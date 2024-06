Zbaterile unui mic antreprenor în Imobiliare, după degringolada legislativă cu e-TVA: “Statul nu a oferit niciodată predictibilitate, dar ca în ultimul an nu a fost niciodată!”

Stresul generat de conformarea la regulile mereu în schimbare a ajuns să fie mai mare decât cel pentru generarea de business, care implicit ar putea duce la impozite mai mari – aceasta este concluzia unui mic antreprenor din domeniul imobiliar, care își conduce propria firmă de 17 ani.

Declarația vine în contextul în care Guvernul a adoptat în ședința de vineri o ordonanță de urgență prin care introduce decontul precompletat e-TVA, iar măsura nu a fost dezbătută cu mediul de afaceri, subiect despre care Economedia a relatat pe larg. (Detalii, AICI) Contabilii, economiștii și mediul de afaceri au reacționat deja spunând că măsura va bloca activitatea antreprenorilor, fără a-și atinge scopul de reducere a evaziunii fiscale, că se vrea a fi soluția pentru a umple vistieria statului, dar asfixiază antreprenorii, profesioniștii contabili și inovația, și că evazioniștii vor avea timp să își acopere urmele.

Georgian Marcu, care a înființat agenția imobiliară Green Angels în 2007, descrie, felul în care, în ultimul an, noutățile fiscale au dat peste cap activitatea din mediul de afaceri.

“Am avut ani în care am făcut tranzacții cât să le numeri pe degete, dar am avut și an în care am făcut singur 78 de tranzacții de vânzare și închiriere. Știi ce înseamnă 78 de tranzacții? Sute de vizionări, zeci de contracte de închiriere completate de la A la Z și alte zeci de contracte de vânzare revizuite, plus contractele de prestări servicii și facturile aferente… și asta doar administrativ”, descrie acesta, într-o postare pe Facebook, activitatea firmei, completând că prioritară a fost achitarea obligațiilor către stat.

“Plata taxelor și impozitelor a fost întotdeauna prima pe lista, după care furnizori și la urmă să mă plătesc pe mine. Deși statul nu a fost niciodată un partener fair a fost prioritizat față de toți ceilalți. Statul nu a oferit niciodată predictibilitate, în domeniul meu vezi cum au schimbat TVA-ul de 4 ori în 4 ani consecutivi, ca să dau un singur exemplu. Băi, dar ca în ultimul an nu a fost niciodată! Au început vara trecută cu propunerea de ordonanță. Am citit-o tot pe vremea asta, în concediu, pentru a înțelege care ar putea fi impactul și a putea să-mi sfătuiesc clienții cât mai bine. Nu mai țin minte dacă erau 120 de pagini sau 120 de propuneri… oricum, infernal. Au tăiat 80% din propuneri că să ne arate cât de simpatici sunt ei și au și propus că vor mari taxele, dar vor tăia și ei din cheltuielile de la buget, respectiv reforma sistemului bugetar. Ce crezi că s-a întâmplat? După care cozile fizice pentru achiziție semnătură digitală, cozile din online pentru înregistrare în spv și toate erorile care vin la pachet cu asta. Acum, decontul de TVA și forma în care este mă va obligă (cel mai probabil) să dau cu subsemnatul lună de lună la ANAF referitor la de ce diferențele sunt mai mari de 20% (pentru că TVA la încasare) și cel mai probabil și niște amenzi pentru că nu ai răspuns în timp util”, spune Marcu.

Descrierea degringoladei:

“Vezi dacă s-a transmis factură în SPV, băi … pe aia nu trebuia să o transmiți că e PF, dar stai că nu ai serii diferite de factură ar trebui să le pui pe toate, te-ai uitat să nu fie dublate, dar de ce ai făcut plata aia că nu ai încă factură în spv, dar decontul, cât va fi decontul, vezi că ai o plata internațională mai mare, aia nu e în spv, la naiba, ai investiții mari în marketing, google, facebook etc., cum le transmiți? Mai angajez un om doar pentru conformare? Cel puțin aveți curajul să ieșiți public … vrem să omor\m tot ce înseamnă afacere mică sau solo-antreprenor”.

“Astăzi stresul generat de conformare e mai mare decât cel pentru generarea de business, care implicit ar putea duce la impozite mai mari plătite de către mine pentru a mai lua în întreținere niște funcționari publici și niște pensionari speciali”, spune antreprenorul.

Acesta se întreabă dacă va ajunge la varianta de a închide afacerea sau de a emigra

“Și eu sunt mic și neimportant. Dar că mine mai sunt alți zeci de mii de solo-antreprenori (un fel de one man show care au căutat o metodă legală de a plăti taxele) care se simt copleșiți”, adaugă Marcu.

Acesta amintește că în primele patru luni ale anului a crescut numărul de afaceri închise – 32626 firme radiate în primele 4 luni din 2024, cu 44% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. “Vă întrebați de ce ați mărit taxele dar încasați mai puțin?”