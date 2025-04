Cifrele care arată cât de mare este eșecul Cybertruck pentru Tesla: stoc de 2.400 de unități în SUA, declin de 32,5% al vânzărilor în primele două luni ale anului / Expert în branding: Vehiculul este acum simbolul de facto al „fascismului american”

Tesla Cybertruck, în ciuda designului său „recognoscibil”, se confruntă cu probleme semnificative de vânzări. Tesla a acumulat Cybertruck-uri nevândute în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari în SUA (care se traduce în aproximativ 2.500 de unități nevândute), ceea ce a dus la o reducere a producției, transmite New Atlas.

Cifrele de vânzări pentru lunile ianuarie și februarie au înregistrat o scădere de 32,5%, ajungând la doar 2.619 unități în SUA, cu mult sub proiecția inițială a lui Elon Musk de până la 250.000 de vânzări anuale. În primul său an complet, 2024, au fost vândute în total doar aproximativ 40.000 de unități.

Această scădere a vânzărilor are loc alături de alte probleme, inclusiv numeroase rechemări în service, una recentă afectând peste 46.000 de vehicule din cauza unor piese slăbite. Refuzul Tesla de a accepta Cybertruck-uri ca vehicule de schimb și o scădere de 55% de la an la an a prețurilor unităților de ocazie agravează și mai mult problema.

Elon Musk a recunoscut că nu a făcut „niciun fel de cercetare de piață” înainte de lansarea vehiculului. El a susținut că „camionetele au fost aceleași timp de 100 de ani”, iar Cybertruck „nu seamănă cu nimic altceva”. Cu toate acestea, este posibil ca designul neconvențional al vehiculului să nu se alinieze cu nevoile tradiționale ale cumpărătorilor de astfel de vehicule.

Unii specialiști în marketing au sugerat renunțarea la Cybertruck ca parte din măsurile de redresare a companiei Tesla. Vehiculul este văzut ca un simbol al decăderii mărcii. „Este acum simbolul de facto al «fascismului american», așa cum unii numesc viziunea lui Musk pentru viitor”, a remarcat expertul în branding Marty Neumeier.