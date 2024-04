S-a lansat Salt Bank, prima bancă românească 100% digitală. Va fi o alternativă la Revolut? Ce servicii oferă

Salt Bank, prima bancă româ­neas­că 100% digitală, s-a lansat oficial, joi, la ora 10.30, moment în care utilizatorii au putut face înrolarea oficială după o perioadă de circa o lună de înrolare. Mulți au comparat banca cu fintench-ul lituanian Revolut, însă există o serie de diferențe între cele două, iar reprezentanții băncii românești spun că vor concura atât cu fintech-uri, cât și cu bănci tradiționale.

Salt Bank a fost creată după ce Banca Transilvania a achiziționat Idea::Bank. Economedia a scris în martie, în premieră, că Salt Bank pregătește lansarea aplicației, în care a derulat o compania de pre-înrolare, iar utilizatorii puteau primi calitatea de „fondator Salt Bank” cu beneficii pe viață, precum asigurare de călătorie sau card premium.

Circa 80.000 de persoane s-au pre-înrolat în aplicație, a declarat joi Gabriela Nistor, director general Salt Bank, iar dintre aceștia 30.000 erau deja înrolați oficial până miercuri seara.

Joi, 4 aprilie, la ora 10.30, banca a deschis oficial înrolările pentru toată lumea, mai precis pentru cetățeni români cu identitate românească. Banca se adresează inclusiv cetățenilor români din diaspora cu buletine și pașapoarte românești, astfel că serviciile sunt deschise și pentru aceștia, aplicația fiind live pentru „Austria, Germania, Franța, Belgia, Olanda, Italia, Spania și UK”, spunea Gabriela Nistor.

„Banking, dar cum vrei tu”, este moto-ul noii bănci.

Imaginea este a animalului „leneș”, banca afirmând că leneșii fac lucrurile mai bine.

Gabriela Nistor, director general al Salt Bank, a declarat că investiția în bancă se ridică la 80-100 de milioane de euro pentru primii 2-3 ani. În al treilea an de funcționare, banca intenționează să intre pe „breakeven”, punctul de echilibru la care veniturile totale sunt egale cu cheltuielile totale.

Salt Bank are în prezent 200 de angajați și colegi cu colaborare externă, iar planul este să ajungă la 300 de oameni la finalul acestui an, deși numărul poate fi depășit în funcție de clienții atrași.

Banca vrea să atingă 250.000 de clienți în primul an și un milion de clienți după 3 ani.

Banca are ca țel și listarea la bursă, cu un orizont de 3-4 ani de la lansare, însă acesta va depinde de atingerea obiectivelor.

Reprezentanții Salt Bank afirmă că, momentan, banca este gândită ca oamenii să o utilizeze ca pe o bancă secundară. „Nu intenționăm să fim încă bancă principală, dar în timp…”, spune Gabriela Nistor.

Momentan, aplicația băncii întâmpină mai multe probleme, printre care lipsa de compatibilitate cu anumite telefoane sau tipuri de Android. Nici autorul acestui articol nu s-a putut înrola integral, datorită faptului că la pasul de încărcare a documentului de identitate aplicația intră într-un loop de încărcare. Alți utilizatori au spus că, după preînscriere, contul lor nu a mai fost găsit la procesul de înscriere. Echipa băncii spune că lucrează la aceste probleme.

Cum funcționează Salt Bank

Salt Bank este o bancă 100% digitală, nu are sedii fizice. Toată activitatea se derulează prin aplicație. Comunicarea cu „agenți” ai băncii se va face printr-un call center, numit „Care Center”. Banca promite că cel puțin în următorii 2-3 ani va încerca să păstreze call-center la care vor răspunde oameni, nu roboți, oameni care să le răspundă clienților și să vorbească cu ei. Clienții nu vor fi nevoiți nici să apese pe butoane pentru a selecta serviciile de care au nevoie.

Salt Bank folosește infrastructura Engine by Starling Bank din Marea Britanie, care a și livrat cardurile. Platforma Starling livrează servicii precum analiză de risc, Know Your Customer (KYC), customer support. Aplicația Starling Bank este una simplă și intuitivă.

Salt Bank promite, de asemenea, că va menține o aplicație cu design simplu și intuitiv.

Momentan, aplicația are patru ecrane principale: unul care arată contul principal, datele cardului, punctele de fondator strânse și „avuția”.

Ce servicii oferă în prezent Salt Bank

Aplicația este momentan disponibilă doar pentru persoane fizice. Compania spune că spre sfârșitul anului vrea să se adreseze și persoanelor fizice autorizate. Pasul spre companii și companii mari se va face în următorii ani.

Banca oferă un cont curent, iar cardurile sunt multicurrency (mai multe valute), putând fi alese 17 valute diferite.

Plățile se fac instant, prin Alias Pay.

