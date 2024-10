Club Feroviar: Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Metrorex, după neregulile semnalate de Comisia Europeană

Mihai Barbu, președinte al Consiliului de Administrație al Metrorex, a demisionat din funcție, după ce Comisia Europeană a semnalat, printr-o scrisoare din iunie, suspiciuni de conflict de interese, scrie Club Feroviar. Probleme erau și la alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor, iar între timp au avut loc alte demisii, deși nu este clar dacă toate acestea au avut legătură cu scrisoarea Comisiei, din moment ce membrii aleși cu probleme nu au fost numiți.

Comisia Europeană arăta, în scrisoarea din iunie, publicată de HotNews, că unul dintre candidații la consiliul de administrație al Metrorex era, la momentul numirii sale, președinte al consiliului de administrație și șef al comitetului de nominalizare și remunerare, ceea ce pare să constituie un conflict de interese.

Mihai Barbu, președintele Consiliul de Administrație al Metrorex, a confirmat pentru Club Feroviar că el este cel vizat de observațiile Comisiei Europene în ce privește Metroerx și a precizat că și-a dat demisia din Consiliul de Administrație al transportatorului bucureștean subteran, act care va intra în vigoare la data de 1 noiembrie.

„Nu vreau să fiu unul dintre cei din cauza cărora se pierd banii din PNRR, așa că am decis să rezolv această problemă pe cale amiabilă. Cât privește modul în care am fost selectat în Consiliul de Administrație, selecția a fost organizată de Ministerul Transporturilor, nu eu am organizat-o. Firma de recrutare a fost selectată de minister, nu de mine. În consecință, mi-am depus demisia, care va intra în vigoare la data de 1 noiembrie”, a declarat Mihai Barbu pentru Club Feroviar.

În scrisoarea din iunie, Comisia Europeană cerea clarificări legate de numirile în Consiliile de Administrație de la Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), CFR SA, CFR Călători și Metrorex. Potrivit scrisorii, România nu a furnizat Comisiei o justificare corespunzătoare a îndeplinirii satisfăcătoare a jalonului privind numirile de la cele cinci companii.

Numirile la companiile din Transporturi, pe principiile guvernanței corporative, sunt jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Neîndeplinirea unui astfel de jalon duce automat la suspendarea fondurilor europene până când problemele sunt rezolvate.

Sursele Club Feroviar au precizat că se așteaptă alte două demisii ale unor demnitari din cadrul Ministerului Transporturilor care au primit posturi în cadrul unor companii subordonate acestuia.

Conform informațiilor Economedia, în ultimele luni și-au mai dat demisiile și Mariana Ioniță și Adrian Foghiș, membri în Consiliul de Administrație al Compania pentru Investiții Rutiere (CNIR), tot datorită observațiilor transmise de Comisie. Mariana Ioniță, de profesie inginer constructor, a fost director general CNAIR, numită în mandatul Lucian Bode, a condus CNAIR în mandatul lui Cătălin Drulă, dar a fost înlocuită imediat după ieșirea USR din Guvern (mandatul interimar Dan Vîlceanu) cu Cristian Pistol, în acel moment consiler pentru infrastructură al premierului Florin Cîțu și director implementare autostrăzi. Mariana Ioniță este secretar general al Ministerului Transporturilor. Mariana Ioniță are o bogată experiență în administrația publică, a fost detașată la Bruxelles și este o susținătoare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în Moldova. Adrian Foghiș, „omul lui Bolojan”, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, susținut de PNL, a condus Zona Metropolitană Oradea. Este absolvent de Șociologie și Științe Politice.

Totodată, și-a dat demisia și Marius Sorin Bota, însă nu este clar dacă demisia sa a venit ca urmare a observațiilor Comisiei. Marius Bota, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, inginer absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a fost vicepreședinte al Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputaților și a depus numeroase inițiative pentru dezvvoltarea infrastructurii de transport.