Autostrada Transilvania : CNAIR amână pentru 31 mai desemnarea câștigătorului pentru „lotul Meseș”, contract de 8 miliarde lei/10 Mai, termen la CAB pentru contestația WeBuild

CNAIR a amânat cu o lună, până pe 31 mai, termenul estimat pentru desemnarea constructorului la contractul pentru ,,Lotul Meseș”, contractul de 8 miliarde lei pentru tronsonul Poarta Sălajului-Zalău-Nușfalău de pe Autostrada Transilvania. Amânarea este justificată pentru că, pe 10 mai este termen (primul termen) la Curtea de Apel București pentru contestația WeBuild împotriva Makyol. CNSC a dat dreptate turcilor de la Makyol și a dispus remedierea.

Marți, 30 aprilie era termenul estimat pentru desemnarea câștigătorului pentru secțiunea de 41 kilometri Poarta Sălajului-Zalău-Nușfalău, cel mai mare contract de execuție de până acum. Pentru cei 41 de kilometri de pe Autostrada Transilvania, CNAIR a prevăzut o durată de proiectare și execuție de 78 de luni, adică șase ani și jumătate. Spre comparație, Lotul 2 de pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești, cel mai greu contract semnat, are o durată de 68 de luni, 18 proiectare și 50 execuție.

„Obiectul contractului îl reprezintă Proiectarea și Execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău in lungime de aproximativ 41 km, din care aproximativ 2,8 km de tunel, in conformitate cu prevederile contractului de lucrări”, arată datele din SEAP.

Noul termen pe care CNAIR l-a transmis SEAP este 31 mai 2024. Dacă la Curtea de Apel București (CAB) se va pronunța o decizie până la finalul lunii mai (un termen sau două termene de judecată), atunci ne putem aștepta la desemnarea câștigătorului la finalul lunii mai.

Licitația pentru lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău cu tunel de 3 kilometri la Meseș a fost lansată în urmă cu mai bine de un an, pe 10 februarie 2023, iar în august au fost depuse 7 oferte: UMB, asociat cu EuroAsfalt din Bosnia Herțegovina pentru experință la tuneluri (Asocierea de pe A1 Lugoj – Deva), WeBuild și cinci constructori din Turcia: Ictaș, Nurol, Mapa, Makyol – Ozaltin și Tekfen (Ozaltin a depus singura ofertă pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică scoase din contractul cu UMB). Ictas și Tekfen nu au contracte semnate cu CNAIR, iar Mapa (în asociere cu Cengiz) a început lucrările pregătitoare la Boița pe lotul 2 Boița –Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Makyol este al doilea constructor din România după UMB după numărul kilometrilor de autostradă contractați (68 A13 Sibiu – Făgăraș), iar WeBuild începe lotul de 37 km dintre Tigveni și Cornetu pe A1 Sibiu – Pitești cu termen de 45 luni.

– Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN-Dogus

TUNELUL MESEȘ

Tunelul Meseș are o lungime de 2,8 kilometri și două galerii. Viteza de proiectare este de 120 km/h.