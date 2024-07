BMW nu aduce fabrici, dar aduce know-how în România. Centru de dezvoltare de soluții software la Cluj-Napoca, inaugurat printr-un parteneriat cu NTT DATA

Producătorul auto BMW Group acum are prima investiție majoră în România, într-un centru de dezvoltare de soluții software la Cluj-Napoca, printr-un parteneriat cu NTT DATA, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Hub-ul din Cluj se va concentra pe proiecte IT și software europene și va accelera transformarea digitală a companiei. Compania nu precizează însă suma la care s-a ridicat investiția în centrul de dezvoltare software. Până în prezent nu există niciun plan public pentru o investiție BMW în producție în România.

În noul centru vor lucra peste 250 de angajați până la finalul anului. Pe termen lung, BMW anunță că scopul noului centru este de a ajunge la un număr de patru cifre de angajați pentru a extinde constant expertiza globală în software a BMW Group. De asemenea, compania dorește să atingă o cifră de afaceri de milioane cu două cifre până la sfârșitul anului.

„Cu BMW TechWorks Romania, ne consolidăm amprenta în UE și contribuim la experiența digitală a clienților noștri”, explică Alexander Buresch, CIO și Senior Vice President al BMW Group IT și subliniază: „Centrele noastre IT globale ne asigură dezvoltarea IT-ul de business, expertiză software pe termen lung și accelerează implementarea strategiei noastre IT bazate pe cele mai noi tehnologii, cum ar fi inovațiile cloud și AI.”

În total, peste 9.400 de angajați din întreaga lume lucrează deja în domeniul IT și software pentru BMW Group și întreprinderile sale mixte.