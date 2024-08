EXCLUSIV Probleme neprevăzute la construcția metroului spre Aeroportul Otopeni/ Interviu cu președintele Consiliului de Administrație al Metrorex

Construcţia Magistralei 6, lina de metro care va lega Bucureştiul de aeroportul internaţional Henri Coandă, întâmpină unele probleme neprevăzute. Lucrările la Secţiunea Sud „1 Mai – Tokyo”, care va cuprinde şase staţii noi (n.r – Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo) au început, în decembrie anul trecut, la suprafaţă, iar acum avansează şi în subteran. Construcţia ar fi trebuit să înceapă însă, mai devreme, încă din toamna trecută, dar autorizaţia necesară a fost eliberată cu întârziere.

Sâmbătă, 24 august, încep restricții ale traficului rutier în zona 1 Mai din Capitală, pentru lucrări la magistrala de metrou M6 către Aeroportul Otopeni.

Mihai Barbu, preşedintele Consiliului de administraţie al „Metrorex” a explicat, pentru Economedia: „Se lucrează susținut pe tronsonul 1 Mai –Tokio, la pereții mulați laterali și la pilonii tuturor stațiilor. ⁠Birocrația ne împinge însă în afara termenelor contractuale. Mai precis, oamenii care nu vor să-și asume pentru că, ştiţi cum este, e mai convenabil să nu faci, că sigur nu greșești. Mai intervin și situații neprevăzute inițial, cum ar fi rețelele de utilități necunoscute din subteran. Deja sunt rețele de utilități pe care nu le recunoaște nimeni, unele funcționale altele nu. Trebuie să identificăm proprietar , să le relocăm , iar aceste operațiuni necesită timp și costuri suplimentare”.

Lucrările la structura magistralei 6, Secţiunea “1 Mai – Tokyo”, trebuie să fie gata, conform contractului, în anul 2027. Între timp, Metrorex vrea să înceapă şi restul de investiţii în tehnologiile şi echipamentele necesare pentru punerea trenurilor în circulaţie.

Mihai Barbu a precizat: “Sper să ne încadrăm în acest termen dar, așa cum vă spuneam, apar multe situații neprevăzute inițial . Apoi urmează lucrările de arhitectură și instalații pentru care avem procedura de achiziție în desfășurare . Termenul de depunere a ofertelor este septembrie 2024 cu o perioada maximă de implementare de 44 luni . Sperăm să oferteze constructori serioși, pe o perioadă mai scurtă “.

Noi restriţii de trafic în Capitală din 24 august

Pentru moment, Metrorex a anunţat introducerea unor noi restricţii de circulaţie în Sectorul 1, zona 1 Mai, necesare inclusiv pentru săparea tunelurilor. Mai precis, din 24 august, va fi restricţionată circulaţia la intersecţia Calea Griviţei cu Bd-ul Ion Mihalache. Şoferii care tranzitează zona vor fi nevoiţi să circule pe străzile adiacente. Avizul pentru devierea traficului este valabil până pe 15 noiembrie.

În vară au fost introduse restricţii de trafic şi pe şos. Bucureşti-Ploieşti, în zona Fântânii Mioriţa şi la Piaţa Presei Libere.

Oficialii Metrorex se aşteaptă ca utilajele de forare să înceapă lucrul pe secţiunea „1 Mai-Tokyo” în toamnă, concomitent, de la ambele capete.

Reprezentaţii asociaţiilor care milizează pentru dezvoltarea infrastructurii avertizează însă că pot apărea şi alte probleme neprevăzute. Mihai Crăciun, mebru fondator al Asociaţiei Construim România a explicat, pentru Economedia: “Oricât de bine ar fi studiat şi de cunoscut subsolul unui oraş, realitatea poate fi cunoscută abia atunci când se sapă efectiv tunelurile de metrou. Moment la care pot apărea noi surprize neplăcute atunci când este vorba de un sol moale, aşa cum este cazul Bucureştiului. Infiltraţiile de apă subterană pot pune probleme de drenaj, iar comportamentul solului deasupra lucrărilor de excavaţie a tunelurilor poate impune lucrări suplimentare de consolidare neprevăzute, pentru a nu afecta construcţiile de la suprafaţă, aşa cum s-a întâmplat la construcţia Magistralei 5”.

Probleme neprevăzute şi pe Secţiunea Nord “Tokyo-Otopeni”

Pe Secţiunea Nord, “Tokyo – Otopeni”, care numără tot şase staţii noi (n.r. – Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C Brătiană, Aeroport Otopeni), încă nu au început lucrările de construcţie, chiar dacă autorizaţia a fost eliberată, la începutul lunii august. Chiar şi aşa au apărut deja unele probleme neprevăzute.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Metrorex a explicat: “Următorul pas este eliberarea ordinului de executare a lucrărilor. Însă primăria Otopeni nu a înscris în cartea funciară acest traseu la momentul aprobării indicatorilor tehnico- economici și a eliberat autorizații de construire în continuare. Acum identificam că sunt construcții pe traseul liniei de metrou și va trebui să găsim soluții. Bineînțeles proprietarii acestor construcții au executat conform autorizației de construcție”.

Mihai Barbu estimează că lucrările de construcţie la Secţiunea Nord “Tokyo-Otopeni” vor debuta tot în toamna aceasta.

Pentru a urgenta darea în trafic cât mai repede a magistralei 6, oficialii Metrorex vor ca lucrările la montarea tehnologiilor şi echipamentelor necesare circulaţiei trenurilor să se desfăşoare în paralel cu cele la structură. În plus, Metrorex vrea să iniţieze, în perioada următoare, şi licitaţia pentru achiziţia a 12 trenuri noi care vor circula pe această linie.

Ţinând cont de unele întârzieri apărute la începerea lucrărilor dar şi de faptul că mai sunt licitaţii de finalizat, Mihai Barbu nu a putut preciza, cu exactitate, când călătorii vor putea circula cu metroul pe Magistrala 6.

Reprezentaţii Asociaţiilor care militează pentru dezvoltarea infrastructurii cred că acest lucru nu va fi posibil mai devreme de şase ani.

Mihai Crăciun a explicat: “Lucrările de construcţie a structurilor, staţii şi tuneluri, au început abia în acest an şi se vor finaliza într-un scenariu optimist abia în 2027. Ele vor fi urmate de lucrările la instalaţii, şine, semnalizări, alimentare cu energie etc. care, chiar şi în cel mai optimist scenariu se vor finaliza la minim 2 ani după finalizarea structurilor. După care, odată ce magistrala de metrou este complet funcţională, urmează cel puţin un an de teste înainte de a permite circulaţia călătorilor. Aşadar, în cel mai optimist scenariu, inaugurarea circulaţiei cu călători pe M6 se va face în 2030, însă realist în 2032. Ceea ce ar însemna un termen de construcţie total de 8 ani, foarte bun pentru o asemenea magistrală de metrou subteran”.

Magistrala 6 va avea o lungime totală de 14,2 km. şi 12 staţii de metrou.