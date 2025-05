Bursa de la București deschide cu plus de peste 4%, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale

UPDATE 10.15 Bursa accelerează creșterea, iar indicii se apreciază cu peste 4%.

Câștigurile unor companii au urcat cu până la 6-7%: Teraplast – plus de 7,53%, Transgaz – plus de 7,24%, Fondul Proprietatea – plus de 6,98%, Medlife – plus de 6,42%.

Știrea inițială

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ziua de luni pe verde, cu aprecieri de peste 3%, după ce Nicușor Dan, candidat cu orientări pro-europene, a câștigat alegerile prezidențiale din România.

Toți indicii principali ai bursei erau pe plus. Indicele principal BET se aprecia cu 3,37%, la 17.325,36 puncte, chiar la deschiderea pieței.

Acțiunile Fondul Proprietatea raportau creșteri chiar de peste 5%, în timp ce Teraplast, Transgaz, One United și Banca Transilvania se apreciau cu peste 4%. Creșteri de peste 3% raportau și OMV Petrom, Aquila, Nuclearelectrica și Medlife

