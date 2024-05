Noi turbulențe în piața IT: Angajați ai Atos acuză compania de concedieri mascate, prin modificarea condițiilor de muncă remote/ Reacția Atos: “Facem o reactualizare a procedurii de telemuncă”/ Nu sunt planificate disponibilizări

Mai mulți angajați Atos se plâng că se află în pericolul de a-și pierde locurile de muncă, după ce compania a schimbat politica privind lucrul de la distanță, acuzând filiala română a gigantului francez de tehnologie de concedieri mascate. Mai precis: angajații care au luat un calificativ sub nota 4 la evaluarea anuală (4 din 6) sunt chemați să lucreze la birou, unii aflându-se în imposibilitatea de a face acest lucru, mai ales dacă lucrează în alte orașe. La solicitarea Economedia, reprezentanții Atos Global Delivery Center România au transmis că nu au fost inițiate și nici nu sunt planificate acțiuni de disponibilizare a angajaților, dar confirmă “actualizarea procedurilor de telemuncă” și introducerea unor criterii de eligibilitate pentru munca la distanță. În urma celei mai recente evaluări, 133 de angajați nu sunt eligibili pentru telemuncă, iar 60% dintre colegii neeligibili locuiesc în Timisoara (unde există sediu Atos) și zonele limitrofe.

După ce, recent, Gameloft a anunțat închiderea studioului de la Cluj, iar NTT Data a renunțat la oamenii de pe bench, vin alte vești cu privire la faptul că piața muncii în IT nu mai e foarte roz.

Sute de oameni sunt în pericolul de a-și pierde locurile de muncă, “din cauza unor manevre lipsite de etică ale managerilor români ai filialei de la noi din țară”, susține consultantul Doru Șupeală, într-un text pe platforma Hacking Work, care a relatat recent despre o serie de concedieri în sectorul IT.

Acesta menționează relatări ale unor angajați, îngrijorați că își vor pierde locurile de muncă “în mod abuziv, fiind forțați să demisioneze și să plece din firmă fără a primi compensațiile la care au dreptul în baza Contractului Colectiv de Muncă”. “Printr-o șmecherie administrativă, managerii Atos România modifică regulamentele interne, schimbă interpretarea unor prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă și contrazic prevederile din ofertele de angajare și contractele individuale de muncă semnate de oamenii care au fost angajați pentru muncă la distanță, locuind în diverse localități din România, departe de sediul din Timișoara al firmei. Acum, managerii Atos România le impun abuziv angajaților care locuiesc la Iași, Brașov, Cluj, Constanța, București sau în alte localități din țară să se prezinte fizic la birourile din Timișoara, în caz contrar urmând a fi evaluați ca incompetenți și concediați pe baza unor evaluări efectuate abuziv și ilegal”, scria Șupeală.

Unul dintre angajații citați spune că Atos are un Contract Colectiv de Muncă în vigoare, care expiră la final de 2024, în care sunt stipulate salarii compensatorii în cazurile de disponibilizare, în funcție de vechime și vârstă, de la 3 până la 10 salarii. “Însă, prin această chemare din toată țară a acelor angajați care au luat un calificativ sub notă 4 la evaluarea anuală (există calificative de la 1 la 6, unde 1 este notă cea mai mică) managerii practic fentează Contractul Colectiv de Muncă, bazându-se pe faptul că foarte multă lume își va da demisia (ori imediat, deoarece nu se pot strămută cu familia de prin cine știe ce colț al țării, ori în timp, prin presiuni de tot felul)”, spune angajatul.

Un altul vorbește despre “presiuni care se fac pe angajati pentru a îi determina să își dea singuri demisia (concedieri mascate)”. “Nu este un secret pt nimeni faptul că Ațos-ul are mari probleme financiare, iar pentru a concedia un angajat, conform contractului colectiv de muncă actual, ar trebui să plătească până la 6 salarii compensatorii”, spune acesta, sub rezerva anonimatului.

