8 aprilie, British American Tobacco scumpește țigările în medie cu 1 leu pe pachet.

Cele mai populare brand-uri de la BAT vor avea astfel prețuri după cum urmează: Pall Mall va costa 26,5 lei, iar Kent Blue va costa 27,55 lei. Rothmans Blue va costa 27,5 de lei pachetul, Vogue 28,5 de lei iar Viceroy Red 26 lei.

BAT are circa 50% din toată piața locală a țigărilor.

Precedentele scumpiri ale țigărilor BAT s-au făcut în 15 ianuarie 2024 și 3 iulie 2023, tot cu câte un leu pe pachet. Anterior au mai fost două scumpiri, în aprilie și ianuarie 2023 (și decembrie 2022), cu câte 50 de bani.

Practic, în decurs de mai puțin de un an și jumătate, prețul țigărilor s-a majorat cu 4 lei pe pachet.

JTI și Philip Morris, ceilalți mari jucători din piață, încă nu au operat scumpiri, însă în mod normal urmează liderul pieței, la interval scurt.