IT-ul românesc începe anul 2025 sub spectrul concedierilor. O firmă din Cluj renunță la o parte din angajați/ Salariații spun că posturile sunt desființate de pe o zi pe alta

Anul 2025 începe cu concedieri în piața IT, afectată de turbulențe atât la nivel global, cât și la nivel local, unde Guvernul român a decis eliminarea ultimelor facilități acordate sectorului. Compania de soluții software Wolters Kluwer cu sediul în Cluj-Napoca renunță la o parte din angajați, „ca răspuns la evoluția condițiilor pieței”. Angajații acuză însă că desființarea posturilor se face de pe o zi pe alta și fără să primească compensații. Reprezentanții companiei spun că concedierile vizează mai puțin de 2% din forța de muncă din Cluj și că respectă „pe deplin cerințele legale din România”.

Piața de IT din România intră într-un nou an marcat de turbulențe, după ce anul 2024 a însemnat mai puține contracte noi, timp mult mai îndelungat necesar pentru atragerea de afaceri noi, creșterea costurilor cu forța de muncă, pe fondul schimbărilor legislative, și un context nefavorabil la nivel global. A fost un an cu concedieri, iar, la nivel de volume, din rapoartele trimestriale ale industriei se observă că IT-ul românesc a stagnat în ultimele două trimestre. O retrospectivă completă puteți citi aici.

În același timp, specialiștii din sector anticipau că și anul 2025 va fi marcat de stagnări și scăderi salariale pe anumite segmente din piața IT, reduceri de posturi, alte concedieri, dar mai ales mai puține angajări în sector, în timp ce măsurile fiscale ce vizează eliminarea tuturor facilităților vin într-un moment nepotrivit pentru industrie, având în vedere contextul global. Detalii, aici.

Iată că primele anunțuri de concedieri nu se lasă așteptate prea mult și vin din „Silicon Valley” de România.

Compania Wolters Kluwer, care oferă soluții software pentru departamente și instituții financiare, a concediat mai mulți angajați din Cluj-Napoca, săptămâna trecută.

Consultantul Doru Șupeală, care scrie în mod constant despre concedieri din sectorul IT, susține că posturile angajaților au fost desființate „de azi pe mâine, fără preaviz (fără a anunța înainte) și, în cazul unora, fără compensații”. Unii concediați au primit promisiunea unor compensații, spune el. El afirmă că, în urmă cu câteva luni, firma a concediat contractorii (angajați care lucrau pe PFA sau SRL), deși o astfel de colaborare se desfășoară în regim de prestări de servicii, iar firma poate renunța oricând la acestea. Totuși, Șupeală spune că în februarie mai urmează un val de concedieri. „Desființarea posturilor nu se consideră concediere colectivă și nu trebuie notificată la ITM, în cazul în care sunt afectați de această decizie simultan sub 30 de angajați în companiile care au peste 300 de angajați sau sub 10% din numărul total de angajați, dacă firma este mai mică. Probabil din cauza acestor limite legale concedierea prin desființarea posturilor se face în mai multe tranșe lunare, pentru a evita intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă”, afirmă el.

Doru Șupeală publică și un mesaj primit de la un angajat Wolters Kluwer:

„Bună ziua.

Am lucrat la WK câțiva ani, la început de ianuarie 2025 am fost anunțat că mi se desființeaza poziția. Alături de mine au fost mulți alți colegi, unii având și până la o vechime de 23 ani .

Până la acea dată nu am primit nici o notificare despre faptul că ar fi nemulțumiti asupra prestației mele.

Am fost anunțat că aș putea rămâne până la sfârșitul lunii, 31 ianuarie, fiind încă 16 zile în care pot să mai lucrez, însă am primit 4 luni compensație, prezentată ca fiind o propunere foarte ,”bună”, față de alți competitori.

După toți acești ani, am fost tratat cu foarte multă indiferență și fără nici o explicație față de situație, doar ca ar fi o reducere de personal datorată costurilor și că nu ar avea legătură cu performanțele mele.

Consider și eu că nu e normal ceea ce se întâmplat, orice demers este binevenit.”

Firma confirmă că au loc concedieri

Reprezentanții Wolters Kluwer au confirmat, la solicitarea Economedia, că au concediat o parte dintre angajați. Totuși, firma susține că concedierile vizează 10 angajați, respectiv mai puțin de 2% din forța de muncă a companiei din Cluj-Napoca.

