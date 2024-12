ANALIZĂ Perspective sumbre: Economia României ar putea crește cu doar 1% în acest an. Cercetători: „Ascensiunea extremismului reprezintă o povară grea pentru economia țării”

Scădere serioasă în așteptările economiștilor: PIB-ul României ar urma să crească cu doar 1% în acest an, arată cele mai recente estimări transmise pentru Economedia de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care derulează proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor. Perspectivele anunțate la începutul anului arătau pentru 2024 o majorare cu 3%, dar previziunile din septembrie scăzuseră deja la 1,8%. Perspectivele economice se mai înrăutățesc o dată, după cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind evoluția economiei din acest an, dar și în contextul rezultatelor alegerilor din țară și a ascensiunii unor partide extremiste și cu discurs anti-european. Mai mult: necesitatea urgentă de reducere a deficitului bugetar al României nu va permite o accelerare semnificativă a creșterii economice nici în 2025.

Pe baza datelor statistice provizorii publicate de Institutul Național de Statistcă pentru al 3-lea trimestru al anului curent, date sub așteptările analiștilor, echipa RoEM a revizuit încă o dată în scădere prognoza privind creșterea PIB-ului României în 2024. Amintim că, potrivit cifrelor din noiembrie ale INS, economia României a stagnat în trimestrul al III-lea al anului.

Datele arată că oferta din sectorul privat nu a reușit să țină pasul cu creșterea consumului intern.

„Chiar dacă anul 2024 a adus o creștere a veniturilor reale ale gospodăriilor, economia țării a performat mult sub așteptările inițiale. În acest an, am fost martori la mai multe decizii guvernamentale importante, precum creșterea salariului minim pe economie, creșterea semnificativă a salariilor în sectorul bugetar în an electoral, creșterea pensiilor, împreună cu scăderea moderată a inflației, care au condus la o creștere dinamică a veniturilor reale ale populației din România. Astfel, consumul intern a devenit din nou principalul motor al economiei autohtone”, explică Bálint Csaba, cercetător RoEM, membru al Consiliului de Administratie BNR.