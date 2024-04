Cinci sate din România unde să petreci sărbătorile de Paște: de la primul sat turistic din țara noastră la destinațiile cu obiective incluse în patrimoniul UNESCO

În perioada sărbătorilor de Paște românii pot merge și în alte locuri mai puțin cunoscute pentru a petrece zilele libere. Potrivit consultantului în turism Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT, turismul rural este tot mai mult pe lista celor care vor să petreacă Paștelui în afara marilor orașe. Economedia vă prezintă cinci sate din România, unde să petreci sărbătorile de Paște.

„Turiștii caută tot mai mult experiențe autentice. Ei doresc să se implice în obiceiurile locale, să participe la slujbele religioase și să guste bucate tradiționale de Paște. Românii apreciază experiențele autentice, tradițiile și obiceiurile locale. În satele rurale, turiștii pot interacționa cu localnicii, gusta mâncăruri tradiționale și descoperi stilul de viață autentic. Observ o înclinație din ce în ce mai mare a românilor către turismul rural, mai ales că ne-am urbanizat din ce în ce mai mult în ultimii 20 de ani iar mulți nu mai avem bunici sau rude la țară. De asemenea, turismul rural oferă o evadare din agitația orașelor. Oamenii caută liniște, aer curat și peisaje naturale”, a declarat consultantul în turism Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT, pentru Economedia.

Acesta transmite că tarifele pentru pensiunile rurale și agroturistice sunt printre cele mai accesibile, variind, de obicei, între 100-120 de lei camera pe noapte (fără servicii de masă), la o pensiune de 2 margarete, până la 400-600 de lei camera pe noapte la o pensiune de 4 sau 5 margarete, cu toate mesele incluse.

Satul Viscri

Situat în inima Transilvaniei, în județul Brașov, este o bijuterie ascunsă care atrage turiști din întreaga lume. Acest sat a fost făcut cunoscut de Regele Charles al III-lea.

„Casa Regelui Charles, este un punct de atracție major pentru turiști. Regele Charles al III-lea a vizitat des acest sat și chiar și-a cumpărat o proprietate aici în 2006. Casa datează din 1875 și a fost renovată cu grijă, păstrând elementele tradiționale. Vizitatorii pot explora două dintre camerele casei, expozițiile din hambar și să se relaxeze la cafeneaua cu terasă dar se și pot caza aici. O persoană va plăti între 150 și 170 de euro pe noapte, cu servicii ”all inclusive” – toate mesele incluse, excursii și activități ghidate în timpul zilei, taxe de intrare, transport și taxe. Fațadele caselor vechi de peste 100 de ani sunt impresionante”, spune Traian Bădulescu.

Casele sunt construite din lemn masiv de brad, cu porți înalte și acoperișuri din paie sau șindrilă. Biserica Evanghelică Fortificată, cu o istorie care se întinde din secolul al XII-lea, impresionează prin arhitectura sa și se numără printre cele mai remarcabile lăcașuri de cult din Transilvania. Turnul bisericii oferă o panoramă captivantă asupra satului și împrejurimilor. În interiorul bisericii, vizitatorii sunt invitați să exploreze muzeul care ilustrează viața și organizarea comunității săsești, precum și Camera Slăninei. Turiștii au oportunitatea de a participa la diverse activități, inclusiv tururi ghidate pe traseele de biciclete, plimbări cu căruța prin împrejurimi, degustări de produse locale și excursii prin pădurile înconjurătoare.

Șirnea (Fundata, Brașov)

Potrivit lui Traian Bădulescu, acesta este primul sat turistic din România. Situat în comuna Fundata, județul Brașov, în culoarul Rucăr-Bran, la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri. Turiștii se pot bucura de priveliști impresionante ale munților Bucegi și Piatra Craiului.

Printre principalele activități turistice se numără plimbări în natură și trasee montane. Turiștii pot descoperi satul Șirnea la pas, urmând traseul ecoturistic T1 sau alegând un circuit prin Munții Piatra Craiului.

De asemenea, turiștii pot degusta și produsele locale: ciorbița de perișoare, cârnații făcuți în casă și bulz la tigaie.

Botiza (Maramureș)

Bucurați-vă de o călătorie în inima Maramureșului și descoperiți frumusețea satului Botiza, un loc cu tradiții autentice și peisaje pitorești. Cunoscut pentru meșteșugurile sale tradiționale, Botiza este un paradis al covoarelor de lână, în care motivele tradiționale își găsesc viața în culori vibrante, folosind exclusiv pigmenți vegetali. Fiecare covor este o capodoperă a măiestriei meșteșugărești și o poveste împletită cu tradiții vechi transmise din generație în generație.

Satul este cunoscut și pentru faptul că Biserica de Lemn a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, construită în anul 1699 și restaurată cu grijă în 1899. Turla înaltă, sculpturile delicate și picturile interioare sunt mărturii ale bogatei istorii și culturii locului. În plus față de patrimoniul său cultural, Botiza oferă și oportunități de relaxare și aventură în natură: de la plimbări pe cărările pădurii la explorarea satele vecine și gustarea bucatelor tradiționale.

Rimetea (Munții Apuseni)

Satul Rimetea este renumit pentru arhitectura sa tradițională: casele sale construite din lemn masiv de brad, cu porți înalte și văruială albă. Cei care doresc să își petreacă aici sărbătorile se pot bucura de trasee montane pe Piatra Secuiului, masivul calcaros care umbrește satul, unde soarele răsare de două ori.

Sibiel (Mărginimea Sibiului)

Sibiel este cunoscut în special pentru Biserica de lemn care a fost inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Construită în 1632, este una dintre cele mai vechi biserici de lemn din zonă. Turiștii vor putea gusta aici din gastronomia autentică, precum ar fi cașul, telemeaua și brânza de burduf.

În ceea ce privește tradițiile din Sibiel, localnicii au păstrat portul vechi de câteva secole și continuă să practice transhumanta.

România, în top 10 țări cu agroturism și turism rural dezvoltat

România se poziţionează foarte bine la nivel internaţional, din punct de vedere al agroturismului și al turismului rural, arată consultantul în turism. În Europa, de peste 20 ani ne situăm în topul 10 al ţărilor cu agroturism și turism rural dezvoltat, alături de Franţa, Austria, Spania, Italia, Grecia, sau pe plan mondial, de California (SUA), Brazilia, Taiwan, Filipine.

Numărul din ce în ce mai mare de pensiuni agroturistice, cadrul natural deosebit, tradiţiile şi obiceiurile bine păstrate sunt atuuri în favoarea turismului rural şi a agroturismului din țara noastră.

„Agroturismul împreună cu turismul rural reprezintă unica formă de turism din România apărută de la zero după 1990. S-a dezvoltat puternic de la an la an. Printre principalii factori care au sprijinit această formă de turism se numără ospitalitatea, tradiţiile, cadrul natural, intimitatea oferită de pensiuni. Dacă în primii ani de turism rural românesc, majoritatea turiştilor care doreau în special autenticitate erau cei străini, în ultimii 20 ani şi turiştii români au început să caute un cadru cât mai rural. Unul dintre motive îl poate constitui şi urbanizarea şi globalizarea accelerate din ultimii ani”, transmite Traian Bădulescu.