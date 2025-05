INTERVIU Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România: Ar trebui mai degrabă să ne temem că am putea fi înlocuiți cu un coleg care are competențe în AI, decât de inteligența artificială în sine

Angajații ar trebui mai degrabă să se teamă că ar putea fi înlocuiți cu un coleg care are competențe în AI, decât de inteligența artificială în sine, a declarat, într-un interviu pentru Economedia, Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România. El a mai spus că în România există în continuare o școală bună de specialiști IT, care reprezintă un atu pentru țara noastră în cursa globală pentru AI. Mai mult, potrivit reprezentantului HP, România are o oportunitate uriașă să se dezvolte, inclusiv din punct de vedere tehnologic, atrăgând cât mai multe fonduri europene.

Informații importante din interviu:

Doar 27% dintre angajații din companii au o relație sănătoasă cu munca.

„ Mă aștept ca marea majoritate a produselor comercializate de HP să aibă o componentă AI.”

Procentul angajaților din companiile partenere HP care folosesc inteligența artificială a ajuns la 66% în 2024, potrivit raportului HP Work Relationship Index .

În cazul adopției AI, este de departe cea mai abruptă curbă de acceptare a unei tehnologii care s-a înregistrat vreodată în ultimele decenii, crede liderul HP Inc. România.

Sunt mulți reprezentanți HP la nivel global care apelează la experții AI din România care lucrează pentru HP.

Peste jumătate dintre organizațiile de la nivel mondial raportează anual cel puțin un atac realizat prin imprimanta conectată în rețea.

Reprezentantul HP crede că imprimarea pe hârtie nu dispare, deși se vorbește de mulți ani de moartea acesteia. Potrivit unor rapoarte, peste 90% din organizații folosesc în continuare imprimarea pe hârtie.

Când vine vorba de imprimare, atât companiile cât și consumatorii se orientează spre achiziția de servicii.

Mugur Pantaia crede că în România există încă o școală bună de specialiști IT. „Unde s-ar putea lucra ar fi mai degrabă la curricula care este utilizată în școli. Cred că trebuie incluse cât mai multe noțiuni legate de digitalizare, legate de tehnologie prin inteligență artificială”, spune el.

Trebuie să atragem cât mai multe fonduri europene. Nu a existat niciodată în ultimii 30 de ani o oportunitate mai mare de a investi în tehnologie, spune Managing Director-ul HP Inc. România.

Redăm interviul integral acordat de Mugur Pantaia pentru Economedia:

Reporter: Aveți sloganul „Future of Work”. Cum intenționează HP să integreze în continuare inteligența artificială în ecosistemul său de software, dispozitive și servicii pentru a îmbunătăți „viitorul muncii”?

Mugur Pantaia: Da, e adevărat, noi considerăm că este mai mult decât un slogan. E mai degrabă o viziune pe care o are HP vizavi de felul în care evoluează munca pentru toată lumea, și pentru noi, și pentru clienții noștri, și pentru partenerii de business. Este conceptul care cumva s-a desprins dintr-o nevoie a clientului. Dacă ar fi să ne întoarcem acum vreo trei-patru ani, în perioada pandemică și post-pandemică, am tras niște învățăminte din perioada respectivă, pentru că am văzut că se transformă aproape total felul în care lucrează clienții noștri, transformări care la început au apărut ca niște tendințe, după care s-au stabilit pe termen mediu și lung.

Văzând tendințele respective, am vrut să aflăm un pic mai mult despre felul acesta în care se transformă munca și am început să facem niște rapoarte anuale. Comandăm niște rapoarte anuale care se numesc HP Work Relationship Index. Primul raport a fost emis în 2023, al doilea a venit în 2024. Îl așteptăm pe cel din 2025. Sunt rapoarte prin care intervievăm undeva în jur de 15.000 de angajați de la companii din peste 12 țări. Sunt angajați ai companiilor care lucrează foarte mult cu tehnologia și sunt foarte relevanți pentru tipul de business pe care îl face HP. Am aflat niște lucruri extrem de interesante și surprinzătoare. În primul rând, concluzia a fost că din totalul oamenilor intervievați, numai 27% în primul an și 28% în al doilea an, deci un progres de doar un punct procentual, au o relație sănătoasă cu munca.

Ceea ce poate fi trist, dar se pare că este adevărat, pentru că a fost confirmat al doilea an la rând. O relație nesănătoasă cu munca înseamnă mai degrabă o lipsă de împlinire profesională.

S-a constatat și lipsa de tehnologie necesară pentru ca angajații să-și desfășoare în condiții optime munca. Și atunci aici intervine HP cu o strategie de business care poate să vină cu tehnologia necesară pentru desfășurarea în condiții optime a muncii. Dacă peste 70% dintre oameni spun că înțeleg nevoia de tehnologie, doar 23% spuneau, admiteau că au această tehnologie. Deci doar 23% din total și atunci nevoia este clară și în jurul acestei nevoi ne coagulăm strategia de business. Această strategie de business include un ecosistem, de fapt, de produse, servicii și aplicații software.

Reporter: Care sunt cele mai importante soluții AI pe care le propune în acest moment HP România clienților săi?

Mugur Pantaia: În ecosistemul acesta despre care vorbeam mai devreme, avem soluții AI pe toate cele trei paliere. Dacă vorbim de întreaga gamă de produse HP – calculatoare personale, imprimante, scanere multifuncționale, dispozitive audio-video de la Poly – toate, absolut toate produsele trec printr-un proces de refresh, în urma căruia produsele care vor fi lansate în piață vor veni cu tehnologia AI. O parte dintre ele sunt deja lansate, celelalte vor fi lansate spre finalul anului. Mă aștept ca marea majoritate a produselor comercializate de HP să aibă o componentă AI.

Dacă vorbim de partea de software sau aplicații, există aplicații proprii HP de integrare a tehnologiei cu inteligență artificială și avem cel puțin două care merită menționate. Una care se adresează companiilor, HP AI Companion, aplicație care va fi livrată pe mai toate echipamentele destinate mediului de afaceri, iar pentru zona consumer gaming, este Omen AI, care va furniza capabilități optime de funcționare pentru echipamentele din categoria de gaming.

În afară de hardware și software, HP oferă o platformă de servicii care beneficiază de suport AI. Se numește HP Workforce Experience Platform. Este platforma prin care optimizăm felul în care își desfășoară activitatea angajații companiilor care beneficiază de această platformă și care optimizează felul în care sunt utilizate echipamentele în rețeaua în care sunt integrate și nu vorbim doar de echipamente HP. Toate echipamentele care sunt înregistrate în rețea pot beneficia de acest suport, cu analize predictive, cu recomandări despre de cum trebuie utilizate în parametri optimi echipamentele – de fapt, un „fleet management” al echipamentelor. Mai mult decât atât, poate face recomandări de eventuale servicii suplimentare pe care le poate achiziționa compania, la momentul oportun.

Reporter: Care este gradul de penetrare al inteligenței artificiale în rândul companiilor cu care HP a lucrat pe plan local?

Mugur Pantaia: Da, suntem atenți la acest aspect, este foarte important. Dacă în primul an (n.e. – în raportul HP Work Relationship Index) am avut mai puține întrebări care să se axeze în direcția aceasta, de utilizare a tehnologiei AI, în al doilea an am dezvoltat puțin setul de întrebări. Concluzia a fost că există un număr de angajați, care aproape s-a dublat de la un an la altul, care folosesc deja tehnologia AI. Erau în jur de 38% în primul an și procentul a ajuns undeva aproape de 70% în al doilea an. Deci, din ce în ce mai mulți angajați folosesc AI, lucru care, de altfel, confirmă rata de adopție pe care o vede toată lumea la nivel internațional. E de departe cea mai abruptă curbă de acceptare a unei tehnologii care s-a înregistrat vreodată, cred, în ultimii 30-50, poate 100 de ani, când vorbim despre orice fel de curbă de adopție a noilor tehnologii.

Dacă ar fi să mă refer la România, cred că și țara noastră se apropie de procentele respective. Recent am văzut un raport care se referea chiar la piața din România și care venea cu răspunsuri din zona companiilor mari, unde era un procent de adopție AI de peste 50%. Dacă ar fi să extrapolăm la un spectru mai larg de companii mici, mijlocii și poate chiar și microîntreprinderi, probabil că procentul ar ajunge undeva la 35-40%, dar este cert un progres și aici.

Reporter: Care sunt principalele provocări pe care HP România le anticipează în implementarea soluțiilor AI în companii și cum le abordează?

Mugur Pantaia: Sunt în mare parte aceleași pe care le întâmpină toată lumea. Sunt provocările date de calitatea datelor colectate. Sunt provocări legate de integrarea efectivă a sistemelor AI cu sistemele existente deja, legate de securitatea datelor sau legate de costul de implementare al sistemelor de inteligență artificială.

Dar, evident, avem răspunsuri pentru, zicem noi, toate aceste provocări. Dacă ne referim la preocupările legate de date și de securitate a datelor, contăm foarte mult pe aceste aplicații proprietare HP, care colectează date, dar le colectează într-un mod sigur, pe calculatorul individului și fără să iasă datele respective în afară, în cloud. Ele sunt pe un calculator care beneficiază de o protecție a datelor la standarde extrem de mari, pentru că marea majoritate a echipamentelor noastre se livrează cu un anumit nivel de securitate inclus în platforma HP Wolf Security. Nivelul de securitate, în mod evident, poate să varieze în funcție de ce tip de beneficiu își dorește clientul. Sunt foarte multe paliere de securitate pe care le acoperim cu această platformă, HP Wolf Security.

Din punct de vedere al integrării acestor aplicații cu alte sisteme, lucrurile merg foarte bine, pentru că sistemele despre care am vorbit, HP AI Companion și Omen AI, se integrează cu aplicații third-party care pot să funcționeze foarte bine împreună cu aplicațiile HP – aplicații third-party, de tipul Microsoft Copilot, de exemplu, pe care și noi o folosim.

Reporter: Firmele locale se plâng, la hub-urile de inovare la care apelează, de lipsa unui limbaj comun cu furnizorii de tehnologie. Aveți programe/diagnoze prin care îi ajutați pe partenerii locali să își identifice nevoile?

Mugur Pantaia: Avem multe programe, parte componentă a unui program-platformă care se numește HP Amplify. Prin acesta, toți partenerii de business autorizați HP sunt înrolați în parteneriatul cu HP. O componentă importantă a programului este cea care se numește HP Amplify AI, care își propune să dezvolte competențe la nivelul partenerilor autorizați de business.

În mod evident, în primul rând, ne dorim să dezvoltăm competențele în interiorul HP și facem asta de multă vreme. Reușim să dezvoltăm competențe printr-o platformă extrem de complexă pe care o avem pusă la punct pentru angajații noștri și care include o serie de traininguri, programe, evenimente interne prin care promovăm foarte mult competențele dobândite. Reușim chiar să avem o vizibilitate foarte bună intern în corporație și sunt multe reprezentanțe HP la nivel global care apelează la experții AI din România care lucrează pentru HP.

Sunt evenimente care se organizează și la care sunt invitați experții AI din România. Prin urmare, odată dezvoltate aceste competențe, pasul următor natural este să transmitem și către partenerii de business competențele respective prin acest HP Amplify AI, care se bazează, de fapt, pe crearea unui hub unde partenerul poate să acceseze informația într-un mod centralizat: use case-uri, training pentru propriii angajați, certificări pe care le pot obține angajații și un sistem de tracking pentru certificările respective de-a lungul timpului.

Reporter: Utilizarea inteligenței artificiale într-o companie ar trebui lăsată la alegerea angajaților sau ar trebui redactat un ghid cu reguli clare, care să includă inclusiv principii de etică, pentru aceștia? Care este situația în cadrul HP România?

Mugur Pantaia: Cred că e o combinație de factori. În primul rând, trebuie să ne asigurăm de faptul că vom avea din ce în ce mai mulți utilizatori de AI. Cred că angajații trebuie încurajați să folosească tehnologia. Deși avem o rată de adopție destul de bună din punct de vedere al utilizării AI, sunt în continuare și persoane care se tem să adopte tehnologia, teamă care vine, probabil, din acea frică ancestrală că vor fi înlocuiți la un moment dat de inteligența artificială.

Sunt o mulțime de studii care arată că, de fapt, ar trebui mai degrabă să ne temem că am putea fi înlocuiți de un coleg care are competențe în AI, mai degrabă decât de inteligența artificială în sine.

După ce reușim să convingem pe toată lumea să folosească inteligența artificială, trebuie să ne asigurăm că respectăm și un set de valori și principii în utilizarea inteligenței artificiale, lucru pe care îl facem. La HP există o astfel de platformă prin care ne asigurăm că respectăm principiile legate de echitate digitală, de încredere în utilizarea datelor și în felul în care sunt utilizate datele pe care le colectăm de la parteneri sau de la clienți. Respectând aceste principii, sunt convins că vom reuși să facem progrese prin care să promovăm mai departe tehnologia AI și să scădem procentul de neîncredere.

Ca întotdeauna, când e vorba de adoptarea de tehnologii noi, sunt două tabere de posibili utilizatori. Una cu intenții bune, normale, sănătoase în utilizarea AI-ului și o alta care are intenții mai puțin oneste în utilizarea inteligenței artificiale.

Reporter: Tehnologia AI poate fi folosită atât pentru atacuri informatice, cât și pentru protecția împotriva lor. Ce folosește HP tehnologie în domeniul cybersecurity?

Mugur Pantaia: Menționam mai devreme HP Wolf Security, principalul instrument pe care îl folosește HP pentru combaterea infracționalității cibernetice. Nu este singurul, dar este principalul. Într-adevăr, are un sistem de protecție multilayer, hardware și software, înglobează câteva module de protejare, inclusiv protecție la nivel de BIOS printr-o suită de module care pot fi folosite pentru a asigura un acces în parametri normali și siguri de utilizare.

Dincolo de utilizarea acestui tool, care protejează felul în care sunt folosite datele pe echipamentele HP și care este o unealtă ce acoperă o gamă largă de produse, am făcut întotdeauna progrese remarcabile cu toate echipamentele. Deci, nu vorbim doar de echipamentele de personal computing, vorbim și de echipamente de printing.

Astăzi, echipamentele de printing sunt de fapt niște mini-computere din punct de vedere al puterii de procesare, din punct de vedere al performanțelor de imprimare și, în egală măsură, ele sunt similare unui computer în fața atacurilor cibernetice. Ba chiar, de multe ori, sunt folosite ca entry-point în rețeaua clientului, fie pentru a ataca efectiv procesul de imprimare, fie pentru a declanșa atacuri mai complexe la nivelul rețelei.

Imprimantele HP sunt pregătite să răspundă acestor provocări. Am lansat recent și primele computere și imprimante care au capabilitatea de a răspunde atacurilor cibernetice declanșate prin dispozitive cuantice. Progresele sunt în permanență monitorizate și ne asigurăm că suntem cu un pas înaintea infractorilor cibernetici.

Reporter: De ce ar viza un atacator informatic care are acces la un computer cuantic o imprimantă? Cât de frecvente sunt aceste atacuri?

Am văzut câteva rapoarte la nivel global. Undeva în jur de 55-60% dintre organizații raportează anual cel puțin un atac realizat prin această poartă de intrare, care este imprimanta conectată în rețea. Deci, riscul este foarte mare. Deși de multe ori este într-adevăr minimizat, oamenii sunt mai puțin conștienți de faptul că imprimanta este un punct cel puțin la fel de nevralgic în rețea cum este și computerul personal. De altfel, orice fel de dispozitiv conectat în rețeaua clientului poate să fie un entry-point.

Iar imprimantele nu fac excepție. Cu atât mai mult, și imprimantele trebuie să țină pasul și trebuie să fie dotate cu cele mai noi și cele mai performante tehnologii de protecție împotriva atacurilor cibernetice.

Reporter: Vorbim mult despre AI, dar HP investește în continuare în imprimarea pe hârtie. Cum vor coexista în perioada următoare cele două lumi? Care sunt domeniile în care imprimarea nu dispare prea curând?

Mugur Pantaia: Imprimarea nu dispare. Știu că se vorbește de foarte mulți ani despre dispariția imprimării. Se vorbește și despre dispariția desktop-ului de cel puțin 20 de ani. Nu dispar. Conform unor rapoarte publice, peste 90% dintre organizații folosesc în continuare imprimarea pe hârtie.

Mai degrabă, imprimarea se transformă. Piața de imprimante are o evoluție constantă: nu e o creștere, nu e o scădere. Este mai degrabă o evoluție plată a pieței. Dar ea se transformă cu siguranță și se transformă pentru că există toate aceste provocări despre care am vorbit mai devreme. E nevoie ca imprimarea să țină pasul cu tehnologia. Se transformă din punct de vedere tehnologic prin infuzarea cu tehnologie AI și se transformă, în egală măsură, din punct de vedere al contractului cu clientul.

Clienții își doresc din ce în ce mai mult să cumpere servicii de imprimare și mai puțin separat imprimanta hardware cu consumabil separat și cu serviciul separat de imprimare. Beneficiile sunt evidente atunci când cumperi un contract cumulat de tip managed print services, de exemplu. Pentru companii, HP oferă acest tip de contract, prin care o companie plătește un fee lunar în urma căruia scapă de orice fel de grijă și are o predictibilitate foarte bună a costurilor. Atunci când ai un contract pe un an, doi, trei, patru sau cinci ani, contează foarte mult să știi care este nivelul tău de cost pentru această perioadă.

În același timp, și consumatorul casnic merge din ce în ce mai mult pe cumpărarea de servicii. Pentru a răspunde acestor nevoi, HP a lansat Instant Ink, prin care orice beneficiar de imprimantă HP poate să încheie un contract cu HP în momentul în care a conectat imprimanta la internet. Imprimanta transmite date legate de consumul de toner sau de cartuș și utilizatorul primește direct acasă respectivul consumabil.

Reporter: Este în continuare școala românească un furnizor bun de specialiști IT? În continuare găsiți ușor forță de muncă înalt calificată în România.

