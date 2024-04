Începe Poli E-FEST – powered by Vodafone, cea mai mare competiție de gaming din România. Evenimentul conectează două generații și va crea oportunități fascinante pentru tinerii pasionați de industria jocurilor video! (P)

Peste 1200 jucători și peste 1500 de participanți vor trăi experiența celei mai mari competiții de gaming din România, cu șansa de a câștiga premii de 22.000 Euro, oferite de Vodafone Romania

În perioada 26-30 aprilie 2024, POLITEHNICA București va deveni epicentrul pasiunii pentru gaming, găzduind cea de-a doua ediție a evenimentului Poli E-FEST – powered by Vodafone, cel mai mare campionat de jocuri video din țară.

Cu peste 1200 de participanți și 5000 de participanți așteptați, Poli E-FEST este cel mai mare eveniment de gaming din România, oferind o platformă pentru sute de elevi și studenți pentru a-și demonstra abilitățile. Valoarea totală a premiilor depășește suma de 22 000 de euro.

POLI E-Fest va conecta două generații și va crea oportunități fascinante pentru tinerii pasionați de gaming. Într-o lume în care gaming-ul este din ce în ce mai prezent în viața cotidiană a oamenilor, cifrele ne arată o creștere continuă și impresionantă a acestei industrii. Potrivit datelor statistice, industria jocurilor video a generat venituri globale de peste 150 miliarde de dolari în 2023, iar estimările arată că acestea vor crește în următorii ani.

Poli E-FEST – powered by Vodafone vă face cunoștință cu cei mai îndrăgiți influenceri ai momentului! Fie că publicul se va conecta pe Twitch sau va fi prezent fizic, cei 4 ambasadori ai jocurilor video vor fi alături de cei prezenți la eveniment pe tot parcursul lui.

Cu toate că gaming-ul este adesea privit ca o formă de divertisment pentru tineri, datele arată că există o diversitate surprinzătoare în rândul gamerilor. Conform unui studiu realizat recent, vârsta medie a jucătorilor de jocuri video este de aproximativ 34 de ani, iar 45% dintre aceștia sunt femei. Aceste cifre contrazic stereotipurile și evidențiază faptul că gaming-ul este o activitate inclusivă și apreciată în toate categoriile de vârstă și gen.

Până și decizia de a alege o carieră este influențată de jocurile pe care le jucăm încă din copilărie. Evenimentul Poli E-FEST – powered by Vodafone adună nu doar pasionați de gaming, ci două generații, elevi și studenți.

Cu patru ambasadori, gameri cu experiență din România, dar și cu un program amplu care include competiții precum League of Legends, FC2024, Counter Strike 2 și Brawl Stars, Poli E-FEST – powered by Vodafone se anunță a fi un eveniment memorabil și plin de adrenalină. Pentru mai multe informații, accesați pagina web oficială a Poli E-FEST – powered by Vodafone, efest.upb.ro .

Vodafone România se alătură celui mai mare campionat de jocuri video din țară în calitate de sponsor principal, susținând comunitatea de gaming din România. Demersul face parte din eforturile Vodafone de susținere a Româniilor tuturor românilor, inclusiv a gamerilor, și a potențialului lor nelimitat. Vodafone susține toate generațiile și încurajează cultura gaming-ului, care reprezintă mai mult decât un hobby. Universitatea Politehnică București și Vodafone continuă astfel parteneriatul început în 2023 prin Innovation Hub, primul centru de excelență pentru cercetare și dezvoltare digitală.