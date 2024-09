Guvernul adoptă luni un proiect prin care acordă bonificații de 3% pentru buni-platnici și amnistie la dobânzi și penalități pentru cei cu datorii

Nicolae Ciucă a explicat că „în ceea ce privește plata datoriilor existente care se ridică la peste 70 de miliarde de lei, am considerat că este cât se poate de important ca pentru cei care și-au plătit datoriile la timp, să existe măsuri care să recunoască tot ceea ce dumnealor au desfășurat în acest sens și va fi asigurat un procent de 3%, sub formă de bonusuri fiscale, pe care vor putea să îi folosească atât în investiții cât și în plata datoriilor, anul viitor”.

Pentru plata datoriilor, la Ministerul de Finanțe s-a identificat o soluție prin care, cei care nu și-au plătit datoriile și le vor plăti până la data de 25 noiembrie, să beneficieze de o anulare a accesoriilor în valoare de 100%, a mai anunțat Nicolae Ciucă.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți o serie de facilități fiscale, respectiv o amnistie la dobânzi și penalități, pentru cei care-și plătesc arieratele, care au ajuns la suma totală de 180 de miliarde lei.

Mai precis, premierul a spus că statul va scuti de plata dobânzii accesorii firmele care plătesc arieratele de stat și va scuti de dobânzi accesorii firmele care vor lua credite fiscale. Măsurile vor fi implementate pe o perioadă determinată.

„Avem arierate de 180 miliarde lei. Asta înseamnă 8% din PIB. Cu alte cuvinte, am avea excedent bugetar dacă am colecta arieratele. Normal că nu se pot colecta toate. Gândiți-vă că mai avem evaziune fiscală și gap de TVA de aproape 10 puncte procentuale din PIB. Deci ne-am dus la 18% din PIB pe evaziune și gap de TVA și pe arierate. Dar discuția de bază este cum să oprim investițiile ca să nu avem deficit. Eu cred că este o abordare incorectă. De aceea ministrul Finanțelor, după ce am avut o discuție foarte aplicată pe zona de arierate, a venit cu niște propuneri până la sfârșitul anului pe perioadă limitată. În cazul în care îți plătești aceste arierate, statul român îți scade tot ce înseamnă dobândă accesorie. Deci plătește-mi banii, baza. La 180 miliarde nu adaug la ea accesoriile. Mai mult, ministrul Finanțelor a venit cu propunerea să dau credit fiscal. Eu, stat, îmi recuperez banii, iei credit fiscal și pe urmă îți urmărești plata. Ai scăpat de dobânzi și de accesorii și mie îmi plătești baza. Adevărat, pe o perioadă limitată. Pentru că altfel creezi o permanență și cei care au plătit consideră că sunt proștii care au plătit și că se fac facilități celor care nu au plătit. Dar e o abordare corectă. Eu ca prim-ministru nu urmăresc să bag oameni în pușcărie, nu sunt procuror, nu sunt judecător. Eu vreau un singur lucru: taxele să le plătim cu toții”, a declarat Marcel Ciolacu.