Mugur Pantaia: Cred că am fi ușor ipocriți să spunem că nu găsim, pentru că suntem o companie care are foarte mulți angajați în România și suntem unul dintre principalii beneficiari ai școlii românești acum. De altfel, sunt foarte multe companii similare din IT care beneficiază de școala românească, din acest punct de vedere. Da, cred că avem o școală bună românească.

Cred că universitățile tehnice din România sunt universități bune, cu performanțe reale, vizibile. Se poate face mai mult? Cu siguranță se poate face mai mult și cred că s-ar putea lucra mai degrabă la curricula care este utilizată în școli în România astăzi, curriculă care, evident, trebuie să țină pasul cu timpurile și cu tehnologia. Cred că trebuie incluse cât mai multe noțiuni legate de digitalizare, de tehnologie cu inteligență artificială. Trebuie promovate încă de pe băncile școlii primare, aș zice. Nu cred că trebuie să așteptăm până la facultate să promovăm aceste idei.

În egală măsură, cred că nu e neapărat 100% datoria sau obligația Ministerului Educației. Cred că și companiile pot să pună umărul aici și sunt companii care fac acest lucru, inclusiv HP, prin colaborările pe care le avem cu diverse organizații non-guvernamentale.

Avem o colaborare de foarte mulți ani de zile. Cred că sunt peste 25 de ani de când colaborăm în România cu Junior Achievement. Am și onoarea să fiu membru în bordul Junior Achievement de mai bine de 10 ani, o organizație non-guvernamentală prezentă în peste 100 de țări. În România cred că are o activitate de mai bine de 30 de ani și promovează noțiuni de bază, dar extrem de importante, legate de antreprenoriat, digitalizare și tehnologie, de cum se integrează tehnologia și cum trebuie folosită tehnologia în antreprenoriat.

Împreună am promovat în ultimii ani o curriculă care se numește HP LIFE. Este o curriculă gratuită, oferită de companie la nivel global, care a fost tradusă în limba română împreună cu Junior Achievement și o folosim de vreo cinci-șase ani. Reușim cu această curriculă să atingem această bază extrem de mare de elevi și studenți din România pe care o vizează Junior Achievement. Cred că sunt peste 200.000-250.000 de elevi și studenți.

Mai mult decât atât, în fiecare an organizăm împreună concursuri prin care stimulăm elevii și studenții să vină cu idei de afaceri și îi recompensăm pentru eforturile lor. Ei merg mai departe în concursurile internaționale și reprezintă România în competiții organizate de Junior Achievement la nivel internațional.

Deci, întorcându-mă la ce m-ați întrebat, da, cred că ține și de mediul privat, nu doar de Ministerul Educației să depună eforturi în a sprijini dezvoltarea educației în România și integrarea tehnologiei de pe băncile școlii în curricula obligatorie.

Reporter: Cum este plasată România în această cursă globală de dezvoltare a AI? Care sunt avantajele noastre și ce ne lipsește?

Mugur Pantaia: Spuneam mai devreme că avem câteva beneficii clare și, da, cred că școala este unul dintre atuurile noastre. Cred că avem o oportunitate foarte mare când vine vorba de utilizarea fondurilor europene. Cred că aici trebuie să lucrăm mai mult pentru a atrage cât mai multe fonduri. Oportunitatea în acest moment, eu cred că este mai mare ca niciodată.

Avem fonduri PNRR, avem fonduri sub programul european REGIO. Dacă ar fi să cumulăm toate aceste fonduri și ne-am uita doar la partea care este alocată digitalizării, nu cred că am avut vreodată în ultimii 30 de ani o oportunitate atât de mare în a face investiții în tehnologie.

Mai avem de lucrat pentru a ne asigura că atragem cât mai mult din aceste fonduri. Există progrese, într-adevăr. Am reușit anul trecut, am văzut progrese reale în educație. În continuare, anul acesta există o oportunitate în educație, există oportunitate în sănătate, există o oportunitate în tot ce ține de aparatul Ministerului de Finanțe, oportunitate în tehnologizarea sau retehnologizarea companiilor micro, mici și medii din piață.

Chiar zilele acestea sunt lansate în piață mai multe oportunități de același gen, care sunt finanțate cu bani europeni și profit evident de ocazie să încurajez toți potențialii beneficiari să vină cu încredere către HP, pentru că avem o ofertă completă prin care putem oferi tehnologie de ultimă oră, inclusiv cu inteligență artificială. Avem toate resursele necesare, stocuri, produse dedicate acestor oportunități, termen de livrare foarte scurt.