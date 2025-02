GRAFIC Mii de angajați își pierd locul de muncă la început de 2025, după o creștere de 50% a concedierilor în 2024 / Harta concedierilor colective din România: cele mai afectate județe și sectoare

Disponibilizările din România au crescut cu aproximativ 50% în 2024, față de anul anterior, arată datele oficiale transmise de autorități la solicitarea Economedia, iar 2025 a început cu noi vești legate de concedieri și mii de angajați au fost anunțați că urmează să își piardă locul de muncă. Sunt afectați angajați de la companii din sectoare care trec prin perioade critice, ca IT-ul sau industria auto, de la producție la firme care produc frigidere sau ștergătoare auto, precum și un șantier naval în care acționar majoritar este statul român. Pentru un tablou cât mai complet, dincolo de anunțurile individuale ale companiilor, Economedia a solicitat datele centralizate de instituțiile cu competențe în acest sector și vă prezentăm cifrele oficiale, disponibile la început de an, cu privire la concedierile colective – de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de la Inspecția Muncii.

Doar în luna ianuarie 2025, 2.285 salariați au fost afectați la nivel național de disponibilizări, fiind înregistrate 29 de notificări privind decizia de concediere colectivă, conform datelor transmise de Inspecția Muncii.

Iar pentru perioada ianuarie-mai 2025 se estimează că 3.105 de persoane vor fi disponibilizate, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pe baza informațiilor disponibile în această perioadă.

Chiar dacă pare mare, cifra e în trendul anilor anteriori, spun reprezentanții instituției, care adaugă și că, pe de altă parte, în piață există peste 30.000 de locuri de muncă vacante.

Economedia vă arată cum a evoluat situația din 2023 până la începutul acestui an, care sunt sectoarele în care cei mai mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, dar și care sunt cele mai afectate județe.

2023: Peste 6.300 de disponibilizări colective

Pentru anul 2023 disponibilizările colective de personal estimate de angajatori, conform notificărilor transmise Serviciului Public de Ocupare, au fost de 10.564 de persoane. Disponibilizările efective de personal în anul 2023 au fost de 6.306 persoane (59,69% din numărul estimat).

Reprezentanții ANOFM menționează că numărul persoanelor comunicat de angajatori în notificările transmise către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă nu corespunde întotdeauna cu numărul persoanelor concediate efectiv, dar asta și pentru angajații disponibilizați își găsesc altceva de lucru până să li se termine perioada de preaviz.

„Aceasta deoarece până la finalizarea procedurii, fie angajatorul își reorganizează activitatea și nu mai sunt disponibilizate toate persoanele, fie persoanele al căror contract de muncă încetează își găsesc un loc de muncă foarte repede, uneori chiar în perioada preavizului. De asemenea, sunt situații în care persoanele vizate a fi disponibilizate îndeplinesc condițiile de pensionare, astfel că numărul persoanelor concediate efectiv este mai mic decât cel anunțat”, explică reprezentanții ANOFM.

Situația în 2024: Disponibilizările au crescut cu aproximativ 50% față de anul anterior

Potrivit ANOFM, în 2024 au fost estimate 16.007 disponibilizări, iar disponibilizările efective au fost de 9.600 de persoane (aproximativ 60% din primele estimări). Se remarcă o creștere considerabilă, de 52%, față de cele 6.306 persoane afectate de dispobilizări în anul precedent. Printre cele mai afectate zone au fost București, Timiș și Bihor.

Situația pe județe, conform ANOFM (dați click pe fiecare județ pentru cifra aferentă):

La nivelul anului 2024 au fost înregistrate 209 notificări privind decizia de concediere colectivă comunicată de angajatori și a fost afectat un număr total de 22.232 salariați, arată datele transmise pentru Economedia de Inspecția Muncii, care are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, unități cu personalitate juridică, organizate în fiecare județ și în municipiul București.

Județele în care s-au înregistrat cei mai mulți salariați afectați, potrivit datelor de la Inspecția Muncii, au fost: București (9,36% din numărul total al salariaților afectați), Bistrița-Năsăud (10%), Bacău (9,18%), Timiș (7,68%), Prahova (9,42%) și Argeș (4,67% din numărul total al salariaților afectați).

IT-ul și producția au fost afectate în mod deosebit de valuri de concedieri. Conform Inspecției Muncii, sectoarele de activitate afectate cel mai mult au fost: Programare, Software, Bancar, Fabricare electrocasnice, Fabricarea mașinilor de prelucrare, Construcții civile și industriale, lucrări hidrotehnice. Datele au fost extrase din sistemul informatii Columbo, în baza notificărilor privind decizia de concediere colectivă comunitate de angajatori.

