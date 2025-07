Gigantul Amazon, cel mai puternic retailer online din lume, pregătește planuri pentru alte reduceri de personal în România, după ce anul trecut au avut loc restructurări de activitate. Compania a confirmat pentru Economedia că are planuri care “ar putea include reducerea numărului de angajați din echipa Retail Business Services din România. Acest anunț se limitează la anumite roluri non-tehnice. Cu toate acestea, menționăm și faptul că, potrivit datelor publice, numărul angajaților din centrul de dezvoltare Amazon Development Center România din Iași a scăzut anul trecut cu 346.

Retail Business Services este una dintre echipele Amazon care operează din biroul din Iași.

Informația că Amazon face concedieri la Iași a fost inițial publicată de platforma Hacking Work, care a transmis că ar fi afectați de aceste mișcări aproximativ 500 de angajați.

La solicitarea Economedia, reprezentanții Amazon au transmis câteva informații, fără să precizeze însă cifre, având în vedere că deocamdată ar fi vorba de niște propuneri.

“În urma unei analize amănunțite, am anunțat planurile noastre care ar putea include reducerea numărului de angajați din echipa Retail Business Services din România. Am informat deja angajații ale căror roluri ar putea fi impactate și vom întreprinde măsurile necesare, pentru a le proteja drepturile în timpul acestui proces”, ne-au transmis reprezentanții Amazon.

Conform informațiilor Economedia, acest anunț se limitează specific la anumite roluri non-tehnice, din echipa Retail Business Services.

Echipa Retail Business Services sprijină echipele Retail la nivel global, pentru a asigura experiența clienților marketplace-urilor.

Compania, unul dintre cei mai mari angajați din țară, a luat decizia de a începe consultările cu angajații și reprezentanții acestora, precum și cu autoritățile relevante.

Mișcările din această vară vin după ce în noiembrie anul trecut compania a transmis că analizează închiderea unui departament de gestionare a datelor din România.

„După o analiză atentă, am anunțat că analizăm opțiunea de a închide operațiunile AGI Data Services din România. Am notificat deja angajații ale căror roluri ar putea fi afectate și ne angajăm să îi sprijinim pe parcursul tranziției. Echipa AGI Data Services gestiona și valida datele pentru a alimenta modelele și aplicațiile AI. Pe măsură ce ne gândim la construirea viitorului acestei organizații, am luat decizia dificilă de a începe consultările privind închiderea operațiunilor AGI Data Services din România”, au transmis atunci reprezentanții companiei.

Amazon Development Center România, minus 346 de angajați în 2024

Conform datelor consultate de Economedia, în 2024, afacerile Amazon Development Center România din Iași au crescut la 80,2 milioane de lei, de la aproximativ 70 de milioane anul precedent, iar pierderile s-au diminuat: la 29,56 milioane de lei (de la 52,5 milioane lei în 2023). Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, numărul de angajați a scăzut la 3424 anul trecut, de la 3770 în anul precedent. Asta după ce și în 2024 numărul acestora scăzuse cu 464.

Potrivit datelor de pe Termene, gigantul american mai deține pe piața locală Amazon Data Services Romania, Amazon Web Services EMEA SARL Luxemburg Sucursala București, companie înființată în partea a doua a anului 2020, precum și Amazon MLS.

Deschis în 2005, Centrul de Dezvoltare Amazon din Iași a fost prima unitate de cercetare și dezvoltare Amazon din Europa de Est. Angajații de aici lucrează în domeniile Cloud Computing, Securitatea informațiilor, Machine Learning și Analiza datelor.