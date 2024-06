De ce vrea Guvernul să știe tot ce cumpără cetățenii din România? Expert, despre e-Factura B2C: Există un risc pentru viața privată

Statul român vrea să introducă obligația ca firmele să implementeze e-Factura și în relația cu consumatorii finali, de la 1 ianuarie 2025. Cum se traduce asta? Până acum, dacă aș fi cumpărat o mașină scumpă, statul român știa de la dealer că un consumator oarecare din România a cumpărat o mașină scumpă. Dar odată cu schimbarea, statul român va ști inclusiv numele consumatorului care a cumpărat mașina scumpă.

Până în prezent, e-Factura era implementată doar între companii și guvern (Business to Government – B2G) și între companii și alte companii (Business to Business – B2B), cea din urmă măsură intrând în vigoare chiar în acest an. Vinerea trecută, însă, fără dezbatere publică, Guvernul a adoptat o modificare prin care introduce e-Factura și în relația dintre companii și consumatorii finali (Business to Consumer – B2C).

Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul UGIR (OFA UGIR) avertizează că, prin această măsură, statul român va avea un control excesiv asupra modului în care un cetățean își cheltuie banii. De asemenea, Organizația spune că un efect al măsurii poate fi scăderea consumului pe piața națională din cauza temerii de supraveghere, ceea ce poate duce la diminuarea Produsului Intern Brut (PIB). În plus, OFA UGIR spune că ar putea avea loc migrarea achizițiilor online către piețele din țările vecine (Ungaria, Bulgaria, Polonia) și preferința pentru cumpărăturile directe din magazinele din UE, care va afecta negativ economia românească.

De ce vrea statul român să introducă o astfel de măsură? „Explicația logică este că cel mai probabil în urma măsurilor coercitive foarte abrupte, mult din activitatea din economia reală s-a mutat în zona gri și neagră. Se fac achiziții pe persoană fizică și se reintroduc în piață sub alte forme de comercializare. Intenția ar fi să identifice acele persoane care nu fac achiziții pe companii, ci pe persoană fizică, și să îi faci să declare”, afirmă într-un interviu pentru Economedia Loredana Mihăilă, vicepreședinte OFA UGIR, coordonator al domeniului Fiscalitate, expert contabil din anul 2002 și consultant fiscal din anul 2007, precum și expert judiciar specializat în fiscalitate.

Loredana Mihăilă spune că nu este normal ca ANAF să ceară informații despre achizițiile tuturor consumatorilor din România, pentru că are instrumente prin care poate identifica doar persoanele cu risc.

„Pentru a afla structura cumpărăturilor pentru acest tip de evaziune, de retragere a economiei în zona gri, ANAF are deja instrumente din codul de procedură fiscală. ANAF se poate adresa marilor retraileri distribuitori și poate cere achiziții pe structură persoană fizică – persoană juridică. Iar dacă eu ca persoană fizică primesc de la ANAF solicitare de informații, am obligativitatea să răspund. ANAF are informații să verifice acest segment și să îl gestioneze. Nu este normal ca pentru o zonă de evaziune, să pui obligație pentru toată lumea să declare achizițiile. Vorbim de un volum de date imens și este inutil.

În plus, expertul fiscal susține că aceste date pot fi stocate și nu pot fi cunoscute toate utilizările acestor date. „Există un risc pentru viața privată”, afirmă Mihăilă.