O nouă oțelărie în România: Investiția se apropie de un miliard de euro

Compania turcă de investiții Ussuri Capital intenționează să construiască o nouă fabrică de produse siderurgice plate cu emisii reduse de carbon în România, informează S&P Global.

În luna martie, compania a finalizat un studiu de fezabilitate preliminar și în prezent desfășoară activități de due diligence cu privire la parcelele de teren care ar putea fi folosite pentru unitatea de producție.

Proiectul este implementat de la zero și presupune instalarea unui cuptor cu arc electric. Fabrica va avea o capacitate de 1,2 milioane de tone de oțel pe an și o linie de turnare continuă a benzilor cu o capacitate de 1,2 milioane de tone de bobine laminate la cald pe an. În procesul de producție vor fi utilizate deșeuri locale. Se preconizează că uzina va fi lansată în 2027-2030.

Cheltuielile de capital pentru prima etapă (instalarea liniilor de decapare, de galvanizare la cald și de acoperire colorată și a unui laminor la rece) sunt estimate la 160 de milioane de euro, iar pentru cea de-a doua etapă (construirea unui EAF și a unui modul de turnare continuă) la 700-800 de milioane de euro.

Se preconizează că noua fabrică din România va produce 400.000 tpa de bobine decapate, 250.000 tpa de bobine laminate la rece și 250.000 tpa de bobine galvanizate la cald. În timp ce atelierul de cuptoare cu arc electric este în curs de accelerare, uzina va procesa bobine laminate la cald importate din țări din afara UE. Prelucrarea va începe până în 2027.

Conform previziunilor Ussuri Capital, în doi ani de la punerea în funcțiune a fazei 1, veniturile companiei din operațiunile din aval vor ajunge la 324 de milioane de euro.

Ussuri Capital Partners (UPC) este o companie cu sediul în Turcia și condusă de ucraineanul Roman Kurashev.