Un alt angajat spune, pe platforma Reddit, că “managerii au liber la abuzuri împotriva angajaților”

Iată relatarea acestuia: “Momentan, numărul de angajați care trebuie să meargă la birou este relativ mic (undeva la 6% parcă) însă numărul acesta va crește cu siguranță în următoarele luni: Obiectivele pe H1 2024 au devenit mult mai numeroase și mai stricte decât în trecut. Am auzit inclusiv cazuri de manageri care au pus obiective absurde, cum ar fi la om tehnic, junior, să aducă clienți noi. Circulă zvonuri că managerii au primit target să dea note mai mici decât în anii trecuți. Dacă până acum obiectivele de performanță nu prea contau decât la bonusul anual, de acum managerii au liber la abuzuri împotriva angajaților care nu le sunt pe plac. Dacă vine cineva să zică că evaluările alea se fac pe bune, mănâncă c***t cu lopata. Circulă zvonuri foarte serioase că urmează să plece niște clienți foarte grei, deci mulți colegi vor rămâne inevitabil pe bench, fără a fi vină lor. Acesta este un alt criteriu de eligibilitate pentru a putea lucra de acasă, despre care văd că nu se prea vorbește. Și nu doar atât, trebuie să bookui 100% productiv, dacă bookui chiar și o ora pe zi bench, trebuie să mergi la birou. De asemenea, nu cred că este un secret pentru nimeni faptul că firma este cu un picior în groapă, de când a plecat Thierry Breton și s-au perindat toți papagalii pe la conducerea firmei, acțiunile au scăzut de la 80-90 de euro la sub 2 euro în prezent. În principal problema pleacă de la contracte, s-au semnat o grămadă cu curul sau din “motive politice”, cu marje inexistente, luate în primire tot felul de infrastructuri obsolete de la clienți, parciuri de servere fizice de acum 20 de ani pe care rulează chestii super critice, softuri EOL cu mai multe vulnerabilități decât coșuri pe față unui adolescent, dar SLA-uri de zici că-s găzduite în AWS pe instanțe supradimensionate. Nu vreau să iert nici managementul local, care în ultimii 7 ani nu a făcut decât să indienizeze această firma, au alungat majoritatea oamenilor buni, iar în locul lor au adus patiseri și shaormari, oameni care abia leagă două cuvinte în engleză, efectiv te crucesti când ajungi să lucrezi cu câte unul și te întrebi, ba cum dracu a reușit asta să treacă interviul de angajare?”

Într-un răspuns pentru Economedia, reprezentanții Atos spun că fac o reactualizare a procedurii de telemuncă, introducând criterii de eligibilitate pentru munca la distanță, dar că nu vor să concedieze oameni.

Reacția Atos: Renunță compania la oameni sau nu?

Renunță Atos la angajați în România? Dacă da – de ce? la câți/ la ce tipuri de poziții?

„Ne dorim în continuare să creștem, la fel ca în ultimii ani. De exemplu, doar anul trecut, am angajat aproximativ 400 de colegi noi. Dacă în anii trecuți ne-am concentrat pe creșterea volumelor de angajare, alăturându-ne astfel tendinței de creștere din industria IT, în 2024 ne concentram pe inovație și extinderea portofoliului de servicii. Acest lucru se datorează evoluției pieței și cerințelor tehnologice care solicită o adaptare rapidă la noile tendințe de automatizare și eficiență. Pentru a aduce claritate, Atos Global Delivery Center SRL nu a inițiat sau planificat acțiuni de renunțare la angajați; din contră, anul acesta ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă a competențelor echipei noastre pentru a răspunde cerințelor clienților”, a transmis pentru Economedia Ligia Ardelean, Country Manager Atos Global Delivery Center SRL.

Despre acuzațiile de concedieri mascate:

„Nu au fost inițiate și nici nu sunt planificate acțiuni de disponibilizare a angajaților. Mediul public poate să prezinte viziuni distorsionate ale realității, motiv pentru care dorim să clarificăm: actualizarea procedurii noastre de telemuncă are ca scop creșterea performanței individuale și de echipă. Practic, facem o reactualizare a procedurii de telemuncă, introducând criterii de eligibilitate pentru munca la distanță. In Atos Global Delivery Center SRL avem un proces transparent și obiectiv de evaluare a performanței la fiecare 6 luni, un proces global, mereu folosit și în România. Colegii care la cea mai recentă astfel de evaluare au obținut calificativul de sub „îndeplinește pe deplin obiectivele/ îndeplinește pe deplin așteptările pentru rol” („fully meets objectives/ fully meets expectations for role”), sunt așteptați să își desfășoare activitatea de la birou până la următoarea evaluare, care, ne dorim noi, să fie la nivelul așteptat de performanță”, a menționat Ardelean.

„Respectăm toate prevederile legale și introducem criterii clare de eligibilitate pentru telemuncă. Promovăm flexibilitatea muncii la distanță și nu am impus măsuri care să forțeze demisia”, a completat aceasta.

Câți angajați are acum compania și care este estimarea pentru final de an?

