VIDEO Cinci filme despre afaceri și antreprenori, care includ scene legate de Paște, pe care să le vezi în acest weekend

Pasionații de business și antreprenoriat caută deseori să urmărească filme și documentare despre companii sau antreprenori de succes. Am recomandat și la Economedia astfel de producții. De această dată vă propunem cinci filme despre afaceri și întreprinzători care includ scene legate de Paște sau sunt centrate în jurul sărbătorii:

„Hop” (2011): Această comedie de familie îl prezintă pe E.B., fiul Iepurașului de Paște, care ar trebui să preia afacerea familiei cu dulciuri de Paște. El se revoltă împotriva acestei așteptări pentru a-și urma visul de a fi toboșar.

„Chocolat” (2000): O femeie antreprenor deschide un magazin de ciocolată într-un sat tradițional francez, perturbând comunitatea, în special în timpul Postului Mare care precede Paștele. Filmul prezintă aventura ei de afaceri care se ciocnește de obiceiurile locale, culminând în jurul sărbătorii de Paște, inclusiv un festival pascal și o predică.

„Cadbury at Easter: Secrets of the Chocolate Factory” (2024): Acesta este un documentar, dar explorează în mod direct istoria de afaceri a Cadbury, concentrându-se în special pe producția masivă de ouă de Paște și pe moștenirea lor, îmbinând istoria companiei cu sărbătoarea. Documentarul este disponibil pe platforma Apple TV+.

„Steel Magnolias” (1989): Deși este în primul rând o dramă despre prietenia centrată în jurul unui salon de înfrumusețare dintr-un mic oraș, un punct cheie al intrigii are loc în timpul vânătorii memorabile de ouă de Paște din oraș.

„Easter Under Wraps” (Film Hallmark): Intriga se învârte în jurul lui Erin Cavendish, care merge sub acoperire la compania de ciocolată a familiei sale pentru a afla de ce vânzările scad înainte de Paște. Filmul combină în mod direct o problemă de afaceri cu contextul sărbătorilor pascale.

Surse: Country Living Magazine, PureWow, Cineworld, IMdB