Banca a lansat o campanie de beneficii pentru cei care vor să beneficieze de calitatea de „fondator Salt Bank”. Acestea sunt: 5 puncte de fondator și câte un punct suplimentar pentru fiecare persoană pe care o convingi să își facă cont accesând codul tău de recomandare, iar pe viață un card Mastercard Platinum, o asigurare de călătorie pentru utilizator și familie, acces prioritar în Care Center. Banca intenționează ca anul viitor, la finalul lunii martie, să transforme punctele în bani, iar la o eventuală listare la bursă acestea vor putea fi transformate în acțiuni. „Peste un an intenționăm să transformăm punctele în bani. Ai primit 5 puncte la înrolare, de exemplu, ai mai adus 3 prieteni și anul viitor, la finalul lunii martie, pentru cele 8 puncte de fondator, dacă se întamplă totul conform estimărilor, adică un sfert de milion de clienți, poți primi în jur de 400 de lei(…) Poți să alegi să transformi punctele de fondator în acțiuni pentru atunci când ne listăm. Estimăm că ne vom lista în 3-4 ani. Pentru 8 puncte primești 8 acțiuni”, adaugă Gabriela Nistor. În prezent, comunitatea fondatorilor numără deja 2.200 de persoane. Limita va fi de 50.000 de fondatori.

Pe zona de investiții, Salt Bank urmează să lanseze mai multe produse, legate de produsele de investiții ale BT. Ulterior, banca vrea să intre și pe partea de acțiuni, atât pe bursa românească, cât și extern, dar este interesată și de zona de titluri de stat. Momentan, zona de investiții crypto nu este de interes pentru Salt Bank.

Momentan banca nu oferă un cont de economii, dar are o ofertă specială cu dobândade 3% p.a. la contul curent principal și Spaces, dacă clienții fac plăti de minimum 1.000 lei/ lună. Această oferă va fi valabilă în perioada 1 aprilie – 1 octombrie. Dobânda se calculează zilnic pentru disponibilitățile din contul curent în RON, inclusiv Spaces. Dobânda va fi calculată în limita unui sold zilnic maxim de 80.000 RON.

Banca spune că nu are conversie dinamică a valutei. Astfel, atunci când retrag bani de la un bancomat din străinătate, cursul nu va fi convertit manual din lei în moneda locală, deci clienții nu vor ajunge să plătească mai mult datorită marjelor de profit și a comisioanelor ascunse.

Salt Bank promite și joint accounts și anul acesta vrea să lanseze și un card pentru copii.

Banca spune că lucrează și la partea de creditare. „Cred că vom lansa și cardul de credit. Primul produs de creditare, un produs de credit personal, încercăm să îl lansăm începând cu anul viitor”, spune Gabriela Nistor.

Banca nu oferă încă încasare de salarii. „Trebuie să vedem în ce mod va evolua în Romania partea aceasta. Intenționăm să avem și salariul în bancă”, spune Nistor.

Banca va folosi atât un PIN (alături de alte metode de autentificare, precum date biometrice ca amprenta), cât și o parolă. Parola va trebui introdusă pentru plățile peste o anumită valoare, pentru protecție. Momentan, valoarea în prezent este de 1.000 lei.

Comisioane

Comisioanele băncii sunt, momentan, zero pentru multe dintre servicii.

Servicii gratuite sunt: deschiderea de cont, administrarea de cont de bază în RON și valută, transmiterea extrasului de cont, inclusiv emiterea și administrarea cardului.

Livrarea cardului este gratuită la emitere, însă livrările ulterioare vor costa 60 RON. Același lucru este valabil și pentru livrarea cardului în străinătate, dar livrările ulterioare vor costa în acest caz 80 RON.

Și înlocuirea cardului este gratuită.

Dacă primul cont într-o valută este gratis, al doilea însă vine cu un cost de administrare de 10 lei.

Un alt avantaj îl reprezintă retragere gratuită de la orice ATM local sau din străinătate, în limita primelor 5 retrageri/lună sau până la 900 RON/lună (oricare limită este atinsă prima). Ulterior comisionul este destul de mare, de 2% din suma retrasă.

Interogarea soldului ATM la alte bănci din România sau din străinătate este tot gratuită.

Comisionul de conversie valutară este de 1,8% din valoarea tranzacției efectuate cu cardul, în altă monedă decât moneda contului disponibil pentru tranzacție.

Încasările intrabancare de la același prestator de servicii sau de la alt prestator de sunt gratuite.

Toate comisioanele pot fi consultate AICI.

Gabriela Nistor spune că comisioanele „se vor mai rafina în timp, dar promitem că o să avem prețuri fair (corecte, n.r.)”.

Asemănări și diferențe între Salt Bank și Revolut

Sunt câteva diferențe între Salt Bank și Revolut.

În primul rând, momentan, multe dintre serviciile Salt Bank sunt gratuite și comisioanele sunt scăzute. Acest lucru nu va fi valabil pe termen lung, fiind momentan o strategie de atragere de clienți. dar Gabriela Nistor promite „prețuri fair” în viitor.

O diferență majoră, însă, este faptul că conturile Salt Bank pot fi poprite de ANAF, spre deosebire de cele de la Revolut. „Cred că trebuie să avem o disciplină financiară și să ne comportam corect din toate punctele de vedere”, spune Gabriela Nistor.

La Salt Bank, scoaterea de bani cash este de 900 lei pe lună, în timp ce la Revolut este de 800 lei.

Revolut oferă, în schimb, mult mai multe valute pentru carduri.

Totodată, Revolut oferă numeroase alte servicii, precum credite rapide, diverse tipuri de investiții, inclusiv în zona crypto, carduri „de unică folosință”, pentru securitate, astfel încât datele să nu poată fi copiate.