Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, a vândut către firma unui mogul din Cehia unul dintre cele două proiecte de parcuri fotovoltaice pentru care a cerut finanțări din PNRR

Premier Energy Group, controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc, a anunțat vineri seară că a cumpărat o participație de 90% în firma Development Power Solar Energy S.R.L., înființată de Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului, companie care a obținut fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru un parc fotovoltaic. Nepotul lui Ciolacu voia inițial să vândă două firme ce dețin astfel de proiecte.

„Conducerea Premier Energy PLC informează piața cu privire la faptul că subsidiara sa, Alive Renewable Holding Limited, a finalizat achiziția unei participații de 90% în cadrul Development Power Solar Energy S.R.L., o companie care deține drepturile pentru construcția unui parc solar de 49 MW DC, împreună cu o facilitate de stocare a energiei de 16 MWh în județul Buzău, România. Compania estimează că finalizarea și punerea în circuitul comercial a parcului vor avea loc în a doua jumătate a anului 2025. Semnarea achiziției a fost anunțată anterior de către Companie la data de 17 iunie 2024”, a transmis Premier Energy, într-un anunț la Bursa de Valori București.

Premier Energy Group, controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc, a confirmat, anterior, la solicitarea HotNews.ro, că se află în proces de achiziție a două proiecte fotovoltaice din județul Buzău, dar fără să menționeze cine sunt vânzătorii. Surse din piața energiei, citate de HotNews.ro, afirmă că este vorba de două proiecte de parcuri fotovoltaice care aparțin unui nepot al premierului Marcel Ciolacu, Mihai Cristian Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu declara, în 23 octombrie, că a avut o discuție cu nepotul său, iar acesta i-a spus că nu a vândut absolut nimic:

„Normal că am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că el nu a vândut absolut nimic. Faptul că a aplicat ca fiecare om de afaceri, e alt lucru. În primul rând nu a avut acces la niciun ban din PNRR, sunt multe etape. Astfel de proiecte durează ani de zile. Şi mi-a zis foarte clar, domnule, eu nu am vândut nimic. Încercăm să-l facem cu împrumuturi. Cum se face împrumut de la CEC. Între timp, ce mi-a detaliat el, nu se mai încadrează la parametrii pe care i-au avut, fiindcă între timp a scăzut costul la energia verde, problemele lui. E treaba lui, are un partener acolo”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi FM.