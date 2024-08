Premierul Marcel Ciolacu merge miercuri și joi la Bruxelles / Discuțiile vor viza reducerea deficitului, reformele fiscale și propunerea de comisar european

Premierul Marcel Ciolacu merge în perioada 21-22 august într-o vizită la Bruxelles, pentru a discuta cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Discuțiile vor viza reducerea deficitului, reformele fiscale și propunerea României de comisar european. Premierul va pleca la Bruxelles miercuri după ședința de guvern.

Reducerea deficitului

Premierul va negocia cu Comisia Europeană, pentru a încerca să o convingă să accepte un termen mai lung pentru reducerea deficitului bugetar.

Guvernul spera să negocieze cu Comisia un deficit de 6,8% pentru 2024, în condițiile în care analiștii estimează că deficitul bugetar ar putea ajunge la finele anului peste 7% din PIB%, mult peste ținta de 5% asumată de Executiv. Noua cifră este mult mai apropiată de estimările făcute de Comisia Europeană care se așteaptă ca în 2024 deficitul României să fie peste 6,5% din PIB.

Inițial, România a început să negocieze un acord cu Comisia Europeană pentru ca încadrarea în ținta de deficit de 3% să fie atinsă abia peste trei ani, iar acum ar dori să extindă termenul la 7 ani, limita maximă, în timp ce Comisia Europeană nu ar fi dispusă să acorde un termen mai lung de 5 ani.

„Noi am avut un acord cu Comisia Europeană pe 3 ani, de la un deficit istoric de 9,2%, cel mai mare din Europa, inimaginabil pentru orice Guvern, și ne-am asumat că până în 3 ani ajungem la 3%, într-un an în care accesul la fonduri europene era unul imens, în care închideai accesul la un exercițiu financiar trecut, 2016-2020, unde ava obligația să vii cu cofinanțare de 15%, aveai exercițiul financiar actual, care începuse după un an de zile să aibă proiecte mature și aveai investițiile din PNRR, unde de exemplu la Transporturi s-au cerut în primul PNRR 13,8 miliarde de euro și s-au aprobat 7 miliarde de euro. Ministrul Grindeanu nu a scos niciun program din PNRR. Asta a dus ca să avem confinanțări, de exemplu pe Autostrada Moldovei, de 50%. Cum poți să îți asumi, în momentul de dezvoltare cel mai important al României, un deficit de 3%? Cu adevărat, ce mi-a zis Comisia, este să nu avem deficit sub nicio formă pe consum. Am stat de vorbă cu premierul Spaniei – dânșii au o datorie publică de aproape 110%, au avut și 160%. Și mi-a zis că atunci când infrastructura Spaniei s-a dezvoltat cel mai mult s-a dezvoltat pe împrumuturi, dar deficitul Spaniei niciodată nu a fost pentru consum. În Italia, datoria publică e aproape 140%. S-a ținut cont de acest lucru. Faptul că am ajuns cu Comisia la un dialog și cu următoarea Comisiei o să parafăm acordul să avem pe 7 ani intrarea în deficitul asumat de 3%, cu 0,74% scădere anuală, arată faptul că nimeni nu dorește să mărească niciun impozit și nicio taxă. Se va continua pe zona de evaziune fiscală și pe Gap-ul de TVA. Deja 17% la gap-ul de TVA a scăzut, prin digitalizare, prin inteligență artificială, prin module de risc. Dacă România nu a avut de 34 de ani nicio informație, în momentul acesta… va fi cu o cifră. Avem nevoie de o Românie ordonată. Este nevoie să vezi ce priorități sunt în investiții, astfel încât banul public să fie direcționat unde se multiplică în economie rapid. Și nu trebuie să mai ai controlori la firme. Totul se face pe o analiză de risc”, a declarat Marcel Ciolacu, recent.