În prezent, Atos România are aproximativ 2300 de angajați. Dorința noastră este să continuăm să creștem nu doar ca număr, ci și în ceea ce privește cunoștințele, expertiza și calitatea echipei noastre, pentru a putea răspunde cerințelor tot mai exigente ale clienților noștri.

Ca și până acum, ne dorim să atragem talente și să specializam competențele colegilor noștri, investind constant în programe de training și dezvoltare profesională. Astfel, ne asigurăm că echipa noastră rămâne puternică, performantă și capabilă să facă față provocărilor din industria IT.

Există un plan de reorganizare a afacerilor/ activităților Atos în România? Dacă da, vă rugăm să detaliați.

„În 2024, ne dorim să ne păstrăm întreg portofoliul actual de servicii, dar și să ne concentrăm pe dezvoltarea de noi competente în IT. De exemplu, în primăvara am deschis un centru de excelență în Gen AI, în Romania, primul din grupul Atos, iar tehnologiile noi pe care le avem în vedere includ DevOps, Power Platforms, Power Apps, Microsoft Copilot, Microsoft Cloudecosystems (SaaS), UiPath. Un alt punct esențial în planul acestui an este identificarea și valorificarea factorilor de unicitate ai companiei noastre. Aceștia includ capacitatea noastră de a combina oameni, procese și tehnologie într-un mod care ne diferențiază pe piață. Performanța echipelor din România este un factor cheie în atingerea obiectivelor noastre, iar angajamentul nostru față de calitate, adaptabilitate și proactivitate subliniază importanța investițiilor pe care le vom face în dezvoltarea profesională a angajaților noștri.

Aceste inițiative reflectă angajamentul nostru de a menține și îmbunătăți performanța echipelor, de a ne adapta rapid la noile tendințe și de a ne reinventa constant pentru a asigura succesul pe termen lung în industria IT”.

Câți angajați sunt afectați de actualizarea normelor de telemuncă:

Proporția angajaților eligibili vs neeligibili, ca urmare a ultimului proces de evaluare a performanței, este:

94% (2194 angajați) eligibili pentru telemuncă;

6% (133 angajați) nu sunt eligibili pentru telemuncă;

60% dintre angajații neeligibili locuiesc în Timișoara și zonele limitrofe.

Impas financiar pentru gigantul Atos. În România, își deschide centru de cloud

Firma franceză Atos este în dificultăți financiare. La începutul lunii, presa internațională relata că creditorii Atos au ajuns la un acord pentru salvarea firmei franceze de tehnologie, care asigură comunicaţiile pentru armata franceză şi urmează să gestioneze securitatea cibernetică pentru Jocurile Olimpice de la Paris din această vară, a informat sâmbătă ziarul La Tribune, citat de Reuters, conform News.ro.

Dificultăţile sale financiare au determinat statul francez să se ofere să achiziţioneze unele dintre activele sale strategice.

Atos a declarat că are nevoie de 1,1 miliarde de euro în numerar pentru a-şi finanţa afacerile în perioada 2024-2025, faţă de 600 de milioane de euro într-o estimare anterioară, din cauza condiţiilor de piaţă în schimbare.

Banca Centrală Europeană deține aproximativ 20% din obligațiunile firmei franceze de consultanță IT Atos, devenind astfel cel mai mare deținător de obligațiuni al grupului care analizează propunerile creditorilor pentru restructurarea datoriei sale de 4,8 miliarde de euro (5,21 miliarde de dolari), a relatat publicația franceză La Lettre, conform Reuters.

De companie e interesat miliardarul ceh Daniel Kretinsky, care încearcă să-i convingă pe creditori să fie de partea sa în lupta pentru Atos, potrivit unor surse citate de agenția de presă internațională. Compania sa EP Equity Investment (EPEI), în parteneriat cu fondul britanic Attestor, se oferă să șteargă peste 90% din datoria financiară de 4,8 miliarde de euro a Atos și să vândă părți mari din companie, iar veniturile să fie distribuite parțial creditorilor.

Grupul produce servere pentru supercalculatoare capabile să prelucreze cantităţi mari de date pentru cercetare sau pentru a dezvolta industria în curs de dezvoltare a inteligenţei artificiale.

În România, Eviden, parte a grupului francez Atos, a anunțat în această primăvară că va deschide primul centru de cloud și securitate cibernetică în Timișoara, completând cele trei centre lansate anul trecut. Detalii AICI.

Diana Sipos, country manager Eviden, spunea recent într-un interviu pentru Economedia că companiile Atos din România nu au probleme de natură financiară.