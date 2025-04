Guvernul a modificat din nou taxa pe stâlp. Ministrul Finanțelor: Se reduce nivelul taxei și pentru companii private și pentru companii de stat

Guvernul a adoptat, joi, moi modificări la taxa pe stâlp, prin care companiile vor plăti în plus un impozit special pe construcțiile speciale, a anunțat ministrul Finanțelor Tanczos Barna. Se reduce nivelul taxei și pentru companii private, la 0,5%, și pentru companii de stat, la 0,25%, de la nivelul de 1,5% dorit anterior.

„Astăzi am aprobat Ordonanța de Urgență prin care am modificat reglementările privind impozitul pe construcțiile speciale. Inițial, în ordonanța de urgență s-a prevăzut că normele se vor aproba prin hotărâre de Guvern. Am decis ca detaliile care sunt relativ simple și pentru o aplicare mai ușoară să le introducem într-o ordonanță de urgență”, a declarat ministrul Finanțelor Tanczos Barna.

Guvernul a clarificat, astfel, baza de impozitare diferențiat pentru companiile private și pentru companiile care administrează bunuri publice luate în concesiune de la statul român, din ministere sau de la autoritățile publice locale.

„Am făcut această diferențiere pentru că în cazul companiilor private se calculează amortizare, se reduce treptat valoarea impozabilă a bunurilor, a construcțiilor speciale. În cazul construcțiilor aflate în domeniul public nu există această amortizare. Vorbim de o valoare istorică. Este motivul pentru care aplicăm o diferențieze ca și procent”, a spus el.

Va fi aplicat un impozit de 0,5% la valoarea netă a activelor. „Această reducere a fost solicitată de companiile private care plătesc impozitul. S-a mai solicitat o limitare în timp și implementarea unor excepții. Am decis ca celelalte aspecte să fie avute în vedere și discutate cu companiile care au participat în procesul de consultare, în momentul în care vom discuta despre reforma fiscală”, a precizat ministrul.

Astfel, Tanczos Barna a afirmat că astăzi s-a făcut o reducere a acestui impozit și el va fi aplicat la valoarea netă, așa cum au solicitat companiile private.

În ce privește companiile de stat, pentru ele impozitul va fi redus la 0,25% din valoarea brută a infrastructurii care se supune impozitării, după ce și aceste companii au solicitat reducerea cotei.

De asemenea, Guvernul a introdus o bonificație de 10%, similar bonificației la impozitele locale pe clădiri, care se aplică la primării, iar ea se obține în cazul în care impozitul este plătit până la data de 25 mai 2025.