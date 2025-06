Oamenii de afaceri chinezi cu interese locale, preocupați de instabilitatea politică și economică din România. Partener local: „Zilnic citesc presa” / Cum au reacționat la izbucnirea războiului din Ucraina la graniță?

Oamenii de afaceri chinezi cu interese în România sunt preocupați de situația politică și economică din țară și din regiune, potrivit Valentinei Cabuz, director comercial și cofondator la importatorul și vânzătorul de vehicule electrice RDB Eco. „Zilnic citesc presa”, a declarat ea într-un interviu pentru TechRider.

Valurile de alegeri din România, mai ales cele prezidențiale, dar și proximitatea războiului din Ucraina au influențat relația companiei românești cu partenerii chinezi. Cabuz a spus că deocamdată afacerea sa nu este afectată negativ de războiul comercial, deoarece a negociat contracte pe termen mai lung. Compania se pregătește să deschidă o linie de asamblare la Tulcea, dar și-ar dori să devină și producător local de astfel de vehicule.

„Eu, în momentul în care am negociat, din fericire, nu am experimentat o perioadă foarte instabilă economic, în schimb m-au afectat alegerile prezidențiale din România, întrucât eu îmi doresc să mă extind și cu producția mai mult. Nu-mi doresc doar să fiu asamblator, îmi doresc să fiu chiar și producător în România. Și fiindcă este foarte greu pe cont propriu, am încercat să fac o asociere cu o altă fabrică din China ca să putem face acest lucru, iar ei au văzut instabilitatea aceasta”, a declarat reprezentanta RDB Eco.

Instabilitatea politică poate amâna investițiile

Ea a adăugat că partenerii chinezi vor stabilitate, „politică și economică, bineînțeles”.

Izbucnirea războiului din Ucraina a atras de asemenea atenția oamenilor de afaceri din China și a amânat extinderea RDB Eco spre business-ul de asamblare. „Inițial, când a început războiul, am vrut să începem. În momentul acela ne-au spus: «Haideți să se liniștească lucrurile»”, a mai spus Valentina Cabuz.

După ce s-au liniștit lucrurile, au venit mai multe valuri de alegeri. „Au venit cinci valuri de alegeri, da, și din nou au fost puțin reticenți. Acum din nou așteptăm să se stabilizeze un pic lucrurile ca să putem totuși să investim și să fim și producători în România, nu doar asamblatori, așa cum vom fi în scurt timp”, a mai spus Cabuz.

Cofondatoarea companiei se așteaptă ca România să treacă printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic: „Așteptăm vremuri grele. România este o țară un pic, nu un pic… destul de complicată astăzi, deoarece sunt creșterile acestea pe care cu toții le simțim pentru lucrurile de bază: mâncare, sănătate. Sunt sigură că vom fi impactați”.

Printre planurile de viitor ale RDB Eco se numără extinderea în Dubai și Ungaria, dar și prezența în mai multe lanțuri de magazine, pe lângă Flanco, unde brandul a intrat deja.