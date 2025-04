Ursula von der Leyen, președinta CE, discurs cu câteva ore înainte de “ziua eliberării” americane, în care se așteaptă planurile de taxe ale lui Trump: “Descătușați piața unică! Există prea multe obstacole care ne blochează întreprinderile”. Cum se conturează răspunsul UE

Strategia UE în contextul noilor taxe așteptate din SUA se bazează pe trei piloni, iar primul este cel al negocierii, a transmis azi într-un discurs Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Aceasta a precizat că Europa nu își dorește “neaparat” să riposteze, dar a anunțat că UE are “un plan puternic dacă este necesar”. Al doilea element al strategiei UE este diversificarea, iar al treilea vizează “descătușarea” pieței unice. Von der Leyen transmite că, într-o lună, UE ar urma să vină cu noi măsuri în acest sens.

Europa nu a început această confruntare. “Credem că este greșită. Dar mesajul meu pentru dumneavoastră astăzi este, de asemenea, că avem tot ce ne trebuie pentru a ne proteja oamenii și prosperitatea. Avem cea mai mare piață unică din lume. Avem puterea de a negocia. Avem puterea de a riposta. Iar oamenii din Europa ar trebui să știe: Împreună ne vom promova și ne vom apăra întotdeauna interesele și valorile. Și vom apăra întotdeauna Europa.

Până în prezent, administrația americană a anunțat o creștere cu 25% a tarifelor la importurile de oțel, aluminiu, automobile și piese auto.

Următoarele sectoare care se vor confrunta cu tarife vor fi semiconductorii, produsele farmaceutice și lemnul.

“Și mâine ne așteptăm la un alt anunț – cu așa-numitele tarife „reciproce” care se vor aplica imediat la aproape toate bunurile și în multe țări din lume. Desigur, există probleme grave în lumea comerțului. Supracapacități, dezechilibre, subvenții neloiale, refuzul accesului pe piață, furtul de proprietate intelectuală. Îi aud pe americani când spun că alții au profitat de reguli. Sunt de acord. Și noi suferim din această cauză. Așa că haideți să lucrăm la asta! Dar tarifele în general înrăutățesc lucrurile, nu le îmbunătățesc. Tarifele sunt taxe care vor fi plătite de oameni. Tarifele sunt taxe pentru americani pe alimente și medicamente. Tarifele nu vor face decât să alimenteze inflația. Exact opusul a ceea ce vrem să obținem. Fabricile americane vor plăti mai mult pentru componente care sunt produse în Europa.Acest lucru va costa locuri de muncă.Se va crea un monstru birocratic de noi proceduri vamale.Iar astăzi nimeni nu are nevoie de așa ceva – nici în SUA, nici în Europa”, a transmis von der Leyen.

Aceasta a precizat că strategia UE în acest context se bazează pe trei piloni, iar primul este cel al negocierii.

“Suntem deschiși la negocieri. Vom aborda aceste negocieri de pe o poziție de forță. Europa deține o mulțime de atuuri. De la comerț la tehnologie și la dimensiunea pieței noastre.Dar această forță se bazează și pe disponibilitatea noastră de a lua contramăsuri ferme. Toate instrumentele sunt pe masă. În al doilea rând, vom continua să ne diversificăm schimburile comerciale cu alți parteneri. Semnul nostru distinctiv nu este doar faptul că suntem cea mai mare piață din lume, ci că suntem fiabili și previzibili. Ne onorăm angajamentele. Și asta este exact ceea ce partenerii noștri caută astăzi. Și, în al treilea rând, vom dubla eforturile în ceea ce privește piața noastră unică. Piața unică este piatra de temelie a integrării și valorilor europene. Este catalizatorul nostru puternic pentru creștere, prosperitate și solidaritate. Trebuie să eliminăm barierele rămase pentru a avea o piață unică care să fie mare, deoarece amploarea contează.Și o piață unică care să meargă repede și departe”, a transmis președinte CE.

