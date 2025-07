Diana Stoica, deputată USR, afirmă că Guvernul Bolojan face de fapt un pas uriaș pentru taxarea masivă a industriei jocurilor de noroc și crește mai multe taxe, nu doar impozitul aplicat consumatorilor, care a fost recent îmblânzit.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Diana Stoica afirmă că proiectul privind măsurile fiscale pentru reducerea deficitului include mai multe creșteri de taxe pentru industria jocurilor de noroc. Forma actuală prevede următoarele creșteri, iar deputata susține că este posibil să mai crească procentele/cuantumul în forma finală asumată de Guvern:

Creștere de la 21% la 27% din veniturile operatorilor pentru toate jocurile de noroc online

Creștere de la 21% la 23% din veniturile operatorilor pentru toate tipurile de pariuri

Introducere taxă de 6,5% din încasările pentru loto

Creștere la păcănele (per aparat) – de la 5.300 la 5.800 EUR

Dublare taxă de viciu pe păcănele (per aparat) – de la 500 la 1.000 EUR

deja faimoasa creștere a impozitului la consumatori, de la 3 la 4%

Amintim că Guvernul dorea inițial să crească mai puternic impozitul pe câștiguri din jocuri de noroc la consumatori, însă măsura a fost îmblânzită.

Diana Stoica afirmă că toate aceste taxări masive ale industriei jocurilor de noroc înseamnă că aproape o treime din veniturile operatorilor vor merge spre bugetul de stat.

„Propunerea guvernului Bolojan pentru taxarea masivă a industriei jocurilor de noroc și întărirea statului în lupta cu ilegalitățile din domeniu este un PAS URIAȘ. Niciodată nu au existat măsuri atât de curajoase din partea Guvernului. Și aceste propuneri sunt de fapt tot o formă de limitare a acestui flagel, pentru că până acum, taxarea a fost destul de permisivă. Și asta am văzut cu toții prin păcănele la fiecare scară de bloc și panouri publicitare care au împânzit România. Aceste creșteri de taxe sunt îndreptate spre industrie, nu spre consumatori. Pentru că industria este cea care câștigă bani, consumatorii sunt cei care îi pierd. Taxăm dur furnizorii de adicție, nu dependenții care își pierd economiile de o viață, casa, mașina și familia. Pentru dependenți, statul are responsabilitatea de tratament. Pentru potențialele victime, statul are responsabilitatea de a preveni”, afirmă deputata.

Și consultantul Cristian Tudorescu explică faptul că industria pariurilor va avea taxele crescute. Potrivit lui, firmele de pariuri sunt taxate cu cel puțin 21% din Gross Gaming Revenues, adică tot ce încasează compania, minus plățile premiilor. În plus, ea va plăti alte licențe.

Este posibil ca această taxă să crească chiar la 25% sau 27% x Gross Gaming Revenues, mai spune el.

„Asta închide cel puțin subiectul că firmele de pariuri ar fi scăpat de creșterea de taxe și că Guvernul s-a axat doar pe taxarea oamenilor care joacă. În realitate se discută inclusiv astăzi de majorarea taxelor plătite de companiile de betting, de la 21% GGR la 25% sau 27%”, afirmă el.

Conform consultantului, industria jocurilor de noroc contribuie la bugetul de stat, prin taxarea tuturor tipurilor de jocuri de noroc, din care mai jos câteva exemple: