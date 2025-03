FOTO-VIDEO Autostrada Sibiu – Pitești: PORR a străpus prima galerie a tunelului Curtea de Argeș, pe lotul 4

Constructorul austriac PORR a străpuns, luni, prima galerie de tunel care se construiește pe o autostradă în România, pe lotul 4 de pe Autostrada Sibiu – Pitești. Luni a avut loc străpungerea galeriei botezată „Daniela”, tunelul de 1,35 kilometri din cadrul proiectului „tunel Curtea de Argeș”, aferent sensului Sibiu – Pitești. În perioada imediat următoare urmează să fie străpuns și sensul opus, Curtea de Argeș – Tigveni, galeria „Alina”.

„S-a realizat străpungerea primei galerii (sensul de mers Sibiu-Pitești) a tunelului rutier Momaia!

Este o etapă importantă pentru construcția secțiunii 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a autostrăzii Sibiu -Pitești (A1).

Tunelul Momaia (1,35 km) este primul tunel rutier forat, construit pe o autostradă din Romania și este format din două galerii unidirecționale (câte o galerie pe fiecare sens de circulație)”, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu.

Constructorul austriac PORR a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de aproape 64%, pe cei 9,86 km ai șantierului secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș).

„Tunelul Momaia are următoarele caracteristici:

Străpungerea tunelului Curtea de Argeș are loc la doi ani de la începerea lucrărilor pe lotul 4 și aproximativ un an și jumătate de la forarea efectivă a tunelului (se face cu metoda NATM, nu cu utilaj TBM Tunnel Boring Machine). Potrivit estimărilor oficialilor din Transporturi, dacă se menține ritmul excelent de pe șantier, constructorul PORR (Austria) ar putea finaliza lucrările la primul tunel, sensul Sibiu – Pitești, până la finalul anului, ceea ce ar permite circulația pe autostradă completă de la Tigveni la Pitești. Însă deschiderea completă a lotului 5 Pitești – Curtea de Argeș (estimată pentru finalul primăverii/început de vară, 16 km. Băiculești – Curtea de Argeș) și apoi a lotului 4, cu următorii aproape 10 kilometri, nu va transfera semnificativ traficul de pe ruta DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, pentru că DN 73 C este degradat și cu interdicție pentru camioane.