Aceasta transmite că oficialii UE vor evalua cu atenție anunțurile de mâine pentru a calibra răspunsul. “Obiectivul nostru este o soluție negociată. Dar, desigur, dacă va fi necesar, ne vom proteja interesele, oamenii și companiile. Vreau să fiu foarte clar cu privire la scopul răspunsului nostru. Considerăm că această confruntare nu este în interesul nimănui. Fluxul de bunuri și servicii dintre noi este aproape echilibrat. Suntem dispuși să lucrăm la balanța comercială a bunurilor, precum și a serviciilor.Aceasta este cea mai mare și mai prosperă relație comercială din lume.Ne-ar fi tuturor mai bine dacă am putea găsi o soluție constructivă. În același timp, trebuie, de asemenea, să fie clar: Europa nu a început această confruntare. Nu dorim neapărat să ripostăm, dar avem un plan puternic de ripostă dacă este necesar”, a mai spus von der Leyen.

Al doilea element al strategiei UE este diversificarea. “Comerțul se desfășoară acolo unde este cazul. Vom deschide ușile către piețele cu creștere rapidă din întreaga lume.Europa are deja acorduri comerciale în vigoare cu 76 de țări. Și acum extindem această rețea. Tocmai am încheiat acorduri comerciale cu Mercosur, Mexic și Elveția. Am lansat primul Parteneriat pentru comerț și investiții curate cu Africa de Sud.Ne propunem să încheiem un acord comercial cu India până la sfârșitul anului. Suntem în negocieri intense cu Indonezia și Thailanda. Iar la sfârșitul acestei săptămâni,

președintele Costa și cu mine vom merge la Samarkand, pentru primul summit dintre Uniunea Europeană și Asia Centrală. Europa a fost întotdeauna un continent comercial. Haideți să ne conectăm cu noile inimi ale economiei globale.Mesajul nostru este clar: Europa este fiabilă, previzibilă și deschisă pentru afaceri corecte”, a spus președinta CE.

La al treilea punct, von der Leyen a transmis un mesaj important. “Descătușați piața unică! Există prea multe obstacole care ne blochează întreprinderile. Și trebuie să ne facem temele. Mario Draghi are dreptate când spune: „Barierele interne ridicate sunt mult mai dăunătoare pentru creștere decât orice tarif”. Piața unică a fost creată pentru a elimina barierele dintre țările noastre. Pentru a șterge vămile și taxele vamale. Și pentru a facilita afacerile în interiorul Europei. Trebuie să ne întoarcem la această idee și să o îndeplinim. Trebuie să fie mai ușor pentru IMM-uri să vândă același produs în toate statele membre, în loc să îl reeticheteze de 27 de ori pentru a respecta legile naționale. Trebuie să fie mai ușor pentru profesioniști să lucreze la nivel transfrontalier, în loc să se blocheze cu diferite birocrații naționale. Trebuie să fie mai ușor pentru companiile de tehnologie să lanseze un nou serviciu în întreaga Europă, în loc să se confrunte cu 27 de proceduri diferite. Iar europenilor trebuie să le fie mai ușor să investească în Europa, în loc să își trimită economiile în cealaltă parte a lumii. Aceasta este promisiunea pieței noastre unice. Și trebuie să fie îndeplinită”, a spus von der Leyen.

Aceasta a adăugat că Parlamentul European a lucrat pentru a finaliza piața unică. “Acum avem o oportunitate generațională de a o realiza. Avem un consens puternic cu privire la rapoartele Draghi și Letta. Am pus pe masă propuneri ambițioase, de la Uniunea Economiilor și Investițiilor, pentru a ne asigura că oamenii obțin un randament mai bun al economiilor lor și că întreprinderile găsesc capitalul de care au nevoie pentru a se dezvolta, la pachetele noastre omnibus de simplificare, sau Uniunea competențelor. Și vor mai urma și altele, inclusiv cel de-al 28-lea regim juridic pentru întreprinderile inovatoare. Potrivit FMI, barierele de pe piața internă a Europei sunt echivalente cu un tarif de 45 % pentru producție și de 110 % pentru servicii. Acest lucru trebuie să se schimbe acum. Acesta este motivul pentru care am însărcinat pe Séjourné să vină cu propuneri concrete și îndrăznețe luna viitoare pentru a elimina unele dintre aceste bariere și a preveni apariția altora noi. Aceste reforme au întârziat. Iar acum ele au devenit mai urgente ca niciodată. Într-o economie globală furtunoasă, piața unică este portul nostru sigur. La treizeci de ani după ce Jacques Delors a pus prima piatră, este timpul să terminăm treaba”, a conchis von der Leyen.