Topul Forbes: Fondatorii companiei de software Databricks au devenit cei mai bogați români din clasamentul mondial al miliardarilor. Averea lui Daniel Dines a scăzut considerabil

România are, la fel ca anul trecut, şase reprezentanţi în clasamentul miliardarilor lumii publicat de revista Forbes. Deși numele sunt aceleași, locurile s-au schimbat: Ion Stoica și Matei Zaharia, fondatorii startup-ului de software Databricks ocupă în acest an primele locuri în clasament. Ei sunt urmați de Ion Țiriac, Dragoș Pavăl, Daniel Dineș și Adrian Pavăl. Averea fondatorului UiPath, care era anul trecut cel mai bogat român din clasament, a scăzut considerabil, conform datelor Forbes.

Ion Stoica și Matei Zaharia sunt primele nume românești din cea mai recentă ediție a topului Forbes. Cei doi sunt plasați pe locul 1462, cu o avere evaluată la 2,5 miliarde de dolari (fiecare), în creștere semnificativă de la evaluarea de 1,2 miliarde de dolari de anul trecut. Ambii locuiesc acum în Berkeley, California.

Ion Stoica este cofondator și președinte executiv al startup-ului software Databricks, pe care investitorii privați l-au evaluat la 62 de miliarde de dolari în ianuarie 2025. El a fost CEO inițial de la înființarea sa în 2013 până la începutul anului 2016, când a cedat poziția cofondatorului Ali Ghodsi. Înainte de Databricks, Stoica a fost cofondator al startup-ului de streaming video Conviva. Este, de asemenea, profesor de informatică la UC Berkeley. Stoica a cofondat Databricks alături de șase profesori universitari de la UC Berkeley care au construit popularul motor de analiză a datelor Apache Spark. Databricks este construit pe baza cadrului Apache Spark și utilizează inteligența artificială pentru a ajuta companiile să-și stocheze și să-și utilizeze datele.

Matei Zaharia este cofondator și director tehnologic al startup-ului software Databricks, pe care investitorii privați l-au evaluat la 62 de miliarde de dolari în ianuarie 2025. El este creierul din spatele popularului motor de analiză Apache Spark, care a fost conceput când era un doctorand de 24 de ani la UC Berkeley, menționează Forbes. Spark a stabilit un record mondial pentru viteza de sortare a datelor în 2014 și i-a adus lui Zaharia un premiu pentru cea mai bună teză de informatică a anului.

În 2013, Zaharia și șase colaboratori de la UC Berkeley au cofondat Databricks, al cărei software este construit pe baza Spark. El a condus dezvoltarea mai multor caracteristici noi, bazate pe inteligență artificială, dincolo de Spark.

Al treilea român din top, Ion Țiriac, este plasat pe locul 1688 în clasamentul general, cu o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari. este un fost sportiv profesionist care conduce Tiriac Group, care are interese în domeniul imobiliar, auto, servicii financiare și multe altele. După ce s-a retras ca jucător de tenis în anii 1970, Țiriac a antrenat și a gestionat jucători de top precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker. Și-a început cariera de investitor după căderea comunismului în România și, în cele din urmă, a fondat Tiriac Group. Acesta deține o colecție de mașini și motociclete de peste 400 de modele, inclusiv mașini deținute anterior de Al Capone, Sammy Davis Jr. și Elton John. Țiriac a reprezentat, de asemenea, România la nivel internațional în hocheiul pe gheață, incluzând o participare la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1964 și trei finale ale Cupei Davis.

Dragoș Pavăl se află pe locul 1763 în clasamentul Forbesc, cu o avere evaluată la 2 miliarde de dolari. Acesta și fratele său, Adrian, dețin Dedeman, unul dintre cei mai importanți retaileri români de materiale de construcții și produse de bricolaj pentru casă. Cele 57 de magazine ale companiei, în valoare de 2 miliarde de dolari (vânzări), stochează aproximativ 60.000 de produse, de la unelte și materiale de construcții la mobilier și electrocasnice. Frații au fondat afacerea în 1992, cu o singură locație în Bacău, România. De asemenea, ei dețin acțiuni la mai multe companii românești cotate la bursă și un portofoliu de proprietăți imobiliare în București și în nordul orașului Cluj.

Daniel Dines ocupă în topul din acest an locul 2356, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, o scădere considerabilă de la 2,7 miliarde de dolari, suma cu care figura în clasament anul trecut și care îl desemna drept cel mai bogat român. Dines este cofondator și CEO al UiPath, o companie de automatizare robotică a proceselor care a intrat la bursa din New York în aprilie 2021. Dines a înființat DeskOver în 2005 în București, România. Ulterior, a redenumit-o UiPath și a mutat sediul central la New York în 2018. Clienți precum banca japoneză Sumitomo Mitsui sau Toyota North America pot cheltui milioane de euro pe „roboții” virtuali ai UiPath care pot automatiza sarcini complexe și repetitive. Un cititor avid, Dines a declarat într-un articol de copertă Forbes din 2019 că citește dimineața și de multe ori nu se prezintă la biroul UiPath până la ora 11.

Adrian Pavăl încheie lista românilor din topul Forbes, pe locul 2479, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari. Adrian Paval și fratele său, Dragoș, dețin Dedeman, unul dintre cei mai importanți retaileri români de materiale de construcții și produse pentru casă „do-it-yourself”. Cele 57 de magazine ale companiei, în valoare de 2 miliarde de dolari (vânzări), stochează aproximativ 60.000 de produse, de la unelte și materiale de construcții la mobilier și electrocasnice. Frații au fondat afacerea în 1992, cu o singură locație în Bacău, România. De asemenea, ei dețin acțiuni la mai multe companii românești cotate la bursă și un portofoliu de proprietăți imobiliare în București și în nordul orașului Cluj.

Cel mai recent clasament al miliardarilor lumii elaborat de revista Forbes arată că numărul miliardarilor lumii a ajuns la un nivel record, trecând pentru prima dată de 3.000 și nu numai că sunt mai mulți, dar ei sunt mai bogați ca niciodată.