Cum a început 2025? Sute de concedieri, dar și job-uri disponibile

În ceea ce priveşte luna ianuarie 2025, au fost înregistrate 29 notificări privind decizia de concediere colectivă comunicată de angajatori, iar numărul total de salariați afectați la nivel național a fost de 2.285, conform datelor de la Inspecția Muncii.

Județele în care s-au înregistrat cei mai mulți salariați afectați sunt Prahova (33,87% din numărul total al salariaților afectați) și Constanța (22,6% din numărul total al salariaților afectați). Sectoarele de activitate afectate cel mai mult au fost: Industria navală, producători piese auto.

În Prahova, fabrica de frigidere de la Ariceștii Rahtivani a chinezilor de la Haier Tech a anunțat recent intenția de a recurge la disponibilizări, dar nu este singura din județ care recurge la astfel de măsuri, conform presei locale. Tot în acest început de an s-a aflat și că americanii de la Trico Wipers, producător de ştergătoare auto, vor închide fabrica de la Ariceștii Rahtivani, compania anunțând intenția societății de concediere colectivă a aproximativ 400 de angajați. Dacă vorbim despre Constanța și industria navală, amintim că sute de sindicalişti de la Şantierul Naval Damen de la Mangalia au participat la final de ianuarie la un protest pe platoul Casei de Cultură din municipiu, ca urmare a deciziei conducerii societăţii de a concedia 263 de angajaţi. Controlat în proporție de 98% de Ministerul Economiei, Șantierul Naval 2 Mai Mangalia este acționar cu 51% în Damen Mangalia.

Conform ANOFM, pentru perioada ianuarie-mai 2025 sunt estimate 3.105 disponibilizări, conform datelor anunțate până la finele anului trecut.

„În ceea ce privește disponibilizările estimate pentru perioada ianuarie-mai 2025, respectiv 3.105 persoane, menționăm că acestea se mențin în trendul anilor anteriori, nefiind înregistrate diferențe semnificative. Astfel, în perioada similară a anilor precendenți, estimările au fost de 3.507 persoane în 2024, 3.489 persoane în 2023 și 2.716 persoane în 2022”, spun reprezentanții ANOFM.

Cele mai multe disponibilizări au fost anunțate în Bacău, Iași și Dolj.

Situația disponibilizărilor estimate pentru perioada ianuarie – mai 2025 (Top 5 județe afectate):

Situația pe județe, conform ANOFM (dați click pe fiecare județ pentru cifra aferentă):

Locuri de muncă vacante

Reprezentanții instituției spun și că cei rămași fără loc de muncă au oportunități în piață.

„Subliniem că, la nivel național, există cerere de forță de muncă din partea angajatorilor, astfel că, persoanele disponibilizate au posibilitatea de a se reintegra ușor pe piața forței de muncă”, transmit reprezentanții ANOFM.

Conform datelor de săptămâna trecută, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), erau disponibile 34.360 locuri de muncă la nivel naţional.

Ce urmează?

Ponderea companiilor care prevăd o reducere a numărului de angajați în anul 2025 care urmează a crescut la 11% în ianuarie 2025, de la 2% în ianuarie 2024, potrivit sondajului HR Barometru, realizat de PwC România. La începutul anului trecut, sectorul de Retail, FMCG și Distribuție era singurul care menționa reduceri de personal de 14%, conform datelor sondajului HR Barometru. În luna ianuarie 2025, acest sector continuă să estimeze reduceri de 17%, pentru acest an. Anul acesta apar în sondaj și alte sectoare care intenționează să facă reduceri de personal, circa 45% dintre angajatorii respondenți din sectorul IT și telecom preconizează o reducere a numărului de angajați, iar 7% o stagnare a personalului, comparativ cu anul trecut, când niciun angajator din acest domeniu nu estima scăderi. Mai multe informații AICI

Mai multe companii din România și-au pus investițiile „pe hold” în această perioadă, iar altele, cum au fost cele din IT, au anunțat deja concedieri, din cauza incertitudinii și impredictibilității politice și fiscale, au declarat reprezentanții Confederației Patronale Concordia în acest început de an. Radu Burnete, director executiv al asociației, a menționat că șocul resimțit în agricultură, IT și construcții, sectoarele pentru care s-au eliminat facilitățile fiscale în acest an, va fi foarte puternic resimțit. „Orice măsură de genul acesta, făcută în felul în care a fost făcută, este mult mai recesionistă decât dacă dacă ai un pic de timp în avans, să renegociezi contracte. În agricultură va fi impactul cel mai mare, pentru că și subvenția era cea mai mare”, a adăugat el.

Obligațiile angajatorilor: