UPDATE Autostrada Transilvania: CNAIR a amânat desemnarea constructorului cu încă o lună, până la 31 iulie 2024

UPDATE. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere urma să anunțe în cursul zilei de azi constructorul pentru cel mai mare contract licitat până acum – este vorba despre lotul Meseș, licitația pentru secțiunea Poarta Sălajului-Zimbor-Nușfalău (41 km.). CNAIR a amânat desemnarea constructorului cu încă o lună, până la 31 iulie 2024.

Știre inițială.

CNAIR urmează să anunțe azi constructorul pentru cel mai mare contract licitat până acum. De asemenea, decizia poate fi amânată.

CNAIR a prelungit deja cu o lună, până pe 28 iunie 2024 termenul estimat pentru desemnarea câștigătorului pentru ,,lotul Meseș”, licitația pentru secțiunea Poarta Sălajului-Zimbor-Nușfalău, acesta fiind cel mai mare contract pentru infrastructura rutieră lansat până acum în achiziție.

Contractul pentru secțiunea Poarta Sălajului-Nușfalău care include și tunelul Meseș de 3 kilometri are o valoare estimată cuprinsă între 7,4 și 8,8 miliarde lei.

Vineri, 31 mai 2024 era termenul anterior, estimat după contestația WeBuild la Curtea de Apel București împotriva deciziei CNSC, soluție favorabilă Makyol după cum Economedia a explicat aici.

Licitația pentru lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău cu tunel de 3 kilometri la Meseș a fost lansată în urmă cu mai bine de un an, pe 10 februarie 2023, iar în august au fost depuse 7 oferte: UMB, asociat cu EuroAsfalt din Bosnia Herțegovina pentru experință la tuneluri (Asocierea de pe A1 Lugoj – Deva), WeBuild și cinci constructori din Turcia: Ictaș, Nurol, Mapa, Makyol – Ozaltin și Tekfen (Ozaltin a depus singura ofertă pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică scoase din contractul cu UMB). Ictas și Tekfen nu au contracte semnate cu CNAIR, iar Mapa (în asociere cu Cengiz) a început lucrările pregătitoare la Boița pe lotul 2 Boița –Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Makyol este al doilea constructor din România după UMB după numărul kilometrilor de autostradă contractați (68 km. A13 Sibiu – Făgăraș), iar WeBuild începe lotul de 37 km dintre Tigveni și Cornetu pe A1 Sibiu – Pitești cu termen de 45 luni.

– Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN-Dogus

Tunelul Meseș are o lungime de 2,8 kilometri și două galerii. Viteza de proiectare este de 120 km/h.