România a finalizat procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu Comisia Europeană, un proces care durează de mai bine de un an de zile, a declarat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul a confirmat informațiile date în exclusivitate de Economedia că cinci loturi din Autostrada Moldovei A7 vor fi finanțate din granturi PNRR, adică din fonduri nerambursabile, în loc de împrumuturi.

„Am reușit ca 2,15 miliarde de euro pentru autostrăzi să fie puse pe componenta de grant, de fonduri nerambursabile. Am reușit transferul pe grant a 5 loturi din Autostrada Moldovei A7, secțiunea Focșani – Bacău cu toate cele 3 loturi și 2 loturi din Bacău – Pașcani, respectiv Bacău – Trifești și Trifești – Gărăiești. Mutarea pe grant reprezintă o certitudine de execuție a acestor lucrări”, a spus ministrul.

Referitor la Autostrada A8, care pierde definitiv finanțarea din PNRR, Dragoș Pîslaru a vorbit despre finanțare pe Programul Transport, cât și prin Programul SAFE.

Pîslaru a precizat că, pe lângă cele 5 spitale care mai puteau fi construite din bani PNRR, au fost adăugate 3 noi spitale: Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei din Constanța și de Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, cunoscut drept „Spitalul de Inimi”.

„Avem acum o finanțare de 535 milioane de euro pentru 8 spitale. Cele 3 noi spitale au un total de 260 milioane de euro pe care i-am obținut acum în aceste negocieri”, a precizat ministrul.

În plus, au fost obținute sume importante în plus pentru Valul Renovării – 180 milioane de euro, de 400 milioane de euro pentru rețele de apă și canalizare, doar la Mediu au fost obținute 200 de milioane de euro în plus față de situația din iunie, 80 de milioane de euro pentru digitalizarea sistemului judiciar, 86,25 milioane de euro confirmați, pentru că era un semn de întrebare, pentru producția de hidrogen verde.

Dragoș Pîslaru a spus că a reușit aducerea în PNRR a două investiții noi, care nu erau în PNRR până acum.

Astfel, au fost obținute 183,6 milioane de euro pentru ambulanțe noi în toată țara.

A doua este legată de fondurile dedicate instrumentelor financiare – 100 de milioane de euro pentru capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Alte investiții mai mici: registrul național al clădirilor, cadastrul apelor – 30 de milioane de euro, dar și 15 milioane de euro pentru automatizarea proceselor din administrația publică, RPA și inteligență artificială.

Toată componenta de grant de 13,57 miliarde de euro este integral alocată și nu există vreun risc să fie pierdut vreun euro, a spus ministrul.

Componenta de împrumut are 8,01 miliarde de euro.

Pîslaru a spus că Guvernul lucrează în paralel la cererea de plată nr 4, iar când se aprobă planul PNRR renegociat, aceasta va fi depusă. El a transmis că speră ca banii să fie virați chiar până la finalul anului.

Dragoș Pîslaru a spus că România nu pierde niciun euro prin banii nerambursabili din PNRR, dar pe partea de împrumut există o reducere a componentei, la 8 miliarde euro, de la un disponibil inițial de 15 miliarde de euro, acesta fiind condiționat și de spațiul fiscal restrâns de împrumut al României.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis, într-un comunicat de presă, că acordul asupra formei finale a PNRR-ului a fost agreat în urma videoconferinței din data de 30 iulie între directorul general Gauer, ministrul Dragoș Pîslaru și echipele tehnice.

Detaliat, principalele rezultate obținute în urma negocierilor, finanțate din bani europeni: