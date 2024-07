Premierul Marcel Ciolacu: Nu cred că România își permite anul viitor să aibă măriri de taxe și impozite. Exclus mărire de TVA. Trebuie să facem în continuare analiză în zona de excepții / Orice decizie luată în 2025 are efecte fiscale în anul 2026

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți că nu crede că România își permite anul viitor să aibă măriri de taxe și impozite, fiind exclusă o mărire de TVA, ci trebuie să fie făcută în continuare o analiză în zona de excepții fiscale. El a precizat de asemenea că orice decizie luată în 2025 va avea efecte fiscale în anul fiscal 2026.

„Aud de mărire de TVA – este exclus așa ceva. Este cea mai simplă abordare pe care o poate avea un Guvern, astfel încât să împartă o povară indiferent de ce venituri ai. Nu cred că România își permite anul viitor să aibă măriri de taxe și impozite. România trebuie să facă o analiză – și avem reforma fiscală – în continuare în zona de excepții. Și știm foarte bine că orice decizie luată în 2025 are efecte fiscale în anul fiscal 2026. România are nevoie de 4 ani de construcție, de asumare. Repet: asta nu înseamnă impozite noi și taxe noi, pentru că numai o minte îngustă vine cu taxe noi și impozite noi într-o perioadă de dezvoltare a unei țări și într-o perioadă totuși într-o fragilitate macroeconomică europeană”, a declarat Marcel Ciolacu, la evenimentul de lansare a “Carta Albă a IMM-urilor din România”, organizat de Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR).

Premierul a afirmat că România va avea cea mai mare creștere economică din Europa. „Cu toți cu care am avut discuțiile, inclusiv cu BNR, acolo ne ducem. Dacă anul trecut am avut creștere economică pe investiții, anul acesta am văzut că a scăzut nevoia de consum, începem să avem și o revenire pe consum în România”, a spus el.

Marcel Ciolacu a reiterat nevoia de digitalizare și de luare de decizii pe bază de date, reamintind de parteneriate cu companii consacrate precum Microsoft, Google și Oracle.

„Nu mai puteam să ridicăm din umeri după 30 de ani post-decembriști și să găsim încontinuu scuze într-o eră în care omul pentru prima oară are un competitor: inteligența artificială. Nu puteam, cu tot deranjul și cu faptul că este un an electoral, să ne uităm la Ministerul de Finanțe cum continuă acele controale aleatorii sau cum vin din calculator o dată la 5 ani, ceva empiric, ceva ce nu se mai face niciunde în lume. Există softuri de risc, care îți analizează cifrele, nu trebuie să pleci cu borseta sau gentuța pe la agenții economici, aleatoriu, cum îți dă un calculator, fiindcă nu are rost să îl deranjezi. Trebuie să te duci după o analiză de risc, făcută de inteligența artificială. Nu trebuie să avem tone de hârtii și de rapoarte pe care și cei de la ANAF și Ministerul Finanțelor și dumneavoastră să le întocmim după nu știu ce controale. Știu, au deranjat toate modificările făcute de domnul ministru Boloș. Statul român nu avea nicio informație. Statul român lua decizii, dacă le lua, bune, și pe cele bune le lua după ureche. În acest moment, printr-un parteneriat cu dumneavoastră, ați văzut că cel puțin eu nu sunt obtuz. Am intervenit și am făcut modificările necesare. Era normal să caut companiile cele mai importante la nivel mondial din aceste sectoare, Microsoft, Google, Oracle, care în acest moment au venit și se implică în digitalizare și modernizarea sistemului public, fiindcă am constatat cu toții că avem cei mai buni IT-iști din Europa, pe teritoriul României se fac cele mai bune softuri și module, dar sistemul public era la o digitalizare de 5%. Fiecare primărie avea alt soft, fiecare minister are alt soft, nimic nu este integrat, nu există licitații în Europa, într-un stat modern, în care te duci cu un portbagaj de hârtii, în care te duci cu copii după diplomele profesionale. Te duci cu un stick iar în jumătate de oră inteligența artificială îți dă răspuns la o licitație și de jumătate de miliard de euro. Spre aceste lucruri trebuie să tindem dar nu mai avem timp. Trebuie să împingem lucrurile astfel încât să nu pierdem momentele cele mai importante ale României, care vor fi următorii 4-5 ani. Sistemul public are nevoie de reforme”, a declarat Ciolacu.