„În cadrul diviziei Legal and Regulatory, unde nu avem în plan nici o formă de restructurare sau desființare de poziții. În cadrul diviziei de Dezvoltare Soluții Software, ca parte a eforturilor noastre continue de a optimiza operațiunile și de a îmbunătăți eficiența organizațională în cadrul ciclului normal de viață al unor produse software suntem, din păcate, am identificat un număr limitat de redundanțe, afectând 10 angajați – mai puțin de 2% din forța noastră de muncă din Cluj”, arată răspunsul companiei, transmis la solicitarea Economedia.

Firma susține că concedierile respectă „pe deplin cerințele legale”. „Am propus fiecărui angajat afectat soluții de încheiere amiabilă a colaborării, cu suport complet și asistență oferită pe parcursul acestei perioade de tranziție, respectând pe deplin cerințele legale din România. Rămânem dedicați bunăstării forței noastre de muncă și vom continua să le oferim sprijin în toate modurile posibile pe măsură ce navigăm prin această schimbare”, arată compania.

Firma de software susține că concedierile au loc „ca răspuns la evoluția condițiilor pieței și a nevoilor clienților”. „În cadrul Wolters Kluwer, angajații sunt o componentă esențială a succesului și astfel de decizii nu sunt luate niciodată cu ușurință. Ca răspuns la evoluția condițiilor pieței și a nevoilor clienților, suntem uneori nevoiți să facem alegeri dificile pentru a ajusta anumite arii de expertiză în vederea mai bunei alinieri cu obiectivele noastre strategice pe termen lung. Suntem recunoscători pentru contribuțiile celor afectați și le oferim resurse și sprijin pentru a-i ajuta în următorii pași, în conformitate cu toate legile aplicabile”, arată compania.

Wolters Kluwer mai susține că, în anul 2024, numărul total de angajați al diviziei de Dezvoltare Software Financiar din România a crescut față de 2023, fiind create peste 60 de noi locuri de muncă.

Wolters Kluwer Financial Services România, divizia din Cluj a companiei de software, a raportat în anul 2023 afaceri de 111,5 milioane de lei, în creștere cu 19%, un profit net de 14,1 milioane de lei, mai mare cu 23%, și 462 de angajați. Datele financiare pe anul 2024 nu sunt încă disponibile.

Wolters Kluwer România, cu sediul în București, a raportat afaceri de 19,2 milioane de lei în 2023, profit net de 2,4 milioane de lei și 22 de angajați.

Concedieri în 2024

Anul 2024 a fost unul marcat de mai multe concedieri în piața IT din România, unele creând valuri din cauza modului în care companiile au ales să le facă.

De exemplu, angajați ai Atos au acuzat compania de concedieri mascate, după ce compania a schimbat politica privind lucrul de la distanță. Mai precis: angajații care au luat un calificativ sub nota 4 la evaluarea anuală (4 din 6) au fost chemați să lucreze la birou, unii aflându-se în imposibilitatea de a face acest lucru, mai ales dacă lucrează în alte orașe. La solicitarea Economedia, reprezentanții Atos Global Delivery Center România au transmis că nu au fost inițiate și nici nu sunt planificate acțiuni de disponibilizare a angajaților, dar confirmă “actualizarea procedurilor de telemuncă” și introducerea unor criterii de eligibilitate pentru munca la distanță. În urma celei mai recente evaluări, 133 de angajați nu sunt eligibili pentru telemuncă, iar 60% dintre cei neeligibili locuiesc în Timisoara (unde există sediu Atos) și zonele limitrofe.

Anterior, Gameloft a anunțat închiderea studioului de la Cluj, iar NTT Data a renunțat la oamenii de pe bench.

Și Arobs Transilvania Software, cea mai mare companie din sectorul IT listată la Bursa de Valori Bucureşti, a operat reduceri de personal, de program și de salarii, dar și tăieri în sectorul de management. „Compania a anunțat deja măsuri de remediere, inclusiv reduceri de personal în segmentul de servicii software și o reducere cu 5-10% a salariilor pentru anumiți manageri”, arăta un raport Wood&Co. „Situația dificilă din piață ne-a afectat și pe noi, nu suntem imuni la turbulențele (din sectorul IT și automotive). În general, dacă vorbim de probleme, acestea țin de întârzieri în semnarea de proiecte noi și contracte și blocarea de bugete”, a spus antreprenorul Voicu Oprean, fondatorul Arobs, pentru Economedia.

În plus, anul trecut, situația angajaților din sector s-a schimbat radical: IT-iștii nu mai erau vânați de angajatori, iar candidații puteau aștepta chiar și 6 luni până să își găsească un nou loc de muncă, în timp ce numărul de interviuri prin care trec a crescut semnificativ.

