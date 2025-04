Mihai Moia, ROENEF, sfat pentru românii care doresc să scadă costurile cu energia: Izolați mai întâi locuințele, apoi puneți panouri solare / În România „am pus căruța înaintea boilor”

Mihai Moia, directorul executiv al Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri din România (ROENEF), i-a îndemnat pe români să-și izoleze mai întâi casele din punct de vedere termic și apoi să investească în panouri solare, pentru a-și reduce costurile cu energia.

„Preocuparea oamenilor ar trebui să fie, potrivit principiului energy efficiency first, să-și reducă mai întâi consumul de energie al casei și abia apoi să fie preocupați de acoperirea acestuia din surse regenerabile. Dar noi ce am observat în România? Că a fost exact invers. Nu ne-a păsat că avem case ineficiente din punct de vedere energetic. Grija noastră a fost să ne punem panouri fotovoltaice. (…) Am pus căruța înaintea boilor”, a spus el, la un eveniment organizat de Somfy România, producător de soluții smart pentru optimizarea consumului de energie.

Foarte importante pentru izolarea termică a unei locuințe sunt ferestrele. Potrivit lui Virgil Lixandru, director de vânzări al Somfy, până la 20% din pierderile de energie termică ale clădirilor se întâmplă prin ferestre. „Practic, prin ferestre, dacă ne uităm, se pierde undeva la 15-20% din energia termică. Transferul termic este ridicat în zona ferestrei, mai ales pe timp de iarnă”, a spus Lixandru.

Potrivit reprezentantului Somfy, rulourile automate de la ferestre, care lucrează singure în funcție de condițiile de afară, pot reduce semnificativ consumul de energie.