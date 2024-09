Surse: Cine primește bani în plus la rectificarea bugetară. Sănătatea – 11,4 miliarde lei, educația – 6,4 miliarde lei, transporturile – 5 miliarde lei și dezvoltarea regională – 9 miliarde lei / Guvernul mizează pe venituri extra de 10,4 miliarde lei

Guvernul mizează pe venituri extra de 10,4 miliarde lei la rectificarea bugetară, care va fi pozitivă, conform surselor politice consultate de Economedia. Proiectul de rectificare va fi pus în dezbatere săptămâna viitoare. Vor primi bani în plus la rectificare sănătatea, educația, transporturile și dezvoltarea regională – 9,4 miliarde lei, din care doar primarii primesc 3 miliarde lei. Nu este clar ce domenii vor avea fondurile tăiate.

Mai precis, fondurile vor fi alocate astfel:

1. Sănătatea – plus de 11,4 miliarde lei, astfel încât bugetul sănătății va ajunge la un nivel istoric de 4,2% din PIB (74 miliarde lei)

2. ⁠Educația – 6,4 miliarde lei în plus

3. ⁠Transporturile – 5 miliarde lei în plus pentru investiții

4. Dezvoltarea regională – un plus de 5 miliarde lei pentru investiții, 3 miliarde lei pentru finanțarea cheltuielilor curente ale primăriilor, 400 de milioane de lei pentru DGASPC-uri și 980 milioane de lei pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități.

În plus, odată cu rectificarea bugetară, vor demara și schemele de ajutor de stat pentru marea industrie.

Amintim că, marți, coaliția de guvernare a decis să introducă trei scheme de ajutor de stat și facilități fiscale în industrie, cu o valoare totală de aproape 2 miliarde euro: pentru industria prelucrătoare, decarbonizarea industriei și producția de materii prime industriale, a anunțat marți premierul Marcel Ciolacu, care susține că aceste programe de sprijin sunt în conformitate cu „planul Draghi” pentru creșterea competitivității europene. Măsurile sunt principalele propuneri ale premierului Marcel Ciolacu în programul său pentru a candida la președinție. Strategia coaliției și a premierului vine pe fondul unei percepții a cetățenilor că „România a rămas fără industrie”, după închiderea fabricilor din perioada comunistă, deși acestea erau adesea neprofitabile și nesustenabile. De asemenea, trebuie să ne amintim că România este o țară chiar prea industrializată, după cum spun economiștii, având o pondere a industriei în Produsul Intern Brut mult mai mare decât media țărilor din OECD.