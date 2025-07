Guvernul Bolojan se grăbește să adopte în această săptămână un pachet fiscal menit să reducă rapid deficitul bugetar record de 9,3% lăsat de fostul premier Marcel Ciolacu. Printre măsurile discutate se numără creșterea TVA la de la 19% la 21%, creșterea unor taxe și impozite pentru mediul de afaceri, reduceri de cheltuieli în mediul bugetar, stoparea unor cheltuieli considerate inutile. Vezi aici lista completă de măsuri discutate.

Pachetul fiscal va fi adoptat prin asumarea răspunderii guvernului, conform informațiilor G4Media. Asumarea răspunderii este modalitatea cea mai rapidă prin care un guvern poate trece proiecte de lege.

Dar de ce este nevoie de adoptarea urgentă a măsurilor?

România, într-o situație critică

Coaliția PSD-PNL-UDMR a dus finanțele României la cel mai acut derapaj fiscal de la criza din 2009. Anul trecut, deficitul bugetar a atins 9,3% din Produsul Intern Brut (PIB), cel mai mare nivel din Uniunea Europeană. Guvernele Ciolacu au adoptat încontinuu măsuri prin care au crescut cheltuielile rigide ale statului, în special pensiile și salariile bugetarilor, mai ales anul trecut, un an super-electoral. În același timp, aceleași guverne au ratat reformele majore asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, reforme legate de bani europeni – miliarde de euro.

România a ajuns așadar „pe marginea prăpastiei”, din punct de vedere fiscal-bugetar. Comisia Europeană a constatat deja, de mai multe ori, că țara noastră a deviat substanțial de la ținta europeană de deficit bugetar, de 3% din Produsul Intern Brut. Însă România a fost păsuită de la a lua măsuri deoarece au apărut tot felul de „crize”, cum ar fi cea energetică, sau au existat alte motive „obiective”, cum ar fi cele 4 rânduri de alegeri de anul trecut. Acum, că acestea au fost încheiate, România este așteptată să respecte regulile de disciplină fiscală și să ia măsuri pentru a readuce deficitul bugetar sub ținta de 3% din PIB. Acesta este unul dintre motivele pentru care țara noastră trebuie să implementeze reforme fiscale. Țara noastră a depus și un plan fiscal prin care și-a asumat măsuri și termene pentru a reduce deficitul, pe care însă l-a ratat deja pentru că nu a început să îl implementeze la timp.

În al doilea rând, atunci când a elaborat Planul Național de Redresare Fiscală (PNRR), pentru a primi 28 de miliarde de euro bani europeni, România și-a asumat o serie de reforme, cum ar fi reforma fiscală, prin care să reașeze impozitarea pe baze mai sănătoase. Până acum, Comisia Europeană a păsuit Guvernele anterioare cu implementarea reformelor din PNRR, înțelegând că este greu să faci reforme în ani electorali. Însă acum că aceste rânduri de alegeri s-au încheiat, Executivul european se așteaptă ca România să și implementeze reformele asumate prin PNRR, pentru a putea vira fondurile europene aferente.

Până acum, România a fost sancționată treptat, dar blând, de agențiile de rating pentru derapajele fiscale înregistrate în ultimii ani. Însă, acum, țara noastră a ajuns pe ultima treaptă din categoria țărilor recomandate pentru investiții. Așadar, o continuare a derapajelor fiscale ar însemna că România nu va mai fi o țară recomandată investițiilor, ci va ajunge în categoria „junk” – gunoi. Asta ar însemna plecarea unor investitori din țară, plecarea banilor către alte țări recomandate investițiilor sau împrumuturi mai puține sau și mai scumpe, deși plătim deja cele mai scumpe împrumuturi din UE din cauza derapajelor de până acum. Banca Națională a României a avertizat chiar ieri că o scădere a ratingului de țară ar conduce România în categoria nerecomandată investițiilor (junk), ceea ce ar genera „dificultăți majore” în ceea ce privește accesul la finanțarea datoriei publice.

De ce este nevoie de adoptarea rapidă a măsurilor fiscale?

Noul Guvern trebuie să adopte măsuri cheie de reducere a deficitului bugetar extrem de rapid.

Asta pentru că pe data de 8 iulie va avea loc o ședință cheie a Consiliului ECOFIN, în care s-ar putea constata că România nu a luat măsuri eficiente de reducere a deficitului bugetar. Dacă autoritățile nu iau măsuri de corecție a deficitului până la acest Consiliul din iulie, țara noastră riscă declanșarea procedurii ce duce la tăiere de fonduri europene de coeziune și din PNRR, a explicat anterior un oficial european. Oficialul a subliniat că recomandă ca România să înceapă să adopte și să pună în aplicare măsuri semnificative de corecție fiscală înainte ca Consiliul să declanșeze procedura de suspendare a fondurilor, în mod ideal înainte de Consiliul ECOFIN din iulie. Țara noastră este în prezent dependentă de fondurile europene tocmai pentru a putea finanța acest deficit ridicat, așadar pierderea de fonduri ar duce-o într-o situație și mai gravă.

Dacă Consiliul ECOFIN vede că România ia în sfârșit măsuri de corectare a deficitului, acesta va fi interpretat ca un semnal pozitiv că țara noastră face reforme și că face pași pentru a primi bani europeni pe merit. Dacă România nu adoptă măsuri până în iulie, următorul Consiliu ECOFIN ar fi abia în octombrie.

Totodată, acest semnal pozitiv va fi important pentru agențiile de rating, care au programate evaluări privind rating-ul României în august și septembrie. Dacă semnalul este pozitiv, atunci agențiile de rating nu vor retrograda România la „junk”.

Fitch are programată următoarea revizuire a ratingului suveran al României pentru 15 august. Moody’s are programată evaluarea României pe 12 septembrie. Iar Standard&Poor’s are evaluarea României programată pe data de 10 octombrie. România trebuie să rămână cu „investment grade” de la cel puțin două agenții de rating pentru a menține încrederea investitorilor.

Adoptare prin asumarea răspunderii

Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe măsurile fiscale, au declarat pentru G4Media surse politice. Calendarul este foarte strâns, pentru că guvernul vrea să aibă măsurile deja adoptate până la Consiliul ECOFIN de marți, 8 iulie.

Ce înseamnă procedura de asumare a răspunderii și cum funcționează?

Asumarea răspunderii este modalitatea cea mai rapidă prin care un guvern poate trece proiecte de lege. Este o procedură prevăzută de Constituția României, prin care Executivul poate adopta un proiect de lege fără dezbatere parlamentară clasică. Guvernul prezintă public conținutul legii într-o ședință comună a celor două Camere, asumându-și răspunderea politică pentru conținutul său. Această procedură este folosită, de regulă, în situații urgente sau când Guvernul dorește să evite blocajele legislative cauzate de opoziție sau de negocieri prelungite.

După prezentarea proiectului, Parlamentul are la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. Dacă această moțiune este adoptată cu votul majorității senatorilor și deputaților, Guvernul este demis, iar proiectul de lege nu intră în vigoare.

În schimb, dacă moțiunea nu este depusă sau nu întrunește voturile necesare, proiectul este considerat automat adoptat, fără amendamente, și este transmis președintelui spre promulgare.